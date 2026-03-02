ミシュランガイド東京12年連続掲載店監修「ラーメンGINZA TON BOX」2026年3月4日（水）よりフランチャイズ加盟店募集を開始

株式会社HITOSUKE

株式会社HITOSUKE（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：小比田隆太）は、2026年3月4日（水）より「ラーメン GINZA TON BOX」のフランチャイズ加盟店募集を開始いたします。

あわせて、同日開幕の「フランチャイズ・ショー2026」に出展し、看板商品「醤油ラーメン」の実食販売とともにフランチャイズビジネスの詳細をご紹介します。

「ラーメン GINZA TON BOX」は、ミシュランガイド東京に12年連続掲載中の「ラーメン屋 トイ・ボックス」が監修し、2025年10月に銀座にオープンしたラーメン店です。開業当初よりフランチャイズ展開を見据えた準備を重ねてまいりましたが、このたび加盟店募集を開始いたします。

フランチャイズ募集について

「ラーメン GINZA TON BOX」では、2026年3月4日（水）よりフランチャイズ加盟店の募集を開始します。株式会社HITOSUKEが培ってきたフランチャイズ運営ノウハウと、「ラーメン屋 トイ・ボックス」監修による上質なラーメンを融合し、収益性の高いフランチャイズモデルを展開してまいります。

詳細は公式フランチャイズサイトをご覧ください。

https://tonbox-partner.com(https://tonbox-partner.com/)

フランチャイズ・ショー2026出展について

フランチャイズ・ショー2026では、「ラーメン GINZA TON BOX」のフランチャイズモデルをご紹介するとともに、フードコートにて看板商品「醤油ラーメン」を特別価格の1杯1,000円にて販売いたします。

ミシュランガイド掲載店監修の豚清湯「醤油ラーメン」を実際にご提供することで、味のクオリティやオペレーションの実態を来場者に直接ご確認いただける内容となっています。フランチャイズ加盟をご検討の方はぜひブースにお立ち寄りください。

「醤油ラーメン」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73150/table/26_1_749731e9537e7e5a879740259ed5b195.jpg?v=202603020251 ]

丁寧に炊き出した豚清湯スープに、特製の醤油だれを合わせ、深みのある味わいに仕上げました。豚のやわらかな甘みと醤油の力強さが調和する、シンプルでありながら奥行きを感じられる一杯です。

「ラーメン GINZA TON BOX」概要

店名：ラーメン GINZA TON BOX

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座6-3-5 第一高橋ビル1階

アクセス：東京メトロ銀座線銀座駅、C3出口より徒歩3分

営業時間：11:00～15:00（L.O.14:30）／17:00～22:00（L.O.21:30）

座席数：7席

URL：https://tonbox.jp(https://tonbox.jp/)

Google マップ：https://maps.app.goo.gl/LfnDgYRRWo99bBtG8

運営会社「株式会社HITOSUKE」について

株式会社HITOSUKEは、2003年の設立以来、国内に600店舗以上の自社ブランドのフランチャイズ店を運営してまいりました。現在は、他社フランチャイズ本部支援に加え、新たに飲食店経営・フランチャイズ事業を展開しています。長年培ったフランチャイズ運営のノウハウを活かし、「HITODASUKEをともに世界へ届ける」という理念のもと、業界の発展と社会課題の解決に貢献してまいります。

【会社概要】

社名：株式会社HITOSUKE

代表者：代表取締役 CEO 小比田 隆太

設立： 2003年12月

本社：〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-1-2

事業内容：

１. 飲食店の経営とフランチャイズ事業

・ラーメン屋 トイ・ボックス

・ラーメン GINZA TON BOX

２. サービス業の経営とフランチャイズ事業

・金沢屋（ふすま、障子、網戸の張替え及びリフォーム）

・家工房（高齢者向け生活支援及びリフォーム）

・シバますたー（人工芝販売施工事業）

３. フランチャイズ本部支援

４. フランチャイズ本部向けシステム開発と導入支援

HP：https://hitosuke.com(https://hitosuke.com/)