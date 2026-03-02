介護付有料老人ホーム「はなことばプラス府中」入居募集開始のお知らせ　～2026年6月、「はなことば」シリーズ34拠点目を東京都府中市に開設～

プラウドライフ株式会社

2025年 6月30日

2026年 3月 2日更新

各 位

ソニー・ライフケア株式会社

プラウドライフ株式会社

介護付有料老人ホーム「はなことば府中」

入居募集のお知らせ

～2026年6月、「はなことば」シリーズ34拠点目を東京都府中市に開設～

ソニー・ライフケアグループの一員であるプラウドライフ株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長 峰山 正樹）が開設する介護付有料老人ホーム「はなことばプラス府中」（東京都府中市）につきまして、下記のとおり入居募集を開始いたしますので、お知らせいたします。

当ホームの開設時点において、当社が「はなことば」シリーズで展開する有料老人ホーム等は計34拠点、運営室数は2,068室となります。

※運営室数には、有料老人ホーム（介護付・住宅型）・サービス付き高齢者向け住宅を含みます。

記

１．開設する有料老人ホームの概要

当ホームは、JR南武線「西府」駅、京王線「分倍河原」、京王線「中河原」駅と電車では３駅の利用が可能で、主要幹線道路である府中街道沿いに位置し車での利便性も高い立地にあります。ホームではご入居者より好評の「和」の雰囲気を活かした温かみのある、心地よい住空間をご用意いたします。また、当ホームは全社で取り組みを進める介護現場の IT/ICT 化にも力を入れており、見守りセンサーを全居室に設置し、記録システム等の活用とあわせ、これまで以上に高品質な介護サービスの提供を目指します。

※各パースはいずれも参考であり、イメージです。土地・建物は事業者非所有です。

２．「はなことばプラス府中」の特長

＜ ダイニング（食堂） ＞

＜ リビング（談話スペース） ＞＜ エントランス ラウンジ ＞

１. ご入居いただきやすい価格帯 ※1

・入居一時金０円の場合、月額利用料は29万8,490円（税込）からと、ご入居いただきやすい価格帯

を実現しています。

ご年齢に合わせて「前払プラン」もご用意しており、ご入居時にプランの選択が可能です。

２. 協力医療機関との安心の連携 ※2

・内科、歯科等の協力医療機関との連携により、ご入居後に必要となる診療をホーム内で受ける

ことができます。

・お客様のご意向に沿った、ホームでのお看取りについても積極的にサポートいたします。

３. 「施設ではなく、ホームへ」 ご入居者をサポートする充実の住空間

・カットやカラーリングを行うための「理美容室」をご用意しています。※3

・ご家族と一緒にお食事を召し上がれる「ファミリーダイニング」をご用意、その他、リハビリルー

ムなど、ご入居者の「その方らしい」生活を支援する住空間を備えています。

４. 「その方らしさ」と生きがいを支援する各種プログラム

・数種類以上の日々のアクティビティや、身体機能の維持、改善を目的としたリハビリテーションな

ど、意欲的な生活を支援する各種のプログラムをご用意しています。

５. ソニー・ライフケアグループとして活用に取り組む介護テクノロジーの導入

・全居室に居室内見守りセンサーを設置し、安心・安全をより高めます。

・同時に導入する介護記録システム等とともに、ソニー・ライフケアグループ全体で取り組む介護テ

クノロジーの活用により、スタッフの持つ豊富な知見と専門性を高い次元で活かし、データに基づ

く科学的なアプローチ、予測に基づく先回り介護の実践につなげます。

※1 入居一時金０円の場合、別途、敷金をお預かりいたします。月額利用料には、おむつ代等消耗品、嗜好品、医療費、介護

保険等の自己負担は含まれておりません。

※2 往診及び薬代等の医療費は自己負担となります。ご入居者の身体状況、必要な医療行為等により協力医療機関及びホーム

で対応できない場合がございます。

※3 理美容は当ホームが提携する訪問理美容サービスをご利用いただきます（費用は自己負担）。ご入居者の身体状況等によ

りご利用いただけない場合がございます。ご利用に際しては事前のご予約が必要となります。

【ホーム概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/26589/table/63_1_442d9c3f5e16590b31ffc2bf59308f1c.jpg?v=202603020251 ]

（土地・建物は事業者非所有）

３．「はなことばプラス府中」のご利用料について

ご利用料金は、１.前払いプラン（家賃相当額の一部前払い）、２.月払いプランの2種類をご用意し

ております。

＜代表的な料金プランの例＞

1人部屋に85歳でご入居の場合

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/26589/table/63_2_11e37f5ecb5aebdc8dfb16ba9867bc93.jpg?v=202603020251 ]

（消費税10%総額表示）

※上記に表示の月額利用料の他に、介護保険自己負担分及びおむつ等消耗品・医療費等がかかります。

※月額プランの場合、敷金として50万円がかかります。退去時、月額利用料及びその他当社に対する見張りの額、現状回復費

用を除き、全額返還いたします。

※家賃相当額・敷金・管理費は、消費税非課税です。それ以外の費用は消費税が課税されます。

※管理費は、施設維持管理費、共用部の修繕費、共用部および居室の光熱水費、環境衛費等です。

※食費は、1日3食を30日提供した場合の金額です。

※前払いプランは、終身にわたる家賃相当額の一部を前払い金としてお支払いただくプランです。所定の償却方法にてご退去時

に未償却分がある場合はお返しします。なお、入居後3カ月経過した場合、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備え

て受領する額（返還対象としない額）の返金はありません。入居3カ月以内のご退去については返還対象としない額は全額返

金されます。上記プランの場合、150万円を返還対象としない額とし、残り600万円を60カ月均等償却いたします。

※通常の介護方法及び接遇方法では入居者その他の生命、身体等への危害を防止できない当の場合は医師の意見や一定期間の観

察の結果を踏まえ、ご退去いただく場合があります。

４．入居募集開始について

入居募集開始に伴い、本日より入居相談の受付を開始いたします。

詳細は、下記にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

●入居募集開始日 ： 2026年 3月 2日

●お問い合わせ先

・ウェブサイト「資料請求・お問い合わせ」

https://hanakotoba.co.jp/

・入居相談専用フリーダイヤル 0120-76-5990 （受付時間 9:00-17:00 土日含む）

なお、スタッフ募集に関するお問い合わせはこちらとなります。

・ウェブサイト「採用情報サイト」

https://hanakotoba.co.jp/recruit/career/(https://hanakotoba.co.jp/recruit/career/)

・採用専用フリーダイヤル 0120-97-8771 （受付時間 9:00-18:00 ）

５．今後の予定

今後の予定は下記の通りです。

・開設日（入居開始） 2026年 6月 1日（予定）

本プレスリリースの内容は、事前の告知なく変更になる場合がございます。なお、それぞれの詳細は、決定次第、当社ウェブサイト等にてご案内いたします。

以上

【お問合せ先】

プラウドライフ株式会社 電話番号：（044）589-2713（平日10時-17時）

メールアドレス：pli-press@sonylifecare.co.jp

ホームページ：https://www.hanakotoba.co.jp/(https://www.hanakotoba.co.jp/)

ソニー・ライフケア株式会社 電話番号：（044）589-2710（代表）

メールアドレス：press@sonylifecare.co.jp

ホームページ：https://www.sonylifecare.co.jp

≪ご参考≫

【グループ体制図】

【プラウドライフ株式会社の概要】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/26589/table/63_3_2d9d18f89821f15ead5ca86674e290cc.jpg?v=202603020251 ]