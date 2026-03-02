【3月12日開催！】株式会社ISTソフトウェア、プロンプト不要の生成AIツール『ゼロプロ』を「すっきり展」に出展 ～”ぱっ”と使えて、“すっきり”終わるAI体験をご紹介～

株式会社ISTソフトウェア図：「すっきり展」公式バナー画像

株式会社ISTソフトウェア（本社：東京都大田区蒲田、代表取締役社長：瀬端伸一、以下当社）は、2026年3月12日（木）に開催される第12回超専門技術ミニ展示会「すっきり展」～浄化・純化・美化～（主催：公益財団法人大田区産業振興協会）へ、プロンプト・チャット不要の生成AIツール『ゼロプロ』を出展いたします。

近年、生成AI市場は急速に拡大している一方で、中堅・中小企業の生成AI導入率は10～25％程度にとどまっているとの調査もあり、活用ノウハウの不足やセキュリティへの懸念が導入の障壁となっています。（※東京商工リサーチ調べ）

当社はこうした課題に対し、誰でも迷わず使える生成AI環境の提供を目指し、『ゼロプロ』を開発しました。

日々の業務に、ちょっとした“モヤモヤ”はありませんか？

◆ 業務のモヤモヤをすっきり！生成AIで仕事の迷いを整理整頓

- 「文章作成に時間がかかる…！」- 「会議メモがまとまらない…！」- 「アイデアが整理できない…」- 「AIを使ってみたいけど、難しそう…」

こんな日々の業務に潜む“モヤモヤ”や“迷い”。

ゼロプロは、それらを生成AIの力で“すっきり”整理整頓します。

◆ 仕事が“すっきり”するAI体験を、会場で

「すっきり展」は、浄化・純化・美化・整理整頓などの「すっきり」をテーマに、業務の効率化や課題解決につながる製品・サービスが集まる展示会です。

-AIで迷いを減らし、判断を加速する。「考え込む時間」を「動ける時間」へ。-

ゼロプロは、

- プロンプト不要。画面に表示された項目を入力してボタンを押すだけで、“ぱっ”と生成可能⇒ だから迷わない- 文章の要約や推敲、議事録や企画書の作成、調査・分析など、導入したらすぐに使えるツールが標準搭載⇒ 最初から業務を“すっきり整える”ツールが用意- 契約単位で構築されたセキュアな環境、入力内容や生成結果はAIの学習に利用されない仕組み⇒ 企業利用でも、安心・安全にAIが使える＆AI活用で“すっきり”

これらの特長により、生成AIの活用に不安を感じている企業様でも、安心して導入・活用いただけます。

「AIは難しそう」

「情報漏えいが心配」

「何から始めればいいか分からない」

そんなお悩みを、“ぱっ”と解消し、日々の業務を“すっきり”整えます。

◆ こんな企業・団体様におすすめです！

・ 社内業務を効率化したい

・ 生成AIの導入を検討中、またはこれから検討する

・ AIに興味はあるが、一歩が踏み出せていない

・ 会社で・現場で“使いやすい・使われるAI”を探している

会場では、実際の画面をご覧いただきながら、“AIで業務をすっきり”・“迷わないAI体験”をご紹介いたします。ぜひこの機会に「すっきり展」へご来場ください。

「AIって、こんなに簡単だったの？」そんな体験をぜひ会場で。

実際に“見て・触れて・体感できる”機会は、この展示会ならではです。

-生成AIをもっと手軽に。皆さまの仕事を、もっと軽く・もっと速く・もっと楽しく。-

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

◆◇◆ 開催概要 ◆◇◆

【開催期間】2026年3月12日（木）13:00～16:00

【開催会場】PiO PARK（ピオパーク）/イベントスペース

〒144-0041 東京都大田区羽田空港1-1-4 羽田イノベーションシティ ZONE K 2階

最寄駅：京急線/東京モノレール線「天空橋」駅 直結

【参加費用】無料

【 主催 】公益財団法人大田区産業振興協会

【公式サイト】https://piopark.net/info/detail/368/(https://piopark.net/info/detail/368/)

【来場登録はこちら】※本展示会は、事前来場登録制となっております。下記URLより来場登録をお願いいたします。

https://f8619ecf.form.kintoneapp.com/public/61(https://f8619ecf.form.kintoneapp.com/public/61)

【関連ソリューション】図：生成AIツール『ゼロプロ』サービスバナー

生成AIツール『ゼロプロ』紹介ページ

▼ 生成AIを“業務でどう使うか”を詳しく見る

https://www.ist-software.co.jp/service/zeropro/(https://www.ist-software.co.jp/service/zeropro/)

【会社概要】

・会社名 ：株式会社ISTソフトウェア IST Software.Co.,Ltd

・所在地 ：東京都大田区蒲田5-37-1 ニッセイ アロマ スクエア13F

・代表者 ：代表取締役社長 瀬端 伸一

・設立 ：1976年7月

・事業内容：

システムインテグレーション、データセンターを活用した情報処理サービス、

自社パッケージ/ソリューションの企画・販売、サーバー/PC/ネットワーク機器などの機器販売、

生成AI技術を用いたシステム開発/サービスの提供

・URL https://www.ist-software.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ISTソフトウェア

ITサービス企画本部 飛彈・河合

TEL ：03-5480-6777

E-mail：istsw-market@ist-software.co.jp

URL https://www.ist-software.co.jp/