エルメ、銀行振込の支払い期限を7日以内から30日以内へと延長

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年2月9日（月）にLINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメ）」において、銀行振込によるお支払い期限に関するアップデートを実施しました。

本アップデートでは、有料プランの利用料金を銀行振込でお支払いいただく際の振込先口座の有効期限が、従来の7日間以内から30日以内へ延長されます。これにより、事業者が余裕をもった支払いスケジュールで有料プランを利用開始できるようになり、契約手続きの利便性が向上します。

■主な変更内容

従来は、振込先口座が発行されてから7日以内にお支払いを完了する必要がありました。一方で、社内の経理処理や承認フローに時間がかかる場合、期限内の振込が難しいケースも想定されます。

今回の変更により、振込先口座の有効期限が30日以内に拡大されたため、月末締めの支払いサイクルにも対応しやすくなります。

■適用開始日について

本変更は、2026年2月9日（月）以降に発行された振込先口座より適用されます。すでに発行済みの振込先口座については、従来どおりの有効期限が適用されますのでご注意ください。

L Message（エルメッセージ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。

▼主な機能

・メッセージ配信

・フォーム作成

・予約受付管理

・商品販売、決済

・データ分析

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。

https://lme.jp/manual/contact/

L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lme.jp/?prtimes