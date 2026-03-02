【好評につき再配信】「追客漏れゼロへ！生成AIで変わる不動産営業の新常識」セミナー 3月5日(木)・6日(金)開催｜いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、ご好評につき、3月5日(木)・6日(金)の2日間、「追客漏れゼロへ！生成AIで変わる不動産営業の新常識」セミナーを再配信いたします。

■セミナー概要

反響が急増している現代の不動産業界において、特に課題となっているのが夜間対応の遅れによる機会損失です。

本セミナーでは、この課題を解決するため、AIの導入によって実現する「初動スピード3倍、個別最適化、品質均一化」のための具体的なノウハウと、導入時に注意すべきリスクについて解説します。

また、セミナー内では、明日からすぐに活用できる生成AIツールの具体的な事例を5つ厳選してご紹介。

営業効率を飛躍的に向上させる「AIアシスト追客」の最新の常識をお伝えします。

※セミナーの内容は変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【こんな方におすすめ】

・営業担当が事務作業に追われ、本来の商談時間が取れていない会社

・「担当者しか分からない」業務が多く、引き継ぎや管理に課題がある会社

・デジタル化の必要性は感じるが、何から始めるべきか迷っている経営者の方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8550/table/754_1_0fdbbc5ad91fdc40db838469bcbb48c9.jpg?v=202603020251 ]

※不動産会社向けのセミナーとなりますので、対象外の方の申込みは、当社の判断にてセミナー参加をお断りさせていただく場合がございます。

■登壇者

株式会社いえらぶGROUP インサイドセールス課 課長 廣口孝太朗

株式会社いえらぶGROUPに新卒で入社後、マーケティング事業部にて「いえらぶCLOUD」の新規導入提案を担当。幅広く営業活動を行い、入社3年で課長に昇進。現在はインサイドセールス組織の中心として年間800件以上の商談に携わり、営業効率化と成果最大化の仕組みづくりを牽引している。テンプル大学ジャパンキャンパス卒。

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心して住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開

