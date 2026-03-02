JLL日本法人 役員人事のお知らせ

ジョーンズ ラング ラサール株式会社

東京 2026年3月2日 - 総合不動産サービス大手JLL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：河西 利信）は、以下の通り役員人事を決議しましたのでお知らせいたします。

退任役員（2026年3月1日付）

佐藤 俊朗 執行役員 コーポレート営業本部 事業部長 兼 企業不動産アドバイザリー エグゼクティブ ディレクター

役員体制（2026年3月1日付）

河西 利信 代表取締役社長

戸田 裕二 取締役 最高財務責任者（CFO）

宮本 淳 取締役 プロジェクト・開発マネジメント事業部長

柏木 伸之 執行役員 不動産運用サービス事業部長

竹内 竜太 執行役員 キャピタルマーケット事業部長

山口 成樹 執行役員 オフィス リーシング アドバイザリー事業部長

吉田 薫 執行役員 経営企画室長 兼 チーフ インフォメーション オフィサー（CIO）

大沼 聡 執行役員 法人事業部長

上田 武志 執行役員 関西支社 支社長 兼 キャピタルマーケット関西代表

ゴウ フイリン ドロレス (呉慧玲) 監査役 アジア太平洋地域税務責任者

JLLについて

JLL（ニューヨーク証券取引所：JLL）は、世界80ヵ国以上で事業を展開し、約113,000名の従業員を擁する総合不動産サービス会社です。200年以上にわたり、オフィス、リテール、インダストリアル、ホテル、レジデンシャル、データセンターなどのセクターにおいて、お客様が保有する不動産の賃貸借、売買、投資、建設プロジェクトマネジメント、管理を支援しています。2025年の売上高は261億米ドルで、フォーチュン500(R)にも選出されています。

JLLは、「不動産の未来を拓き、より良い世界へ（Shape the future of real estate for a better world）」という企業目標（Purpose）のもと、お客様、従業員、地域社会とともに「明るい未来」への実現を目指しています。また、JLLは豊富なデータと最先端のテクノロジーを活用し、幅広い業界のお客様に包括的な不動産サービスを提供しています。グループ会社のラサール インベストメント マネージメントは、世界の投資家ニーズに応じた不動産投資運用サービスを提供しています。

JLLは、ジョーンズ ラング ラサール インコーポレイテッドの企業呼称及び登録商標です。詳細は https://jll.com をご覧ください。