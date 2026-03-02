海外教育から国内就労、長期定着へ　OURから初となる「特定技能2号」合格者が誕生

株式会社ONODERA USER RUN

株式会社ONODERA USER RUN(代表取締役社長：加藤 順 所在地：東京都千代田区 以下「OUR」)は、2026年1月に実施された「2025年度第3回特定技能2号試験（外食業・飲食料品製造業）」においてOUR BLOOM（OUR人材）初となる合格者を輩出いたしましたことをお知らせいたします。在留資格「特定技能2号」への移行が実現していくことで、海外での教育から日本入国後の長期にわたる就労と安定したキャリア形成の道が大きく開かれることとなります。



■外食業界を支える外国人材の活躍

深刻化する外食業界の人材不足に対応するため、2019年4月に「特定技能」制度が創設されました。2025年6月末時点で、外食分野における特定技能1号の受入れ人数は35,771人に達しています。

特定技能1号は在留期間が通算5年に限定されていますが、熟練した技能が求められる「特定技能2号」を取得することで在留更新の制限がなくなり、日本での長期就労が可能となります。この特定技能2号を取得する人数は着実に増加しており、2025年6月末時点で、外食分野では510人が特定技能2号として活躍しています。

※参考：出入国在留管理庁 「特定技能在留外国人数の公表等」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html)

■OUR初 特定技能2号人材の誕生

今回、OUR BLOOM初の合格者となったピョーさんは、OURがアジア5カ国で展開する無償教育拠点「OUR BLOOMING ACADEMY」のヤンゴン校（ミャンマー）にて日本語と特定技能の専門教育を受け、2023年7月より給食事業を展開している株式会社ミントにて勤務しています。日本でのキャリアアップを目指し、2回目の挑戦を経て、このたび見事合格を勝ち取りました。

【ピョーさんのコメント】

この度、特定技能 2 号試験（外食分野）に合格することができました！

試験対策を始めるにあたって、OURの教材を活用すると同時に、自分自身でも外部の様々な学習リソースを積極的に探し、幅広く知識を取り入れました。 日本で働きながら勉強時間を確保するのは簡単ではありませんでしたが、日々の業務の中で、実際の現場の動きとテキストの内容を照らし合わせながら、実践的に学ぶよう心がけました。

また、一度目の試験挑戦では惜しくも不合格という結果でしたが、そこで諦めるのではなく、自分の弱点を徹底的に見直しました。その際、OURの担当の先生には、私が理解できていない部分や苦手なポイントについて、Zoom を通じて個別に、そして丁寧に指導していただきました。先生の的確なアドバイスのおかげで、自信を持って再挑戦することができました。 休憩時間や帰宅後の時間も、先生から教わった重要ポイントを繰り返し復習したことが、今回の合格に大きく繋がったと感じています。 合格までサポートしてくださった OURと先生に、心から感謝申し上げます。

■特定技能2号―ハイレベルな難関資格

外食分野の特定技能2号の取得には「外食業特定技能２号技能測定試験」および「日本語能力試験（Ｎ３以上）」への合格、また、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者（副店長、サブマネージャー等）としての実務経験が必要となり、外国人材にとっては、高度な日本語能力だけでなく、調理・接客の枠を超えた店舗管理や教育指導の専門知識が求められるため、日々の業務に加えて極めて高い学習意欲が不可欠となります。

また、「2025年度第3回特定技能2号試験（外食業・飲食料品製造業）」の合格率は56.5％にとどまっており、特定技能2号に求められるレベルの高さがうかがえます。

■人材に寄り添い合格に導く！ OURの独自教育カリキュラム

OURでは、海外現地に展開している無償教育拠点「OUR BLOOMING ACADEMY」にてオリジナルカリキュラムによる日本語と特定技能の専門教育を提供しています。そのサポート体制は現地教育のみならず、日本での就労開始後も継続しており、特定技能2号へのステップアップを目指す人材に対し、「OUR College」やオリジナル教材の提供を強化。今回の試験に向けても、教育支援の専門部署がカリキュラム作成や徹底した学習サポートを行い、合格を後押しいたしました。

【OURスタッフコメント】

1回目の受験は、本人自身がオンライン学習ポータル「OUR College」のコンテンツを使用したり、公式テキストをAIで翻訳したりしながら自主的に勉強を進めておりましたが、結果として数点足りず不合格となりました。ただ、1回目の試験の内容をご本人が多く覚えてくれておりましたので、ヒアリング内容をもとにOURのオリジナル模擬試験に追加し、試験と同じような目線からの問題作成を行うことができたと思います。2回目の受験が決まったときは、自身の弱点である長文の読解問題や計算問題を強化したいということでしたので、本人の仕事がお休みの日に日程を合わせ、オンラインで、試験対策のオリジナルの資料を使用しながら問題を問いてもらったり、覚えておいたほうが良い要点を確認したりしながら合格に向けたレッスンを行いました。

今回の合格は、本人の前向きな意欲と諦めない姿勢による合格だと感じております。

今後もOURは、特定技能2号や在留資格「介護」への移行を希望するOUR BLOOMに対し、一人ひとりが望むキャリアの実現を支援するとともに、多文化共生社会の実現と、持続可能な人材育成に引き続き取り組んでまいります。

株式会社ONODERA USER RUN 会社概要

アジア各国における人財教育と、特定技能に特化した日本国内への人財紹介事業を展開※。2026年1月31日現在、累計教育人数9,828名(自社海外アカデミー在学及び終了した累計人数)、特定技能試験の合格者を8,627名輩出しております。特定技能人財の職業紹介においては7,925名が内定、6,058名(累計)がすでに紹介先で就業を開始しております。海外現地の自社教育拠点である「OUR BLOOMING ACADEMY」における日本語および特定技能教育から人材紹介、就業後の生活や資格取得の支援までをワンストップで行う独自スキーム「OURストレートスルー」により、安定して長く働ける人財をご紹介しております。

※ 当社は法務省が認定する登録支援機関です。

・ 所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町１丁目１番３号 大手センタービル5階

・ 設立：2016年11月1日 ・ 資本金：1億円 ・ 代表者：代表取締役社長 加藤 順

・ URL：https://onodera-user-run.co.jp/

ONODERA GROUP 会社概要

ONODERA GROUPは1983年の創業以来、全国3,000ヶ所以上で食事提供を行う株式会社LEOCをはじめ、フードサービス、フランチャイズフードサービス、ヒューマンリソース＆テクノロジー、メディカル、ファーマ、スポーツなど、多様な事業をグローバルに展開しております。「お客様に喜びと感動を パートナーに成長と幸福を 社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりの「幸せづくり」におけるリーディングカンパニーとして、さらなる挑戦を続けてまいります。

代表者：グループ代表CEO 小野寺 裕司 URL：https://www.onodera-group.jp/