【レンタルドレス】「ルルティ有楽町マルイ」４月９日（木）オープン

イオンリテールは４月９日（木）、“リアルとオンライン”での衣料品レンタル事業「ＬＵＬＵＴＩ（以下、ルルティ）」のフラッグシップストア「ルルティ有楽町マルイ」を大型商業施設「有楽町マルイ」の４階にオープンします。

ルルティは、シェアリングエコノミーの広がりに対し、オンラインで借りられ、リアル店舗でも試着できることを強みとしたレンタル専門事業として、２０１８年４月に当社が立ち上げました。結婚式や成人式、パーティーなどの特別なシーンで活躍するドレスを中心としたファッションアイテムを取り扱っています。

「ルルティ有楽町マルイ」は「ルルティ原宿」に続く、東京都内のフラッグシップストアとして、イオンの店舗以外での出店２店舗目になります。「ルルティ有楽町マルイ」では、ビジネスエリアとしての立地を活かし、オフィスワーカーをターゲットに商品を提案します。セットアップドレスのほか、アクセサリー・バッグ・シューズなど雑貨も品揃えし、オンオフともに忙しいお客さまのフォーマルシーンに寄り添います。

当社はこの度の出店を通して、ルルティのさらなるサービス認知度向上を図り、ルルティの事業拡大を目指します。

【販売概要】

店舗名称：ルルティ有楽町マルイ

開店日：２０２６年４月９日（木）

所在地：東京都千代田区有楽町２-７-１ 有楽町マルイ４階

営業時間：１１：００～２０：００

試着室：４台

ＷＥＢサイト：https://luluti.jp/

【ルルティ有楽町マルイ 商品一例】

■ルルティオリジナル リリーパターンチュールワンピース

バストや二の腕など気になる体型をカバーし、ストレスフリーなＡラインドレス

レンタル価格：本体６,０００円（税込６,６００円）※１）

カラー：カーキ・ネイビー・ラベンダー

サイズ：Ⅿ・Ｌ

■ｅｔ.ＵＮｉＶＥＲ メニ-ウェイフリルワンピース

落ち着いた色味に程よくトレンド感をプラス、自分らしい着方が楽しめるマルチウェイドレス

レンタル価格：本体８,０００円（税込８,８００円）※１）

カラー：モスグレイ・ミックス

サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ

■シフォンジョーゼットセパレートワイドパンツ

柔らかいシフォンジョーゼットと繊細なフラワーラッセルレースを組み合わせたブラウス・パンツのセパレート２点セットになります。

レンタル価格：本体６,０００円（税込６,６００円）※１）

カラー：ブラック・ネイビー

サイズ：Ｍ・Ｌ

【ルルティ店舗一覧】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5657_1_c8a087fc447c688e90713218f90a4074.jpg?v=202603020251 ]

※１：３泊４日のレンタルシステムですが、最大で１０日間の延長が可能です。

