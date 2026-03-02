経営成長ロードマップの全体像を公開

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）はこのたび、同社が提唱する「5方良し経営」に基づき、

年商1億円規模の企業が100億円規模へ持続的に成長するための「経営成長ロードマップ」の

全体像を公開しました。

本ロードマップは、当社経営支援サービス「社長の分身」特設ページ内にて公開しています。

▼公開ページ

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/

今回の発表は、これまで公式サイトにて掲げてきた思想

（https://lumission.world/jp/company/about/）を、

具体的な成長構造として整理した補足公開となります。

■なぜ今「経営成長ロードマップ」なのか

多くの中小企業が、年商1億円前後で成長の停滞を経験します。

・売上は伸びても利益が残らない

・採用しても定着しない

・幹部が育たない

・経営判断が場当たり的になる



同社ではこれを「構造未設計経営」と定義しています。

市場環境の変化やAIの進展により、経営判断のスピードと一貫性が求められる現在、

偶発的な成功ではなく、再現性ある成長設計の可視化が必要であると考えています。

■公開された成長ロードマップの概要

公開されたロードマップは、三段階構造で整理されています。

１. 理念設計

売上目標ではなく、実現したい未来から逆算する経営へ。

２. 利益構造再設計

低単価モデルから高付加価値モデルへの転換。

３. 組織の自走化

評価制度・教育設計を整え、社長依存から脱却。

これらは個別施策ではなく、統合的に設計される必要があるとしています。



関連解説記事：

利益率改善の具体策

https://lumission.world/jp/media/kaizen/0213/

組織が自走しない本当の理由

https://lumission.world/jp/media/human/

■成長を止める5つの構造要因

同社では、成長を止める主な原因を以下の5つに整理しています。

1.売上至上主義による低利益構造

2.再現性のない集客設計

3.社長依存による組織停滞

4.理念と数字の分断

5.キャッシュフロー管理不足





これらを単独で改善するのではなく、同時に設計することが重要としています。

■5方良し経営との関係

本ロードマップの基盤となるのが、

同社が提唱する「5方良し経営」です。

・会社良し

・従業員良し

・顧客良し

・世間良し

・次世代良し

五方向を同時に満たす判断基準を整えることで、

短期最適ではなく持続的成長が可能になるとしています。

5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

■「社長の分身」との接続

今回公開されたロードマップは、経営支援サービス「社長の分身」の中で解説されています。

「社長の分身」は、経営者の判断基準を言語化し、組織で再現可能な形へ整理する伴走型支援です。

経営成長ロードマップは、その判断設計の全体像を示す構造図として位置づけられています。



▼社長の分身

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/

■ 今後の展開

今後は、

・成長ロードマップ導入企業の事例公開

・業種別成長構造レポートの発表

・オンライン解説セミナーの開催

・無料経営診断の拡充

を予定しています。

同社は「経営成長は偶然ではなく設計である」という考え方を社会に可視化していく方針です。

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact