春の贈り物に、想いを添えて。『マイメッセージカード』に春向け新テンプレートを追加しリニューアル～春の新生活応援キャンペーンも開催中～

株式会社サムライソード『マイメッセージカード』用途別ジャンルを拡充

コンビニプリントサービス『マイメッセージカード』は、このたび春向けデザインおよび定型文テンプレートを新たに追加し、サービスをリニューアルいたしました。

卒業・入学・退職・転勤など、春は多くの門出が重なる季節。

贈り物にひとことメッセージを添えることで、気持ちがより丁寧に伝わります。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/

■ 『マイメッセージカード』リニューアルのポイント

◆ 春向け新デザインを追加

新生活や節目のお祝いに使いやすいテンプレートを追加。

全50種類のバリエーションから選択でき、贈る相手やシーンに合わせて自由にカスタマイズできます。

◆ 用途別ジャンルを拡充

お祝い・内祝いから法事関連まで、幅広い用途に対応。

- 【内祝い・お祝い】新築内祝い / 引越し内祝い /開店・開業祝い /上棟・竣工祝い- 【昇進・就任・周年関連】昇進祝い /栄転祝い /就任祝い /当選祝い /選挙事務所開設祝い /設立・周年祝い /受章・受賞祝い- 【法事・弔事関連】法事・法要 /お悔やみ /香典返し（ペット用含む） /葬儀御礼 /御供花御礼 /御弔電御礼

用途に合わせてメッセージを自由に入力できます。

■ 春の新生活応援キャンペーン実施中

春の新生活応援キャンペーン

2026年3月2日（月）10:00 ～ 4月30日（木）23:59まで、「春の新生活応援キャンペーン」を実施中です。

期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://cp.myseriesprint.com/cp/3

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/