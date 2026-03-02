株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、東京都千代田区に「カラオケBanBan御茶ノ水店」を2026年3月6日（金）11時にグランドオープンいたします。

【御茶ノ水駅・新御茶ノ水駅から徒歩圏内！アクセス抜群！】

積極的な出店を続ける「カラオケBanBan」が、新たに御茶ノ水エリアへ出店いたします。本店舗は、JR中央・総武線および東京メトロ丸ノ内線が乗り入れる「御茶ノ水駅」、さらに東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」から徒歩圏内に位置し、複数路線からアクセスしやすい利便性の高い立地です。通勤・通学やショッピングの合間など、さまざまなシーンでお気軽にお立ち寄りいただけます。

【オープンキャンペーン開催！】

3月6日(金)～3月XX日(X)の期間中、オープンキャンペーンを実施いたします。■カラオケ室料全日50％OFFキャンペーン ※時間制室料が対象（最大3時間）です。■ガラポン抽選会※景品がなくなり次第終了となります。ぜひこの機会にご利用ください。

【最新機種導入！ 大型ルームも完備！】

多くのお客様に快適で楽しい時間をお過ごしいただけるよう、最新機器や利用シーンにあわせてルームを選択できます。・カラオケ最新機器導入 ：最新機種 「LIVE DAM WAO!」や「JOYSOUND X1」を導入しております。・大型ルーム完備 ：最大11名様までご利用可能な大型ルームをご用意しています。カラオケはもちろん、リモートワークでの活用、ご友人グループでの集まりや“推し活”を楽しむオフ会、二次会、歓送迎会など、多様な用途にご活用いただけます。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【「カラオケBanBan御茶ノ水店」概要】

●住所: ：東京都千代田区神田駿河台2-1-7 ノアーズアークビル ２階～４階 ●アクセス ：JR中央・総武線 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩2分●営業時間 ：11時～翌6時 ●部屋数 ：19部屋 ●店舗URL ：https://karaoke-shin.jp/shop-list/858.html ●電子マネーQRコード決済対応

―報道関係からのお問合せ先－

株式会社 シン・コーポレーション担当：松本取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.htmlTEL：03-6281-4459 / FAX：03-6263-9272e-mail: press@karaoke-shin.com公式サイト: https://karaoke-shin.jp/※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です