【BIC SIM】新生活応援！eSIM初期費用1,650円割引を3月1日より開始

ビックカメラグループの格安SIMである「BIC SIM powered by IIJ（以下、BIC SIM）」は、新生活が始まる3月に合わせ、スマホ代をさらにお得に抑えられる各種キャンペーンを実施いたします。
2026年3月1日より、WEBからの申し込み限定で「音声eSIM」「データeSIM」の初期費用を1,650円割引する新特典を追加。実施中の「月額料金割引」や「ビックポイント還元」と組み合わせることで、新生活のスタートを通信費・初期費用の両面から強力にバックアップします。
サービス詳細については下記「詳細を見る」からサイトをご覧ください。
eSIM初期費用半額キャンペーン
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/127_1_cf4f5962c71eec4a9849f9e3b78bed5e.jpg?v=202603020251 ]
キャンペーン概要
キャンペーン期間中にBIC SIMギガプラン「音声SIM」または「音声eSIM」を新規お申し込みいただき、ご加入時に選択したプラン（および通話定額オプション）を特典満了月まで継続してご利用いただいた場合、月額基本料金の割引、データ容量の増量、および通話定額オプションの割引を、ご利用開始月から最大6ヵ月間適用します。
※1 「容量アップ！割引アップ！キャンペーン」および「ハッピープライスキャンペーン」を併用した場合の最大特典内容です。
BIC SIM 容量アップ！割引アップ！・ハッピープライスキャンペーン
１.月額料金割引特典（2026年2月3日～2026年3月31日申込分）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/127_2_bb45869415f6567c6ba1ff50cdf6eda5.jpg?v=202603020251 ]
2.音声SIMデータ増量
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/127_3_a914697137c64e0adee72fae80dff59b.jpg?v=202603020251 ]
3.通話定額オプション割引
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/127_4_36b3c570df6fc509eef5552278984f4b.jpg?v=202603020251 ]
※本キャンペーンにお申込み後、その他のキャンペーンへ変更することはできません。
※本キャンペーンは、1回線につき1回のみ適用となります。
※本キャンペーンは予告なく変更・終了させていただく場合がございます。
[店頭申し込み限定]ポイント還元キャンペーン／ポイント増量キャンペーン
全国のビックカメラグループ対象店舗にて、MNP乗り換え時のポイント還元を期間限定で強化します。
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/127_5_47af4586890cc4188941024e8d0b391b.jpg?v=202603020251 ]
［店頭申し込み限定］SIMフリーiPhone/Android最大13,200円割引キャンペーンSIMフリーiPhone/Android最大13,200円割引キャンペーン
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/127_6_ad58c42898138a77a77ee819ade0fb0e.jpg?v=202603020251 ]
BIC SIM公式YouTubeから、キャンペーン内容をご確認いただけます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mtPPdpBY8DU ]
※記載の金額は特段の注記等がある場合を除き全て税込みのものです。
※本情報は2026年3月2日(月)時点のものです。
