不動産クラウドファンディング「TECROWD」、リブランディングおよび公式サイトリニューアルを実施

TECRA株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、 代表取締役社長：新野博信）が運営する「TECROWD（テクラウド）」は、不動産特定共同事業法（国土交通省所管）にもとづく不動産クラウドファンディングサービスです。

このたび「TECROWD（テクラウド）」は、2026年3月2日（月）にリブランディングと公式サイトのリニューアルを実施しました。

URL：https://tecrowd.jp/(https://tecrowd.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260302)

リブランディングの背景

近年、TECROWDが組成するファンドは、海外不動産を中心とした展開から、国内不動産へと領域を拡大しております。 こうした事業環境の変化を踏まえ、ブランドコンセプトの再整理が必要であると判断いたしました。 この判断に基づき、当社は自社の強みと提供価値を改めて見つめ直し、今後の成長戦略に沿ったブランドの再定義を行いました。

本リブランディングは、事業の実態とブランドメッセージの整合性をより明確にし、投資家の皆さまにとって一層分かりやすく、 安心してご利用いただけるサービスへ進化させることを目的としております。

今後のファンド戦略について

TECROWDは、未来の暮らしを支える「ウェルネスシリーズ」と、未来の社会を創る「デジタルインフラシリーズ」という２つの成長分野へ特化した投資を展開してまいります。これらを通じて、投資家の皆さまの資産形成と、より良い未来の実現に貢献していきます。

■ウェルネスシリーズ

人々の暮らし、障がいのある方の生活、そして大切な家族であるペットの心身の健康を支える事業への投資です。社会全体の「ウェルネス」を高めることで、安定性と社会貢献性を兼ね備えた、高リターンの実現を目指します。

■デジタルインフラシリーズ

AIやDXの進展によって進化を続ける、現代社会に不可欠なデジタル基盤を支える事業への投資です。

爆発的に増加するデータ需要を背景に、将来性の高い成長リターンの実現を目指します。

ブランドステートメントとコンセプトについて

リブランディングにあたり、新たにブランドステートメントとコンセプトを策定しました。

■ ブランドステートメント

Make a Start. Build the Future.

私の投資は、未来をつくる手段だ。

自らの未来への備えをつくりながら、社会の課題に向き合い、誰かの暮らしを支える"きっかけ"になる。

その投資が誰かの未来につながるとき、数字を超えて、心が動く体験になる。

だから、私は続ける。

TECROWDでの投資は、私にとって未来を動かす"きっかけ"だ。

■ コンセプト

本ブランドステートメントのもと、TECROWDは「投資としての価値」と「体験としての価値」という2つの側面から、投資家の皆さまにより良い”投資体験”をお届けしてまいります。

「投資」としての価値

TECROWDは、福祉施設やペットホテルを対象とする「ウェルネスシリーズ」と、AIデータセンターを対象とする「デジタルインフラシリーズ」という2つの成長分野に特化しています。

ウェルネス領域は景気変動に左右されにくい安定した需要があり、ポートフォリオの下支えとなります。一方、デジタルインフラ領域は高い成長性と参入障壁の高さを背景に、長期的な収益機会が期待されます。

これら2つの専門性が生み出す“安定性と成長性”こそが、TECROWDが提供する投資価値です。社会のニーズに応える不動産への投資を通じて、皆さまの資産形成と未来の基盤づくりに貢献していきます。

「体験」としての価値

TECROWDが提供するのは、単に数字を追うだけの投資ではありません。

社会課題や新たな価値と出会い、自分の出資が誰かの暮らしや未来にどう役立っているのかを実感できる“投資体験”です。

また、運用状況を分かりやすく伝える工夫や、成果を実感できる仕組みを整え、安心して楽しく続けられる環境づくりにも取り組んでいます。

投資を通じて社会とつながり、未来をつくる手応えを感じられる体験を、TECROWDは皆さまにお届けしていきます。

新サイトのデザインについて

今回のリニューアルでは、ブランドステートメントをより直感的に伝えるため、前向きな姿勢を象徴するビジュアルを採用しました。「投資を難しいものではなく、前向きに、楽しみながら取り組んでいただきたい」という想いを込めています。

また、本サービスとの出会いが、新たな一歩を踏み出す“きっかけ”となることを目指し、ブランドメッセージと連動した世界観をサイト全体で表現しています。

あわせて、サイト全体の情報設計を見直し、視認性と分かりやすさを向上。不要な要素を整理し、必要な情報を適切に補完することで、より使いやすく、直感的に操作できる構成へ刷新しております。

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」概要

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」

■1口10万円から始められる、オンライン完結型の不動産投資サービス

TECROWDは1口10万円から不動産に投資ができるサービス（クラウドファンディング）です。投資するにあたり物件選びから契約まで、すべてオンラインで完結するため、手軽に不動産への投資が始められます。



■不動産特定共同事業法を活用した不動産クラウドファンディングとは？

複数の投資家様から出資を受けた金銭により不動産を取得し、運用期間中の賃貸収入や売却時の利益を分配する仕組みです。不動産特定共同事業法(国土交通省所管)に基づき、投資家の皆様に安心してご利用いただける透明性の担保されたサービスを目指しております。

TECROWD TOP :https://tecrowd.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=news_column-Rebranding_Rebranding_20260302&utm_content=sitetop

運営会社について

TECRA株式会社

TECRA株式会社

本社所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA4F

代表取締役社長：新野博信

資本金：1億5660万円

事業内容：不動産の売買、 賃貸、 仲介、 管理、不動産特定共同事業法にもとづいた不動産クラウドファンディング

ホームページ ： https://www.tecra.jp/

宅地建物取引業者免許 神奈川県知事 第26122号

不動産特定共同事業許可 神奈川県知事 第12号

