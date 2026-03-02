長崎市公式「就活シェアル」がLINEチャットアプリ「AI企業診断」で地元就職を後押し！

長崎県長崎市

長崎市産業雇用政策課が運用する若者の地元就職促進プロジェクト「就活シェアル」は、LINE上で利用できる14タイプ分類のAI企業診断を軸に、デジタルを活用した就職活動支援を展開。若年層の県外流出が課題となる中、「どのような企業があるのか分からない」「自分に合う企業の探し方が分からない」といった学生の声に応える取り組みとして、“就活の入り口を変える”仕組みづくりを進めています。

AI企業診断で“自分に近い企業”を知るきっかけを提供

LINE上で利用できるAI企業診断機能では、いくつかの質問に回答することで、価値観や働き方の志向をもとに“お仕事タイプ”を判定します。その結果に応じて、長崎市内企業の中から傾向の近い企業をおすすめ企業として表示。あわせて、該当企業のインタビュー記事や1分動画による企業紹介コンテンツを紹介し、文章だけでは伝わりにくい社風や働く人の雰囲気を効率的に把握することが可能です。就活生に、「どのような企業が自分に合いそうか」を考えるきっかけを提供するツールとして活用いただいています。

AI企業診断 :https://nagasaki-shukatsu-sharel.com/results/

LINE登録者へ長崎就活に役立つ情報を直接配信

公式LINEでは、AI企業診断の利用に加え、就職活動に役立つ情報やイベント情報を直接配信しています。説明会やインターンシップ、支援制度などの最新情報をタイムリーに届けることで、学生の機会損失を防ぎ、地元企業との接点創出を図っています。

LINE公式アカウント :https://page.line.me/530ezdsy

SNSによるタイムリーな情報発信

Instagram、TikTok、YouTubeでは、就職活動に関する最新情報やノウハウを発信しています。短時間で理解できるコンテンツを通じて、学生が日常的に情報を取得できる環境を整備しています。

TikTok https://www.tiktok.com/@shukatsu_sharel

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCvdqh71ME53Ty37I4mgi2Fg

公式Instagram :https://www.instagram.com/shukatsu_sharel/

スマホUIに特化したWEBサイトで就活情報を一元化

公式WEBサイトでは、長崎市内企業情報、インターンシップや説明会情報、就活ノウハウ記事、動画コンテンツなどを集約しています。スマホに特化した見やすい設計で、複数の媒体を横断することなく、必要な情報を一括で取得できる構成とし、効率的な企業研究・情報収集を支援しています。

「就活シェアル」コンテンツ一覧

「就活シェアル」WEBサイト :https://nagasaki-shukatsu-sharel.com/- AI企業診断https://nagasaki-shukatsu-sharel.com/results/- 公式LINEアカウントhttps://page.line.me/530ezdsy- 公式WEBサイトhttps://nagasaki-shukatsu-sharel.com/- 公式Instagramhttps://www.instagram.com/shukatsu_sharel/- 公式TikTokhttps://www.tiktok.com/@shukatsu_sharel- 公式YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCvdqh71ME53Ty37I4mgi2Fg

長崎市では、若者の地元就職・定住促進を重要施策の一つとして位置づけています。「就活シェアル」は、デジタルツールを活用しながら、学生と企業双方にとって有益な接点を創出し、長崎市内企業の人材確保および地域活性化に寄与してまいります。

今後も、より多くの学生が長崎で働く未来を具体的に描ける環境整備を進めてまいります。