「やればできる」の記憶をつくる　個別指導の明光義塾　2026年3月2日 新規開校のお知らせ

個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する株式会社明光ネットワークジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 光太郎）は、2026年3月2日、新たに教室が開校したことをお知らせいたします。

教室名：明光義塾 大船西口教室

開校日：2026年3月2日

住所：〒247-0072 神奈川県鎌倉市岡本2-21-26 山一ビルナンバー1 3階

URL： https://www.meikogijuku.jp/school/kanagawa/kamakura-shi/S4141/

■『2026春のYDK入会キャンペーン』実施中！

明光義塾では『2026春のYDK入会キャンペーン』を実施しています。

明光義塾公式Webサイトからお問い合わせのうえ、入会された方全員に「入会金無料」と「YDK図書カード2,000円分」をプレゼント。明光義塾での学びを通して「やればできる」を実感し、子どもたちが前向きに新年度を迎えられるようサポートいたします。詳しくはお近くの教室までお問い合わせください。

※一部の教室を除きます。

【キャンペーン特設Webサイトはこちら】

https://www.meikogijuku.jp/lp/2026_campaign_spring/

■株式会社明光ネットワークジャパン（https://www.meikonet.co.jp）

事業内容：企業としてPurpose（パーパス：存在意義）を“「やればできる」の記憶をつくる”、Visionを“「Bright Light for the Future」人の可能性をひらく企業グループとなり、輝く未来を実現する”と掲げ、個別指導塾「明光義塾」を始め、さまざまな教育サービスを運営・フランチャイズ展開をしています。

