「海外は必要だが、決断できない」を卒業する。GCC（ドバイ）市場で結果を出すための戦略と進め方【無料ウェビナー3月26日開催】

「海外進出は必要だと思っている。しかし、まだ決断できていない。」

ワンミニッツ株式会社

多くの経営者が、そのような状態にあるのではないでしょうか。

しかし今、その「決断の先送り」こそが最大のリスクになりつつあります。人口減少、価格競争の激化、利益率の低下--日本市場が構造的に縮小しているこの流れは、一時的な景気循環ではありません。

一方、ドバイを中心としたGCC市場では、人口増加・富裕層の流入・高い購買力・Made in Japanへの高い信頼という、日本企業にとって極めて相性の良い構造が存在します。

本ウェビナーは、海外進出を煽る場ではありません。感情論ではなく、構造とデータをもとに「自社が今、何をすべきか」を判断できる材料を提供する90分です。

【開催背景】

日本市場は今、構造的な転換点を迎えています。

少子高齢化による人口減少は国内需要の縮小を加速させ、価格競争の激化が利益率を圧迫し続けています。これは特定の業界や企業に限った話ではなく、日本でビジネスを営むすべての企業が直面している、長期的かつ不可逆的なトレンドです。

こうした状況の中、海外市場への展開は「選択肢のひとつ」ではなく、企業の持続的成長を描くうえで避けて通れない経営課題となりつつあります。

しかし、海外進出には「どの市場を選ぶか」「どう進めるか」という戦略の巧拙が、成否を大きく左右します。闇雲に代理店を探したり、ブランディングを後回しにしたりすることで失敗する企業が後を絶たない現実があります。

そこで今回、GCC（ドバイ）市場での日本企業支援に特化したダイスリンク株式会社代表・中山大輔氏を迎え、ワンミニッツ株式会社との共催ウェビナーを開催いたします。データと実践に基づく戦略論をもとに、「なぜGCC（ドバイ）なのか」「どう進めれば結果が出るのか」を具体的にお伝えします。

【本ウェビナーで得られること】

本ウェビナーでは、以下の5点を構造とデータに基づいてお伝えします。

【登壇者紹介】

- 国内市場縮小の構造的背景なぜこの流れは一時的ではないのか。人口動態・利益構造・投資余力の変化から、日本市場の現実を客観的に整理します。- 海外進出が「選択肢」ではなくなりつつある理由外貨獲得の意味と、決断を先送りし続けることのリスクを明確にします。- なぜGCC（ドバイ）が最優先市場なのか人口構造・富裕層比率・購買力・Made in Japanへの評価、そして他地域との比較をもとに、GCC市場の優位性を解説します。- 海外進出の失敗パターンと成功の進め方「戦略なき進出」「ブランディング不在」「いきなり代理店探し」といった典型的な失敗パターンを整理したうえで、JGX（ダイスリンク社の進出支援サービス）による調査から契約・拡大までの一貫したアプローチをご紹介します。- 自社が「今」何をすべきかの整理視点ウェビナー後に個別相談の機会もご用意しています。自社の状況に合わせた判断軸を持ち帰っていただけます。- 中山 大輔 ダイスリンク株式会社 代表取締役

国内外で9社（事業）をゼロから起業・運営し、4度のEXITを経験。

事業会社およびコンサルティングファームを経て、Ernst & Young在籍時には数十か国にわたるプロジェクトに従事。戦略・IT・プロジェクトマネジメント・会計を横断的に保有する、事業立上げ・事業再生のスペシャリスト。

消費財メーカー、財閥系最大手総合商社の他 製造・通信・広告など各業界の国内トップクラスの企業群を顧客に持つ実績を誇る。

製造業クライアントの売上を3年で90億円から135億円へと成長させるなど、具体的な事業成果にコミットするコンサルティングスタイルが特徴。

現在は12期目を迎えるダイスリンク株式会社にて、経営・ITコンサルティング、事業再生、新規事業開発に加え、日本企業のGCC（ドバイ）進出支援サービス「JGX」を主導している。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55996/table/47_1_7ef3f9a5fa3e3915d5d12644d6c4e57f.jpg?v=202603020251 ]

【こんな方におすすめ】

- 国内市場の将来に危機感を持っていて、次の一手を模索している経営者- 海外進出を検討しているが、どの市場をどう攻めるべきか判断できていない方- 過去に海外進出を試みたが、思うような成果が出なかった企業- ドバイ・GCC市場に関心はあるものの、具体的な進め方がわからない方- 10年先を見据えた成長戦略を、今から着実に描きたい経営者

【主催者情報】

- ダイスリンク株式会社

代表者：中山 大輔

所在地：東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1F

事業内容：経営・ITコンサルティング、事業再生、新規事業開発、および日本企業のGCC（ドバイ）進出支援サービス「JGX」を提供。国内トップクラスの企業群を顧客に持ち、戦略立案から実行・契約獲得までを一貫してサポート

URL：https://dice-link.co.jp/

- ワンミニッツ株式会社

代表者：小守谷 直毅

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

事業内容：外国語コミュニケーション支援ツール「One Minutes」「QR Talk」の開発・運営、DXコンサルティング

URL：https://one-minutes.com/