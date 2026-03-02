大分で11年続く関東流手打ちそば店が、実名公開で後継者募集を開始。

株式会社トランビ（店主の甲斐さん）

事業承継・M&Aマッチングプラットフォーム「TRANBI（トランビ）」を運営する株式会社トランビ（本社：東京都港区、代表取締役：高橋聡）は、大分市内の官庁街で11年にわたり営業を続ける手打ちそば店「そば会」（代表：甲斐 功一）が実名掲載の形で後継者募集を開始したことをお知らせいたします。

今回、甲斐オーナーへのインタビューをTRANBI公式コラムに掲載し、事業の魅力と承継への想いを広く発信しています。

案件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27440/table/269_1_3e44561cc4106f85b85cd10daee72b56.jpg?v=202603020251 ]

大分市では希少な「関東流」手打ちそばの専門店

「そば会」は、大分市内の官庁街に位置する手打ちそば専門店です。大分県はうどん文化が根強い地域ですが、甲斐オーナーは濃口醤油をベースにした関東スタイルのつゆと、群馬・赤城産そば粉を石臼で挽いたこだわりの手打ちそばを提供しています。

昼は官公庁関係者や地元常連客、夜は日本酒とそばを楽しむ客層で賑わい、寒い時期には地元酒屋や海産物事業者とコラボした「燗酒の会」も開催するなど、単なる飲食店にとどまらない独自のコミュニティを形成しています。

甲斐オーナー自身がサラリーマンから飲食未経験で転身し、わずか20日間の修行でそば打ちを習得した経験から、「そば打ちは20日で身につく。経験は不要」と語り、次の承継者にも技術指導を行う用意があります。

※店舗やオーナーへの直接のお問い合わせはご遠慮ください。必ず上記TRANBIを通じてご連絡ください。

後継者に求める条件

- 飲食業の経験不問- そば打ち未経験でも問題なし（技術指導付き）- できれば若いご夫婦での承継を希望

居抜きでの譲渡も相談可能。うどん屋などへの業態変更も対応できるモダンな内装（コンクリート打ちっぱなし）のため、柔軟な活用が可能です。

移住先としての大分の魅力

大分県は、400円台で入れる温泉が点在し、新鮮で安価な海産物が手に入るなど、生活コストと生活の質のバランスが高い地域です。甲斐オーナーは「仕事終わりに温泉へ行くのが日課」と話すなど、豊かなライフスタイルを実現しやすい環境が整っています。

■ 事業・ストーリーをもっと詳しく知りたい方はこちら

オーナーインタビュー記事：https://www.tranbi.com/ma-column/detail/?id=268

案件詳細・交渉・お問い合わせ：https://www.tranbi.com/buy/detail/25214/

■事業承継・M＆Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」について

TRANBI（トランビ）は、日本初の事業承継・M&Aマッチングプラットフォームとして2011年にサービスを開始しました。法人・個人、業種・事業規模を問わず、全国どこからでも事業を「譲りたい人」と「引き継ぎたい人」が出会えるオンラインの場を提供し、誰もがM&Aに挑戦できる社会の実現を目指しています。

売り手には匿名での案件公開や伴走支援サービスを、買い手には多様な条件から希望に合った事業を検索・交渉できる機能を提供。さらに、全国の金融機関、自治体、事業承継・引継ぎ支援センター等と連携し、地域に根ざしたスモールM&Aや後継者不在企業の支援にも注力しています。

2021年には従来の成約手数料型から月額定額制へと料金体系を刷新し、中小企業や個人にも利用しやすい仕組みを整備。

「はじめてのM&AならTRANBI」を掲げ、売り手向けの支援サービスや、副業・M&Aへの挑戦を志すユーザー同士をつなぐオンラインコミュニティ（参加者数5,000名超）の運営など、M&Aのすそ野を広げる取り組みを行っています。2025年には登録ユーザー数が20万者を超え、幅広い層にご利用いただいています。

URL：https://www.tranbi.com/





運営会社：株式会社トランビ

【会社名】株式会社トランビ

【代表取締役】高橋 聡

【設立】2016年4月

【事業内容】M&Aプラットフォーム『TRANBI（トランビ）』の企画・運営、その他関連事業

主に、事業の売り手と買い手をインターネット上で直接マッチングするサービスを提供。成約手数料を廃止し、事業規模に関わらず小規模事業者から利用できるM＆Aプラットフォームとして展開中。



