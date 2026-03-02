【出展社募集中！】自転車産業をつなぐBtoB展示会 第3回『Japan Bike Show 2026』

一般財団法人自転車産業振興協会

一般財団法人自転車産業振興協会（所在地：東京都品川区、会長：駒形哲哉）は、自転車産業のBtoB展示会『Japan Bike Show 2026』を2026年9月30日（水）、10月1日（木）の2日間、有明GYM-EXにて開催します。

現在、自転車業界は市場環境の激しい変化の中にあります。本展は、単なる製品発表の場に留まらず、国内のメーカー、卸、小売店といった「プロ」達が手を取り合い、新たな商機を創出する「日本の自転車産業をつなぐ展示商談会」を目指します。

『Japan Bike Show 2026』開催概要

名 称 ： Japan Bike Show 2026（ジャパンバイクショー 2026）

開催日 ： 2026年9月30日（水）、10月1日（木）

会 場 ： 有明GYM-EX（ジメックス）（東京都江東区有明1-10-1）

主 催 ： 一般財団法人自転車産業振興協会

特別協賛： 一般社団法人自転車協会

展示会HP： https://www.japanbikeshow.jp

出展グループと募集期間について

本展は出展募集期間をグループ別に設けており、3月2日（月）からは「Aグループ」を展示会HP上で受付します。

※共同出展はAグループのみ可能です。※国内外問わず、自転車業界の発展にご協力頂ける企業様、将来的にこの業界に携わりたい学生の方など、業種に制限は設けません。※ビジネス展示会となります。一般の方、配信者（YouTuber等）の参加はご遠慮願います。

3回目の開催で、本展が目指すもの

今回は「日本の自転車産業をつなぐ展示商談会」をメインテーマに、自転車業界の皆さまから頂いたご要望・ご意見を取り込み、出展社・来場者ともにより満足度の高い展示会を目標にしています。非常に好評を頂いている専門的セミナーの開催、業界の担い手を育むリクルート企画など様々なアプローチを通じて「人と人との繋がり」もつかむ機会とすべく、第3回の開催をいたします。

出展ブースについて

本年度よりブースは「スタンダードブース」「インフォメーションブース」の2種類からお選びいただく形式になり、よりシンプルになりました。

その他

■出展社説明会の実施予定はございません。