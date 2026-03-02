桜の花エキス配合でふわりとした桜の香りと味わい 『メイトーのなめらかプリン さくらミルク』

協同乳業株式会社

協同乳業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深松 聖也）は、「メイトーのなめらかプリン」シリーズから、期間限定の「メイトーのなめらかプリン さくらミルク」を3月16日（月）より全国のスーパー・コンビニエンスストアにて発売いたします。

今回、期間限定で新発売する「メイトーのなめらかプリン さくらミルク」は、桜の香りとプリンのクリーミーな味わいがやさしく調和した、春らしさ溢れるさくらミルク味のなめらかプリンです。桜の花エキスを配合することで、華やかでありながら上品で本格的な桜の味わいを再現しました。桜の花エキスはプリン全体に丁寧に混ぜ込まれており、一口目からふんわりとした桜の味わいを感じていただけます。さらに、やさしいピンクの色合いが見た目からも春らしい印象を与え、春の訪れを五感で楽しめる季節限定商品に仕上げました。

パッケージはさわやかな青空を背景に、宙を舞う桜の花びらが描かれており、手に取った瞬間から春の情景を思い起こさせるデザインを採用しています。

ふわふわのとろけるなめらか食感と濃厚な味わいで、幅広い年代の方から25年以上愛されるロングセラー商品「メイトーのなめらかプリン」より、本格的な桜の香りと味わい、そして春の訪れを感じていただける新フレーバー「さくらミルク」をぜひお試しください。

【商品概要】

商品名 ：メイトーのなめらかプリン さくらミルク

種類別 ：洋生菓子

内容量 ：105g

保存温度 ：要冷蔵（10℃以下）

エネルギー ：170kcal

発売地域 ：全国

希望小売価格：145円（税抜）

発売日 ：2026年3月16日（月）

【協同乳業株式会社とは】

協同乳業は、生産者とともに歩む新しい酪農事業を立ち上げることを目的に1953年12月に長野県で創業し、2022年6月から全農グループの一員となりました。創業以来、「酪農と乳業の共生」を経営理念に掲げ、酪農家が毎日ひたむきに搾る生乳を原料として使用し、美味しさにこだわるとともに、生産技術の向上や研究開発を追求しています。また、発祥の地である長野県では、今も社員獣医師がきめ細かい丁寧な診療で酪農家の良質な乳生産と酪農経営を支えており、これは当社独自の取組みとなっています。長年愛されてきた商品ブランド「メイトー」と酪農家の想いを乗せた「農協」ブランドを通じて、”自然の輝きに、おいしさをそえて"をコンセプトに、生産者と消費者から愛され続ける企業を目指します。

■商品に関するお客様お問い合わせ先

協同乳業株式会社 お客様相談室 0120-369817（ミルクハ イーナ）受付時間 / 9:00～17:00

https://www.meito.co.jp/