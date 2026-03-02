新生活の“ゲーミング環境アップデート”を応援「新生活応援セール」を開催！最大50% OFF

SteelSeries ApS

GNグループが展開するゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」（GNグループ本社：コペンハーゲン・デンマーク、以下SteelSeries）は、「新生活応援セール」を2026年3月3日(火)～3月9日(月)まで開催いたします。

Amazon.co.jp、SteelSeries公式ストア楽天市場店、及び全国の家電量販店にて開催予定です。

今回、4月からの新生活に先駆けて、新しい環境での挑戦を支える“ゲーム環境のアップデート”を提案すべく、「新生活応援セール」を開催いたします。勝利に繋がるパフォーマンスを支えるSteelSeriesの人気製品を、期間限定の特別価格でご提供いたします。

＜「新生活応援セール」概要＞

■開催期間

2026年3月3日(火) 0:00～3月9日(月) 23:59

■目玉製品

・Arctis GameBuds（約14%OFF）：ワイヤレスイヤホンでありながら業界最強クラスの機能搭載：2.4GHzとBluetooth接続、アクティブノイズキャンセリング (ANC)搭載、最大40時間バッテリー駆動、IP55防塵防水、Qiワイヤレス充電対応。モバイルアプリにも対応し、直感的に様々な設定が可能です。

・Arctis Nova 7P White（約33%OFF）：PlayStationに馴染む白いデザインと、ゲーム音を聴きながらスマホで通話ができる「デュアルワイヤレス同時接続」が最大の特長です。最大38時間の長時間バッテリーと急速充電に対応しており、付属の2.4GHzワイヤレス接続対応USB-Cドングルであらゆるデバイスに接続可能です。

・Apex 9 Mini、Apex 9 TKL（約50%OFF）：高速なOptiPoint光学スイッチ採用でわずか0.2msのレスポンスタイムを実現。また、アクチュエーションポイントが1.0ｍｍ、1.5ｍｍの二段階調整可能で、ホットスワップにも対応しています。

■オンライン店舗・販売先別ページURL

＜Amazon.co.jp＞

https://www.amazon.co.jp/s?k=steelseries&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83[…]=3HVASMZHZ3723&sprefix=steelser%2Caps%2C239&ref=nb_sb_noss_2(https://www.amazon.co.jp/s?k=steelseries&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%5B%E2%80%A6%5D=3HVASMZHZ3723&sprefix=steelser%2Caps%2C239&ref=nb_sb_noss_2)

※Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

＜ビックカメラ.com＞

https://www.biccamera.com/bc/category/?q=steelseries&sg=(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=steelseries&sg=)

＜ソフマップ・ドットコム＞

https://www.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=steelseries(https://www.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=steelseries)

＜ヨドバシ.com＞

https://www.yodobashi.com/?word=steelseries

＜Joshin webショップ＞

https://joshinweb.jp/srhzs.html?KEYWORD=&KEY=ZS_ALL&KEY_M=ALL&QS=&QK=steelseries&category_id=&REQUEST_CODE=1(https://joshinweb.jp/srhzs.html?KEYWORD=&KEY=ZS_ALL&KEY_M=ALL&QS=&QK=steelseries&category_id=&REQUEST_CODE=1)

＜SteelSeries公式ストア楽天市場店＞

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/steelseries/?sid=419855

■対象商品 / 割引率 ※画像は一部抜粋、順不同

▼ヘッドセット、オーディオ製品：

Arctis GameBuds：約14％ OFFArctis Nova 7P White：約33%OFF

GameDAC Gen 2：約30%OFF

Arctis GameBuds：約14%OFF

Arctis GameBuds White：約14%OFF

Arctis GameBuds for Xbox：約14%OFF

Arctis Nova Pro Wireless：約28%OFF

Arctis Nova Pro Wireless P：約28%OFF

Arctis Nova Pro Wireless X：約28%OFF

Arctis Nova Pro Wireless P White：約28%OFF

Arctis Nova Pro Wireless White：約28%OFF

Arctis Nova Pro Wireless X White：約28%OFF

Arctis Nova Pro：約32%OFF

Arctis Nova 7P White：約33%OFF

Arctis Nova 5：約18%OFF

Arctis Nova 5 White：約10%OFF

Arctis Nova 5P：約18%OFF

Arctis Nova 5P White：約10%OFF

Arctis Nova 1：約13%OFF

Arctis Nova 1 - White：約13%OFF

Arctis Nova 1P Black：約13%OFF

Arctis Nova 1P White：約13%OFF

Tusq：約25%OFF

▼キーボード：

Apex Pro JP：約35%OFF

Apex Pro TKL (2023) JP：約43%OFF

Apex Pro TKL (2023) US：約43%OFF

Apex Pro Mini JP：約47%OFF

Apex Pro Mini US：約47%OFF

Apex Pro Mini Wireless JP：約35%OFF

Apex 9 TKL JP：約50%OFF

Apex 9 TKL US：約50%OFF

Apex 9 Mini JP：約50%OFF

Apex 9 Mini US：約50%OFF

Apex 3 TKL JP：約14%OFF

Apex Pro Mini：約47％ OFF

＜SteelSeriesについて＞

「SteelSeries（スティールシリーズ）」は、2001 年にデンマーク・コペンハーゲンで創業された、品質、技術、機能性にフォーカスするゲーミングギアブランドです。創業当時に発表した業界初ゲーミングマウスパッドはじめ、ヘッドセット、キーボード、マウスを主要製品として展開し、「FOR GLORY」をモットーに、一般ユーザーからプロゲーマーまで、様々なゲームレベルのパフォーマンス向上及び、競技勝利に向けて製品開発を行っています。また、eスポーツ業界へのイノベーションを数多く実現し、2002年に業界初eスポーツ選手とのコラボレーションや、eスポーツイベントへのスポンサー就任、さらに2004年以降、業界初のゲーミングヘッドセットや業界初のメカニカルゲーミングキーボードの発表など、様々な業界初を成し遂げており、これからもeスポーツ文化へのサポート活動を積極的に行って参ります。

◎SteelSeries公式サイト：https://jp.steelseries.com

◎SteelSeries Japan公式Xアカウント：https://x.com/SteelSeriesJP