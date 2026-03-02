株式会社ホットスケープ、J2「栃木シティFC」と2026シーズンのオフィシャルパートナー契約を締結。

株式会社ホットスケープ(C)TOCHIGI CITY FOOTBALL CLUB

イベントの企画・制作・運営および施設運営コンサルティングを手掛ける株式会社ホットスケープ（本社：東京都港区、代表取締役：前野 伸幸）は、栃木県（栃木市、壬生町、足利市、佐野市）をホームタウンとするサッカークラブ「栃木シティFC」（運営：株式会社栃木シティフットボールクラブ）と、2026シーズンのオフィシャルパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

■ 背景：栃木県との深い絆をプロスポーツの舞台へ

当社はこれまで、大阪・関西万博における「栃木県ブース」の企画・運営業務などを通じ、栃木県が持つ豊かな魅力と地域の人々の情熱に深く触れてまいりました。

栃木シティFCは、JFLからJ2リーグへ3年連続の昇格を果たすなど、日本サッカー界において大きな挑戦を続けているクラブです。

また、国内でも稀少な「自前の専用スタジアム」を核とした地域密着型の活動を推進しています。

当社は、これまでの地域連携の実績を礎に、栃木シティFCの掲げるビジョンに共鳴し、パートナーとしてその挑戦を支えていくことを決定いたしました 。

J2昇格を果たし、さらなる飛躍を目指す栃木シティフットボールクラブ

■ 本提携を通じた主な取り組み

今回の提携を機に、当社のこれまでの経験を活かした以下のような活動を、中長期的な視点で検討・模索してまいります。

共創パートナーとしての価値創造

クラブやスタジアムの魅力を広く伝え、栃木シティFC×ホットスケープだからこそ創り出せるシナジーを創造します。当社が培ってきたイベント制作の知見を融合させ、皆様に喜んでいただける可能性を追求してまいります。

多角的な視点による情報発信の協力

撮影ロケーション提供事業で培ったネットワークや手法を活かし、クラブの魅力や活動をより広く届けるための協力体制を模索します。

地域社会に対し、栃木シティFCの存在感をさらに高めていくことを目指します 。

地域社会と企業を繋ぐコミュニティ支援

栃木シティFTをハブとしたパートナー企業同士の交流や、地域密着の活動に積極的に参画します。

スポーツの枠を超え、地域社会に実質的な利益をもたらすための連携を追求してまいります 。

■ 2026年、サッカーへの熱狂を地域の力に

2026年は世界的にサッカーへの注目が集まる年です。当社は、この大きな盛り上がりに合わせ、今回のパートナーシップを単なる支援に留めない「未来へのデザイン」と位置づけ、栃木シティFCと共に地域の活性化に全社を挙げて取り組んでまいります 。

【栃木シティフットボールクラブについて】

栃木県（栃木市、壬生町、足利市、佐野市）をホームタウンとするプロサッカークラブ。自前の専用スタジアム「CITY FOOTBALL STATION」を核に、地域密着型の多角経営を推進。JFLからJ2へのスピード昇格を果たし、新たなスポーツビジネスの形を体現している。

会社概要

社名：株式会社ホットスケープ

所在地：東京都港区虎ノ門 3-7-7 虎ノ門八束ビル 5F

代表 ：前野 伸幸

設立 ：1991年3月

TEL ：03-6205-7197

FAX ：03-6205-7198

URL ：http://www.hotscape.co.jp

事業内容：イベント企画・制作・運営／イベント施設運営・コンサルティング