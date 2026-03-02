2026年3月 人気の保険ランキングを発表しました！| 保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん！」
Sasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井 清隆）が運営する保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん！（https://konohoken.com/(https://konohoken.com/)）」において、2026年3月の人気の保険ランキングを発表しました。
2026年3月 人気の保険ランキング概要
・調査実施期間：2026年1月1日～31日
・調査目的：保険の人気調査（申込数・保険会社遷移数をもとに算出）
生命保険（死亡保険）・医療保険ランキング
がん保険・持病がある方向け医療保険ランキング
自動車保険・ペット保険ランキング
生命保険 総合ランキングはこちら :
https://konohoken.com/ranking/
生命保険生命保険（死亡保険）ランキング
1位 はなさく生命 はなさく定期
https://konohoken.com/life/term-life/hanasaku/hanasaku_life_1/
2位 オリックス生命 終身保険RISE[ライズ]
https://konohoken.com/life/whole-life/orix/orix_life_1/
3位 SBI生命 クリック定期！Neo
https://konohoken.com/life/term-life/sbi/sbi_life_1/
医療保険ランキング
1位 はなさく生命 はなさく医療
https://konohoken.com/medical/hanasaku/hanasaku_medical_1/
2位 メディケア生命 新メディフィットＡ(エース)ライトプラン(25)
https://konohoken.com/medical/medicare/medicare_medical_1/
3位 オリックス生命 医療保険CURE Next[キュア・ネクスト]
https://konohoken.com/medical/orix/orix_medical_1/
がん保険ランキング
1位 はなさく生命 はなさくがん保険
https://konohoken.com/cancer/hanasaku/hanasaku_cancer_3/
2位 メディケア生命 メディフィットがん保険
https://konohoken.com/cancer/medicare/medicare_cancer_1/
3位 ライフネット生命 ライフネット生命の定期がん保険
https://konohoken.com/cancer/lifenet/lifenet_cancer_4/
女性医療保険ランキング
1位 オリックス生命 医療保険CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト]
https://konohoken.com/medical/lady/orix/orix_medical_2/
2位 はなさく生命 はなさく医療（女性プラン）
https://konohoken.com/medical/lady/hanasaku/hanasaku_medical_2/
3位 チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ Lady
https://konohoken.com/medical/lady/zurich/zurich_medical_2/
持病がある方向け医療保険ランキング
1位 メディケア生命 新メディフィットRe(リリーフ)
https://konohoken.com/medical/relax/medicare/medicare_medical_4/
2位 はなさく生命 かんたん告知はなさく医療
https://konohoken.com/medical/relax/hanasaku/hanasaku_medical_3/
3位 オリックス生命 医療保険CURE Support Plus[キュア・サポート・プラス]
https://konohoken.com/medical/relax/orix/orix_medical_4/
就業不能保険ランキング
1位 SBI生命 働く人のたより
https://konohoken.com/disability/sbi/sbi_disability_1/
2位 ライフネット生命 働く人への保険3
https://konohoken.com/disability/lifenet/lifenet_disability_4/
3位 チューリッヒ生命 くらすプラスＺ
https://konohoken.com/disability/zurich/zurich_disability_2/
外貨建て保険ランキング
https://konohoken.com/life/foreigncurrency/
1位 マニュライフ生命 こだわり外貨終身
2位 オリックス生命 米ドル建終身保険ユーエス・ライズ
3位 オリックス生命 米ドル建終身保険キャンドル
変額保険ランキング
https://konohoken.com/life/variable/
1位 はなさく生命 はなさく変額保険
2位 アクサ生命 ユニット・リンク保険（有期型）
3位 SOMPOひまわり生命 健康をサポートする変額保険 将来のお守り
損害保険自動車保険ランキング
https://konohoken.com/car/
1位 三井ダイレクト損害保険 強くてやさしいクルマの保険
2位 楽天損保 ドライブアシスト（個人用自動車保険）
3位 SBI損害保険 SBI損保の自動車保険
ペット保険ランキング
https://konohoken.com/pet/
1位 リトルファミリー少額短期保険 わんデイズ・にゃんデイズ
https://konohoken.com/pet/little_family_ssi/little_family_ssi_pet_1/
2位 ペットメディカルサポート PS保険
https://konohoken.com/pet/pet_medical_ssi/pet_medical_ssi_pet_1/
3位 SBIペット少額短期保険 SBIペット少短のペット保険
https://konohoken.com/pet/sbipet_ssi/sbipet_ssi_pet_1/
コのほけん！とは
URL：https://konohoken.com/
「コのほけん！」は、保険選びをオンラインで完結できるデジタル保険代理店です。保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し「自分に合った保険を、自分で選べる世界」を実現します。コのほけん！は直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントが充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討することができます。
Sasuke Financial Lab株式会社について
当社は「自分に合った保険を、自分で選べる世界を。」をミッションに定め、デジタル保険代理店「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」の運営、またデジタル技術の活用が急速に進む保険業界向けにDX・マーケティング支援事業を展開しています。「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」では、保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントも充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討・申し込むことが可能です。
会社概要
会社名： Sasuke Financial Lab株式会社（https://sasukefinlab.com/）
本社所在地： 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内
設立： 2016年3月
代表者： 代表取締役 松井 清隆
事業内容： デジタル保険代理店事業、InsurTech事業
「コのほけん！」
「しっかり保険、ちゃんと節約。」
「保険比較ライフィ」
「法人保険比較ライフィ」
公式SNSX（旧Twitter）
