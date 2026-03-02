春の贈り物に、想いを添えて。『マイメッセージカード』に春向け新テンプレートを追加しリニューアル～春の新生活応援キャンペーンも開催中～
株式会社サムライソード
『マイメッセージカード』用途別ジャンルを拡充
コンビニプリントサービス『マイメッセージカード』は、このたび春向けデザインおよび定型文テンプレートを新たに追加し、サービスをリニューアルいたしました。
卒業・入学・退職・転勤など、春は多くの門出が重なる季節。
贈り物にひとことメッセージを添えることで、気持ちがより丁寧に伝わります。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/
■ 『マイメッセージカード』リニューアルのポイント
◆ 春向け新デザインを追加
新生活や節目のお祝いに使いやすいテンプレートを追加。
全50種類のバリエーションから選択でき、贈る相手やシーンに合わせて自由にカスタマイズできます。
◆ 用途別ジャンルを拡充
お祝い・内祝いから法事関連まで、幅広い用途に対応。
- 【内祝い・お祝い】新築内祝い / 引越し内祝い /開店・開業祝い /上棟・竣工祝い
- 【昇進・就任・周年関連】昇進祝い /栄転祝い /就任祝い /当選祝い /選挙事務所開設祝い /設立・周年祝い /受章・受賞祝い
- 【法事・弔事関連】法事・法要 /お悔やみ /香典返し（ペット用含む） /葬儀御礼 /御供花御礼 /御弔電御礼
用途に合わせてメッセージを自由に入力できます。
■ 春の新生活応援キャンペーン実施中
春の新生活応援キャンペーン
2026年3月2日（月）10:00 ～ 4月30日（木）23:59まで、「春の新生活応援キャンペーン」を実施中です。
期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。
▼キャンペーン詳細はこちら
https://cp.myseriesprint.com/cp/3
＜会社概要＞
会社名：株式会社サムライソード
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階
設立 ：2016年6月
代表者：代表取締役 比企 良公
事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾
コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/