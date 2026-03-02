学生あんしんパスポートWebサイトをリニューアル

有限会社ワイズ・プランニング学生あんしんパスポート （傷害総合保険・学生総合保障制度）Webサイト

損害保険ジャパン代理店 有限会社ワイズ・プランニング（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：楯基之、以下「当社」）は、運営サイト「学生あんしんパスポート」（https://gakuseihoken.info/）のデザインおよびページ構成を見直し、リニューアルオープンいたしました。

今回のリニューアルでは、「学生あんしんパスポート」に関する必要な情報を、利用者の方にとってより探しやすく、体系的にご覧いただけるよう、サイト構造を再整理しています。

リニューアルの背景

近年、学生の一人暮らしやサークル活動、アルバイトなど、生活スタイルが多様化するなかで、思わぬケガや賠償事故など、日常生活のリスクに関する相談ニーズが高まっています。

こうした状況を踏まえ、学生や保護者の方がよりスムーズに情報収集や相談が行えるよう、サイト全体の構成やデザインの見直しを行いました。

リニューアルの主なポイント

- トップページおよびメニュー構成の刷新により、「学生あんしんパスポート」に関する情報へスムーズにアクセスできる導線を整備- 必要な情報が順を追って確認できるよう、ページ内の見出し・レイアウトを再設計- PC・スマートフォン等、各種デバイスから閲覧しやすい最適表示化

※本リニューアルは、Webサイト上での情報提供の整理・視認性向上を目的としたものです。詳細内容については、サイト内の各ページにてご確認いただけます。

「学生あんしんパスポート」ついて

今後について

- 「学生あんしんパスポート」は「学生総合保障制度（傷害総合保険）」のペットネームです。- この保険は一般財団法人未来サポートを保険契約者とし、一般財団法人未来サポートの会員を加入者とする傷害総合保険(正式保険名称)の団体契約です。 なお、傷害総合保険普通保険約款・特約集および保険証券は保険契約者(一般財団法人未来サポート)に交付されます。- （https://gakuseihoken.info/）は概要を説明したものです。 ご加入にあたっては必ず「契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また詳しくは 「普通保険約款・特約集」にてご確認ください。

当社は、引き続きWebサイトの利便性向上に取り組みつつ、関係法令および関係会社の定める基準・ルールを遵守しながら情報提供を行ってまいります。

会社概要

会社名：有限会社ワイズ・プランニング

所在地：埼玉県さいたま市北区別所町３３-１

代表取締役：楯 基之

事業内容：保険代理業 ほか

ホームページ：https://www.ys-sompo-japan.jp/