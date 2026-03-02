ニフティ、「＠nifty光 3年プラン（N）10ギガ」の新規申込で実質最大1年分0円に！さらに最大75,000円分（税込）の他社解約金還元特典も実施

ニフティ株式会社

ニフティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前島 一就）は、「＠nifty光 3年プラン（N）10ギガ」の申込者を対象に「新生活応援キャンペーン」を3月2日（月）から実施します。

本キャンペーンでは、2026年3月2日（月）～4月26日（日）の期間中に「＠nifty光 3年プラン（N）10ギガ」へ新規に申し込みいただき、開通が確認できた方を対象に、「ニフティポイントクラブ」のポイント（以下、ニフティポイント）をプレゼントします。特典のポイントは、ホームタイプでの申し込みの場合34,000ポイント、マンションタイプでの申し込みの場合25,000ポイントとなります。ニフティポイントは、＠nifty利用料金に充当できる@nifty使用権に交換した場合、1ポイントを1.5円相当として利用いただけます。ホームタイプの場合は最大で51,000円分（税込）（注1）としてポイントを活用いただくと最大1年間の月額料金が実質0円となります。

また、本キャンペーンの実施期間に合わせ、他社からの乗り換えをサポートする「他社解約金還元特典」としてニフティポイント50,000ポイント（＠nifty利用料金75,000円分（税込））を還元する特典も同時に実施します。

■キャンペーン概要

○キャンペーンページ（「＠nifty光 10ギガ」公式サイト）

http://nifty.jp/a194

○実施期間

2026年3月2日（月）～4月26日（日）

○対象

期間中に「＠nifty光 10ギガ」公式サイト(http://nifty.jp/a194)または電話から「＠nifty光 3年プラン（N）10ギガ」を新規申込後、回線の開通が確認できた方

○特典（「ニフティポイント」特典を選択した場合）

・「＠nifty光 ホームタイプ 3年プラン（N）10ギガ」を申し込みの場合：

ニフティポイント34,000ポイント（＠nifty利用料金51,000円分（税込））プレゼント

・「＠nifty光 マンションタイプ 3年プラン（N）10ギガ」を申し込みの場合：

ニフティポイント25,000ポイント（＠nifty利用料金37,500円分（税込））プレゼント

■他社解約金還元特典

○実施期間

2026年3月2日（月）～4月26日（日）

○対象プラン

「＠nifty光 3年プラン（N）10ギガ」（「ニフティポイント」特典を選択した場合）

※開通日から120日以内の申請が対象となります。

○還元対象となる費用

・光電話、アナログ電話など撤去および番号移行手数料

・モバイルWi-Fiや置き型Wi-Fi STBの端末残債（一部請求のみ）

例：WiMAX、SoftBank Air、docomo home 5G、Speed Wi-Fi HOME 5G

・光回線、CATVや光テレビの工事費残債（一部請求のみ）、撤去費用・請求書面などの発行手数料

○還元内容

最大ニフティポイント50,000ポイント （＠nifty利用料金75,000円分（税込））

※解約金が上限ポイントを下回る場合は違約金相当のニフティポイントの進呈となります。

ポイント付与時期や注意事項などの詳細は「＠nifty光 10ギガ」公式サイト(http://nifty.jp/a194)を確認してください。

■「ニフティポイントクラブ」(https://lifemedia.jp/)について

運営実績20年以上のポイントサービス。

お買い物や無料ゲーム、アンケート回答などでポイントを貯めることができ、貯めたポイントは現金や電子マネーなどに交換できます。

「＠nifty使用権」や「ノジマスーパーポイント」（注2）に交換すると、ポイントの価値が現金換算で1.5倍となり、＠niftyのインターネット利用料金やノジマでの家電購入がお得になります。

注1）ニフティポイントは、1ポイント＝1.5円分として＠nifty利用料金に充当することができるため、「＠nifty光 ホームタイプ 3年プラン（N）10ギガ」の申し込みでもらえる34,000ポイントは51,000円分（税込）、「＠nifty光 マンションタイプ 3年プラン（N）10ギガ」を申し込みでもらえる25,000ポイントは37,500円分（税込）の＠nifty利用料金に充当することができます。

注2）デジタル家電専門店「ノジマ」のモバイルポイント会員様限定のポイントサービス。

購入製品に応じてお買い物に使えるポイントが貯まり、1ポイント＝1円として、ノジマでのお買い物に利用いただけます。

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。