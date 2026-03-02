「純金1g」が抽選で毎日7名様に当たる！「ゴールデンスクラッチ」を開催！セブン‐イレブンアプリ会員限定で1日1回スクラッチに参加が可能！
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、3月1日（日）から31日（火）までの期間、セブン‐イレブンアプリ会員限定の「ゴールデンスクラッチ」を実施します。
本企画では、期間中にセブン‐イレブンアプリから1日1回スクラッチに挑戦でき、抽選で毎日7名様に「純金1g」をプレゼント！その場で結果がわかるドキドキの運試しに、セブン‐イレブンアプリから毎日ご参加いただけます。
サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/app_scr2603/
「ゴールデンスクラッチ」 概要
実施期間：2026年3月1日（日）～3月31日（火）
内容：
セブン‐イレブンアプリで、期間中にスクラッチに参加した方の中から抽選で毎日7名様に純金1gが当たります。
※スクラッチくじへの参加はお一人様1日1回限りとなります。
※抽選のため、はずれる場合もございます。
※実施期間中は新規登録後から抽選に参加できます。
（参加できない場合はアプリの再起動をお願いします。）
対象者：すべてのセブン‐イレブンアプリ会員
賞品：純金1g
※サイズ（約）：幅55mm×高さ85mm
※画像はイメージです。
※当選した方は、当選後24時間以内に届くお知らせをタップし、入力フォームから4月8日（水）23:59までにお客様情報をご入力ください。
抽選参加方法
画面の赤い枠のいずれかをタップし、抽選画面に進む。
「抽選する」をタップ！
3月31日（火）23:59まで、毎日1回抽選に参加できます。
その場で抽選結果がわかる！
当選した場合
当選した方は、当選後に届くお知らせをタップし、入力フォームにてお客様情報を入力いただくことで、4月下旬以降順次景品を発送させていただきます。
※当選した方へのお知らせは、当選後24時間以内に届きます。
※お客様情報の入力は4月8日（水）23:59までとなります。
※期限内にご入力いただけなかった場合、当選が無効となりますのでご注意ください。
※画像はイメージです。
■注意事項
賞品について
※賞品は景品表示法の範囲内となっております。
※当選後、期限内にお客様情報をご登録いただけなかった場合、当選が無効となりますのでご注意ください。
※ご当選者の住所、転居先が不明などの理由により賞品がお送りできない場合は、当選を取り消しさせていただく場合がございます。
※ご当選者は当選の権利を他人に譲渡ならびに換金することはできません。
※賞品は、入力フォームにご入力いただいた住所宛に2026年4月下旬以降順次発送させていただく予定ですが、配送が遅れる場合がございます。予めご了承ください。
※賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。
※賞品の配達日・時間のご指定はできません。
※賞品の発送は、宅配会社を通じて行う予定です。
※賞品到着後の紛失・破損などにつきましては対応いたしかねます。
※キャンペーンサイトへの接続料および通信料は、お客様のご負担となります。
※画像はイメージです。
セブン‐イレブンアプリについて
※アプリおよびコンテンツのダウンロードにかかる接続料および通信料は、お客様のご負担となります。
キャンペーンについて
※本キャンペーンは、株式会社セブン‐イレブン・ジャパンが独自に行うものであり、Google LLC やApple Inc.および、Apple Japan合同会社とは関係ございません。
セブン‐イレブンアプリについて
セブン‐イレブンアプリ 概要
https://www.sej.co.jp/products/app.html
■ 主な機能：
・アプリ限定のクーポンがもらえる
・アプリ限定のキャンペーンに参加できる
・お買い物時に会員コード提示でセブンマイルが貯まる
・店舗検索、商品の在庫検索ができる
■ App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1039171609
■ Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sej.app
※店舗によって価格が異なる場合がございます。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。
※画像はイメージです。
※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/