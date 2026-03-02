3月6日開催、28卒向け合同企業説明会「外資就活Expo関西」の詳細決定

株式会社ハウテレビジョン

「世界で挑戦できる人材を育み、未来を創る」を掲げ、ユーザーファーストを追求したキャリアプラットフォーム「外資就活ドットコム」を運営する株式会社ハウテレビジョン（本社：東京都港区、代表取締役：音成洋介）は28卒の学生を対象に、これからを担う次世代リーダーのための合同企業説明会「外資就活Expo関西」を2026年3月6日（金）に開催いたします。本イベントの詳細が決定しましたので、お知らせします。

外資就活Expo関西は2025年（27卒）が初開催で、今回は2回目の開催となります。コロナ禍が落ち着くなかで、企業・学生双方からオフラインにおける就活イベントのニーズが増加しており、1月18日（日）の東京開催では昨年の3倍となる、約1,700名の学生が参加となりました。大阪開催では参加企業18社、学生約600名が来場を予定しております。

外資就活Expoでは日本を代表するエグゼクティブによる限定セミナー「Special Seminar」、キャリア実現に向けた就活戦略をレクチャーする「就活講座」、企業理解を深める「Networking Area」、外資就活ドットコムを就職活動で活用するための「Experience Booth」の4コンテンツをご用意しております。本イベントでは、企業との出会いだけではなく、理想のキャリアを考える機会や就活戦略を描く場も提供いたします。



■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26700/table/150_1_c5b7e7c4d56ade86358d4c178b08138f.jpg?v=202603020251 ]

