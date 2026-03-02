「春の新生活応援キャンペーン」を3月2日より実施～抽選でAmazonギフトカード1,000円分を10名様プレゼント～

株式会社サムライソード春の新生活応援キャンペーン

株式会社サムライソードが運営する「マイシリーズ」は、2000万件のご利用突破を記念し、日頃の感謝を込めてキャンペーン第3弾「春の新生活応援キャンペーン」を2026年3月2日（月）より実施いたします。

卒業、異動、入学、新社会人など、新たなスタートを迎える春。

マイシリーズは、コンビニプリントを通じて“想いを伝える”“節目を彩る”お手伝いをいたします。

▼キャンペーンページの詳細はこちら▼

https://cp.myseriesprint.com/cp/3



【キャンペーン名称】

春の新生活応援キャンペーン

【賞品内容】

キャンペーン期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローの上、対象投稿をリポストした方のなかから、Amazonギフトカード1,000円分を抽選で10名様にプレゼント。

【応募期間】

2026年3月2日（月）10:00 ～ 4月30日（木）23:59

【応募資格・応募方法】

1） X（旧Twitter）で、マイシリーズ公式アカウント（@myseries_ss）をフォロー。

2）投稿を指定の期間中にリポスト

当選された方にはXのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします

※指定のハッシュタグを付けて引用リポストいただくと、当選確率が高くなります。

本キャンペーンはXアカウントをお持ちの方はどなたでも応募いただけます。

詳細は春の新生活応援キャンペーンページ(https://cp.myseriesprint.com/cp/3)をご確認ください。

■ 春の新生活シーズンにおすすめのサービス

思い出づくりから新生活準備まで、幅広いシーンで活用いただけるマイシリーズのサービスをご紹介します。

コンビニプリント『メッセージカード』

卒業・送別・入学祝いなど、感謝や応援の気持ちを手軽に伝えられるカードを作成できます。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/

コンビニプリント『マイ宛名』

封筒やギフトに使える宛名テンプレートを簡単作成。新生活のご挨拶や招待状にも便利です。

サービスサイト：https://myseriesprint.com/my_atena/

コンビニプリント『マイのし紙』

入学祝い・就職祝いなど、春の贈り物に欠かせないのし紙をWeb上で作成し、コンビニで印刷できます。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/

コンビニプリント『マイ名刺』

新社会人・異動・フリーランスの方にも。急ぎで必要な名刺を即日プリントできます。

サービスサイト：https://mymeishi.net/

コンビニプリント『推写フレーム』（2026年3月5日リリース）

体育祭・文化祭・卒業などの思い出写真を、フレームでかわいく仕上げてフォトカードやステッカーに！

推しの写真やオリジナルフレームでチェキ・トレカを作れます。

専用アプリ不要でWebからサクッと作れて、コンビニで必要な枚数だけすぐ印刷できるのが便利です。

サービスサイト： https://mynoshigami.net/oshi-photo/

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/