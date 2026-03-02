ラナンキュラスSALEを2026年3月2日～開催！｜花の卸通販フラワースミスマーケット

株式会社frantolive

花の卸販売サイト「Flower Smith Market（フラワースミスマーケット）」は、2026年3月2日～、旬の「ラナンキュラス」を対象とした期間限定SALEを開催中です。

今しか出会えないラナンキュラスを、今年はより多くの方に楽しんでいただけるよう、特別価格にてご提供いたします。

＜ラナンキュラスSALEページ＞

https://flowersmithmarket.com/shop/e/eRanunculus2303/

・ラナンキュラス1本120円～のお手頃価格で販売！

今回のラナンキュラスSALEでは、全5種のラナンキュラスを1本120円～販売いたします。

SALE価格一覧は下記のとおりです(2026年3月2日時点)。

※SALE開催中、入荷時期により価格が変動することがございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86671/table/30_1_24f0b510200a14ed968b17a89063992f.jpg?v=202603020251 ]

「春のメイン花材として使いたいけど、仕入れ価格がネック…」

「ラナンキュラスを飾ってみたいけど、手を出しづらい」

そんな花屋を営むお客様や個人のお客様の声にお応えして、フラワースミスマーケットでは卸売りサイトならではの強みを活かし、生産者と市場と連携をとることで、ラナンキュラスをお得にご購入いただけるSALEを実現しました。

30本以上ご購入の場合は、最安商品で1本あたり120円とさらにお得になるため、ブーケ制作やイベント装花などにもおすすめ。

もちろん小ロット(5本～)でもSALE価格で購入可能なため、小さなお花屋さんや、自宅で季節のラナンキュラスを楽しみたい方にもお気軽にご利用いただけます。

・ラナンキュラスのおすすめ商品

幾重にも重なる花びらと、品種ごとに異なる表情が楽しめるラナンキュラスは、春のアレンジに欠かせない定番花材。

色幅・咲き方ともにバリエーションが豊富で、用途に合わせて選びやすい点も魅力です。

※商品価格は、2026年3月2日時点のものを掲載しております。

１.【生花】ラナンキュラス（ピンク） 品種おまかせ

通常価格（30本～購入の場合）：140円/1本あたり

セール価格（30本～購入の場合）：120円/1本あたり

「どの品種を選べばよいかわからない」

「品種にはこだわらないので、ピンク系で揃えたい！」

という方におすすめの品種おまかせ商品。

品種おまかせですと、お安くご購入いただけるため、低価格でラナンキュラスをお探しの方にオススメです。

※商品写真は入荷品種の一例ですので、実際に届く商品と色味や咲き方が異なる場合があります。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfRnn-Opn/

２.【生花】ラナンキュラス(白) 品種おまかせ

通常価格（30本～購入の場合）：150円/1本あたり

セール価格（30本～購入の場合）：120円/1本あたり

清楚で上品な印象を与える、白のラナンキュラス。

繊細な花びらが重なりあう美しい咲き姿は、ブライダルやギフトにも人気の定番カラー。

様々な花材と合わせやすく、幅広いシーンで活躍します。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfRnn-Owh/

３.【生花】ラナンキュラス(オレンジ) 品種おまかせ

通常価格（30本～購入の場合）：140円/1本あたり

セール価格（30本～購入の場合）：120円/1本あたり

花びらが美しく重なり合う、整った咲き姿が魅力の定番品種。

発色の良いオレンジカラーは、春のアレンジに明るさと華やかさをプラスしてくれます。

一輪でも存在感があり、ブーケやアレンジの主役花材としても使いやすい品種です。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfRnn-Oor/

・入荷花材で購入すると、さらにお得

ラナンキュラスSALEでは、ラナンキュラスを1本120円～の特別価格で販売しておりますが、実は”入荷花材”として販売されるラナンキュラスは、さらにお得にご購入いただける場合があります。

入荷花材とは、市場で仕入れが完了した花材を【数量限定】【最安卸値】でご購入いただけるサービスで、ラナンキュラスが販売される際は、1本100円以下と大変お得にご購入いただけることもございます。

是非、当店でラナンキュラスをご購入される際は、入荷花材も確認してみてください。なお、毎日ラナンキュラスが入荷花材として販売されているわけではございませんので、ご了承ください。

＜入荷花材ページ＞

https://flowersmithmarket.com/shop/e/espeed

・企業コメント

当店は、プロの方はもちろん、個人でお花を楽しむ方も、ご購入いただけます。

今回のSALEが、より多くの方にラナンキュラスを楽しんでいただくきっかけとなれば嬉しいです。

また、現在【初回送料無料キャンペーン】も実施中ですので、是非SALEと合わせてご活用ください。

(Flower Smith Market 担当者)

※5000円以上のご購入で初回送料無料になります。

・ラナンキュラスSALE概要

■SALE開催期間：2026年3月2日(月)～

※SALE終了は、3月中旬を予定しております。

※入荷状況により、予告なくSALE期間を延長または短縮する場合がございます。

■SALE対象商品一覧(2026年3月2日時点)

・【生花】ラナンキュラス(ピンク) 品種おまかせ 120円～/1本あたり

・【生花】ラナンキュラス(白) 品種おまかせ 120円～/1本あたり

・【生花】ラナンキュラス(オレンジ) 品種おまかせ 120円～/1本あたり

・【生花】ラナンキュラス(赤) 品種おまかせ 120円～/1本あたり

・【生花】ラナンキュラス(黄) 品種おまかせ 120円～/1本あたり

■フラワースミスマーケット 【生花】ラナンキュラス販売ページ

https://flowersmithmarket.com/shop/e/eRanunculus2303/

・サイト情報

■Flower Smith Market（フラワースミスマーケット）

https://flowersmithmarket.com/

・会社概要

会社名：株式会社frantolive（フラントリーブ）

所在地：大阪市中央区平野町２丁目6-11 ホーコス伏見屋ビル2F

代表取締役社長：白田圭祐

事業内容：生花の卸販売・定期宅配、Webメディア運用

会社サイト：https://frantolive.com/