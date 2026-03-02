経営成長ロードマップの全体像を公開
■概要
株式会社ルミッション（東京都港区）はこのたび、同社が提唱する「5方良し経営」に基づき、
年商1億円規模の企業が100億円規模へ持続的に成長するための「経営成長ロードマップ」の
全体像を公開しました。
本ロードマップは、当社経営支援サービス「社長の分身」特設ページ内にて公開しています。
▼公開ページ
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/
今回の発表は、これまで公式サイトにて掲げてきた思想
（https://lumission.world/jp/company/about/）を、
具体的な成長構造として整理した補足公開となります。
■なぜ今「経営成長ロードマップ」なのか
多くの中小企業が、年商1億円前後で成長の停滞を経験します。
・売上は伸びても利益が残らない
・採用しても定着しない
・幹部が育たない
・経営判断が場当たり的になる
同社ではこれを「構造未設計経営」と定義しています。
市場環境の変化やAIの進展により、経営判断のスピードと一貫性が求められる現在、
偶発的な成功ではなく、再現性ある成長設計の可視化が必要であると考えています。
■公開された成長ロードマップの概要
公開されたロードマップは、三段階構造で整理されています。
１. 理念設計
売上目標ではなく、実現したい未来から逆算する経営へ。
２. 利益構造再設計
低単価モデルから高付加価値モデルへの転換。
３. 組織の自走化
評価制度・教育設計を整え、社長依存から脱却。
これらは個別施策ではなく、統合的に設計される必要があるとしています。
関連解説記事：
利益率改善の具体策
https://lumission.world/jp/media/kaizen/0213/
組織が自走しない本当の理由
https://lumission.world/jp/media/human/
■成長を止める5つの構造要因
同社では、成長を止める主な原因を以下の5つに整理しています。
1.売上至上主義による低利益構造
2.再現性のない集客設計
3.社長依存による組織停滞
4.理念と数字の分断
5.キャッシュフロー管理不足
これらを単独で改善するのではなく、同時に設計することが重要としています。
■5方良し経営との関係
本ロードマップの基盤となるのが、
同社が提唱する「5方良し経営」です。
・会社良し
・従業員良し
・顧客良し
・世間良し
・次世代良し
五方向を同時に満たす判断基準を整えることで、
短期最適ではなく持続的成長が可能になるとしています。
5方良し経営メディア
https://lumission.world/jp/media/
■「社長の分身」との接続
今回公開されたロードマップは、経営支援サービス「社長の分身」の中で解説されています。
「社長の分身」は、経営者の判断基準を言語化し、組織で再現可能な形へ整理する伴走型支援です。
経営成長ロードマップは、その判断設計の全体像を示す構造図として位置づけられています。
▼社長の分身
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/
■ 今後の展開
今後は、
・成長ロードマップ導入企業の事例公開
・業種別成長構造レポートの発表
・オンライン解説セミナーの開催
・無料経営診断の拡充
を予定しています。
同社は「経営成長は偶然ではなく設計である」という考え方を社会に可視化していく方針です。
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact