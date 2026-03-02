峯岸みなみ、小学生の夢「アイドルかキャバ嬢」にSNSの影響を指摘「華やかな世界だと思ってる」　元欅坂46・今泉佑唯、子どもの“アイドル志望”に本音「私の存在が邪魔しちゃう」｜『秘密のママ園2』#5

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月1日（日）夜9時より、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園2』#5を放送いたしました。

『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティです。 番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めています。

■今泉佑唯「私も離婚を経験しているので...」、1人で頑張りすぎるママに共感「誰にも悩みを言えない」

近藤千尋「ママを助けようとしてくれる」、8歳長女との母娘関係を明かす

3月1日（日）放送の#5では、ゲストに元AAAメンバーの伊藤千晃と、元欅坂46メンバーの今泉佑唯が登場。気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、17歳で出産し、一度は離婚するも同じ相手と再婚した5児の母・カオリさんに密着しました。誰にも頼らずワンオペ育児を抱え込んでいたカオリさんですが、16歳長女からの言葉をきっかけに、自身の母へ電話をかけることに。「頼りたくなかった自分もいたし、甘えたらあかんなというのもあった...」とこれまでの思いを明かしたカオリさんに、母は「頼られたら嬉しいよ」「よく頑張ってるよ」と温かい言葉をかけます。母娘の会話にMCの峯岸がたまらず涙する展開となりました。

・17歳で長女を出産！そのとき夫の年齢は…？

https://x.com/ABEMA_Variety/status/2027624371372933494

・同じ相手と離婚&再婚、子ども5人の美人ママの運命の出会いとは？

https://x.com/ABEMA_Variety/status/2027625472822284409

VTRを見届け、今泉は「私も離婚を経験しているので、重なる部分があります」と自身の境遇を重ね、「周りに言いづらいから“1人で抱えなきゃ”って思っちゃう。今でも誰にも悩みを言えなかったりするので、気持ちがよく分かります」と、1人で頑張りすぎるママの孤独に深く共感しました。また、カオリさんを支える長女の姿を見た近藤は、自身と8歳の長女との関係性に触れ、「私も8歳の長女にメンターしてもらっています」と告白。「気力がない時とか、『ママ、今日はわたしがママになる！』と言って気を使ってくれる」「ママを助けようとしてくれる」と、温かい母娘関係を明かしました。すると、伊藤が「息子と（近藤の長女が）スクールが一緒だった時があって」と明かし、「（近藤の長女に）すごい面倒を見てもらっていた」「すごいしっかりしている」と、感心した様子で語りました。

■峯岸みなみ、小学生の夢「アイドルかキャバ嬢」にSNSの影響を指摘「華やかな世界だと思ってる」

今泉佑唯、子どもの“アイドル志望”に本音「私の存在が邪魔しちゃう」

また、番組後半、世の中のママたちの深刻なお悩みに建前なしで答えるコーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「小3の娘の夢がアイドルかキャバ嬢…親としてどう向き合う？」という相談が寄せられました。これに対し、元アイドルの峯岸は「自分が子どもの時はキャバ嬢っていう存在を知らなかった」と時代の変化に驚きつつ、「SNSを見るときらびやかだし、そう見えてることはあまり良くないんじゃないかなっていう心配はある」と懸念。「子どもたちは（キャバ嬢を）華やかな世界だと思ってるんだって。絶対もっと大変なことがいっぱいある」とコメントしました。

同じく元アイドルの今泉は、自身の子どもについて「『キミとアイドルプリキュア』が好きで、テレビの中に行きたいって最近言うようになった」と近況を明かし、「子どもが踊ってるところをテレビに映して、それを体験させて気を紛らせている」と、微笑ましい対処法を披露しました。その上で、自身が4歳の頃からアイドルになることを夢見ていたと振り返りつつも、もし自分の子どもが本格的にアイドルになりたいと言ったら「ちょっと私は賛成できないですね」とキッパリ。「親が私だってバレたら終わるよ、って言うかも」と冗談を交えつつ、「私の存在が邪魔しちゃうのがかわいそうだから」と、元アイドルならではの複雑な本音を吐露しました。

・将来の夢がキャバ嬢！峯岸が小学生当時を振り返る

https://x.com/ABEMA_Variety/status/2027627739772293352

そのほか、スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、ママたちの「フェムケア事情」をテーマに赤裸々トークを展開。MCの滝沢が「疲れると全てシモに出る」とド直球な爆弾発言を繰り出し、産後の悩みを抱える今泉が専門医のアドバイスをスマホで“ガチメモ”する一幕もありました。『秘密のママ園2』#5は、現在も無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、お楽しみください。

■ABEMA 『秘密のママ園2』 放送概要

#5見逃し配信URL：https://abema.go.link/56C81

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2029

出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ

ゲスト：伊藤千晃、今泉佑唯、衛藤美彩

