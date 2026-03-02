『レインドロップ ゴールドグロス』『レインドロップ トリガー』新発売！

株式会社ソフト９９コーポレーション

1984年の初代モデル誕生から40年余り、「レインドロップ」は時代の変遷や洗車好きユーザーの嗜好に合わせ、その名に違わぬ撥水性能を中心としたコーティング技術の革新を進め、常に時代をリードする新製品を生み出してきました。

このたび、株式会社ソフト９９コーポレーション（代表取締役社長：小西 紀行）は、プロ仕様の「高反応型シロキサン」を配合した次世代被膜を形成する2タイプの「レインドロップ」、最高峰プレミアムモデル『レインドロップ ゴールドグロス』と、撥水・施工性に優れたエントリーモデル『レインドロップ トリガー』を2026年3月2日（月）に新発売いたします。

『レインドロップ ゴールドグロス』

1. プロ仕様高反応型シロキサン配合で息を飲むほどの撥水パワーが長期間持続、確かな撥水耐久性能

プロコーティングにも採用される多様な「高反応型シロキサン」を贅沢に配合、ボディ・ガラスと反応し強固に結合することで、水玉がスルスルと滑落する高い撥水性能をボディ約7ヶ月※、ガラス約3ヶ月※の長期にわたって持続。ピッチやタールなどの油汚れも防止し、いつまでも愛車の美しい状態を維持します。

※弊社テストによる。効果の持続期間は自動車の保管状況等により異なります。

2. 施工した瞬間から上質な“艶”と比類なき“スリック性”を発揮

従来どちらかを犠牲にするしかなかった“艶”と“施工性”2つのパフォーマンスを新技術「リアルタイムグロステクノロジー」により、極限といえる高次元で両立、『レインドロップ ゴールドグロス』でしか得られない理想的な“艶”をスピーディ且つ確実に施工できます。また、形成されるムラのない平滑な被膜は桁違いの超低摩擦効果で比類なきスリック性を発揮、感動的な“つるすべ感”を実現します。

3. 仕上がり感を一層引き立てる、劇的なキズ埋め性能

洗車キズなどボディ表面の微細なスクラッチを、極限まで深い艶出し効果を追求した新開発樹脂「DEEP GLOSS RESIN」で埋めるメカニズムで、艶・光沢性・スリック性をより引き上げます。

4. 被膜が瞬時に平滑化、卓越の施工性

新開発の「SELF SMOOTING処方」で液剤の塗布と同時にコーティング成分が分子レベルで再並列。驚異的なレベリング効果でスピーディにムラなく平滑でクリアな仕上がりを実現。コーティング剤の施工でありがちな“何度拭いてもムラが気になる”というイライラを解消し、感動的なスピード仕上げを発揮します。

5. 洗車好きのニーズを満たす、ハイパフォーマンスコーティング！

中型車約10台分に施工でき、全塗装色車対応。ボディやガラスだけでなく、未塗装樹脂やホイール・ダッシュボードなど、タイヤ以外のほとんどのエクステリアとインテリアの未塗装樹脂部に使用OK。

また、プロのコーティング施工現場でも採用されている専用の拭き取りクロスも付属と、コーティング剤に求められるあらゆる性能・機能を極限まで追求した「レインドロップ」の最高峰モデルです。

商品名：レインドロップ ゴールドグロス

内容量：400ml

拭き上げ用マイクロファイバークロス 1枚

希望小売価格：オープン

発売予定日：2026年3月2日

『レインドロップ トリガー』

1. 高反応型シロキサン配合で強力な撥水被膜を長期にわたって形成

『レインドロップ トリガー』にも「高反応型シロキサン」を配合。強力な撥水被膜がボディ・ガラスに強密着、見惚れるような水玉と水滑りを実現しボディ約5ヶ月※、ガラス約2ヶ月※にわたって持続します。

※弊社テストによる。効果の持続期間は自動車の保管状況等により異なります。

2. 確かな施工性を発揮する「SELF SMOOTHING処方」

こちらも新開発の「SELF SMOOTING処方」を採用。特殊ポリマーの効果で、液剤の塗布と同時に被膜が平滑化しますので、初心者でも簡単・確実にムラのないクリアな光沢仕上げを可能にしました。

3. 中型車約12台に施工できる高コスパの撥水コーティング剤

プロコーティング施工車・全塗装色車対応、大容量500mlタイプで、軽自動車約17台、中型サイズの普通乗用車約12台、大型サイズの普通乗用車でも約8台に施工可能と、コストパフォーマンスに非常に優れた「レインドロップ」のエントリーモデルです。

商品名：レインドロップ トリガー

内容量：500ml

希望小売価格：オープン

発売予定日：2026年3月2日

■所在地：大阪市中央区谷町2-6-5

■設 立：昭和29年10月

■資本金：23億1005万円

■代表者：代表取締役社長 小西 紀行

