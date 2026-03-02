【名古屋市昭和区】「ゲームが好き」を仕事へ。福祉のスペシャリストが伴走するeスポーツ×クリエイティブ×就労継続支援B型事業所『ONEGAME名古屋昭和』がオープン

株式会社Oro&Argento

「eスポーツ×障がい者」で新たな人材育成と就労支援のカタチを提案する就労継続支援B型事業所『ONEGAME名古屋昭和』が、2026年1月、愛知県名古屋市昭和区に開所いたしました。

■ 「ゲームばかり…」の不安を「才能」に変える場所

近年、IT・エンターテインメント業界の拡大に伴いデジタル人材の需要が高まる一方で、「対人関係が苦手で一般就労にハードルを感じている」「家でゲームばかりしていて、将来の自立が不安」といったお悩みを抱えるご家族や支援者の方は少なくありません。

当事業所では、多くの方が親しんでいる「ゲーム」を入口として、社会で役立つPCスキルやコミュニケーション能力を身につける環境を提供します。その「没頭する力」を、社会とつながり、仕事にするための重要な「才能の原石」と捉え、意欲を高めながら工賃を得て社会参加する機会を創出します。

■ 専門性を極める3つの独自コース

専門学校レベルの本格的な機材を導入し、ご自身の興味に合わせて社会で通用するスキルを習得できます。

選手コース：ゲームの操作技術や戦略を学び、最高のパフォーマンスで観客を魅了するeスポーツ選手を目指します。

イベントコース：eスポーツ関連のイベント企画・運営ノウハウを学び、心揺さぶる空間の演出技術を習得します。

実況解説MCコース：ゲーム実況やMCなど、声の演出でイベントを盛り上げ、観客を熱狂させる話術を磨きます。

さらに、これらのコースを支える基盤として、動画編集スキルや基礎的なPC操作の習得にも力を入れています。

■ 福祉のスペシャリストによる「安心のサポート体制」

高度なデジタル技術の提供にとどまらず、長年の福祉現場で培われた確かなアセスメントに基づく個別支援を最大の強みとしています。

当施設には、介護福祉士、介護支援専門員（ケアマネジャー）、サービス管理責任者、相談支援専門員といった多岐にわたる福祉の専門資格を有する管理者が在籍しています。これまでの豊富な現場経験に基づく多角的な視点で、利用者様お一人おひとりの特性、体調、心理面を深く理解し、無理のないペースで確実にステップアップできる個別支援計画を作成・実行します。

・心のケアと技術指導の両立：心理的な不安に寄り添いながら、実践的なコーチングを行います。

・関係機関との綿密な連携：相談支援事業所や医療機関とスムーズに連携し、包括的なサポートネットワークを構築します。

■ 【3月20日(金・祝)開催】実際の機材に触れられる「特別見学・カリキュラム体験会」

「どのような雰囲気か知りたい」「実際にプロ仕様の機材を触ってみたい」というお声にお応えし、特別見学・体験会を実施いたします。

当日は、最新ゲーミングPCでのeスポーツ体験や動画編集のデモンストレーションに加え、管理者や専門スタッフへの個別相談も承ります。「まずは話だけ聞いてみたい」というご本人様やご家族、関係機関の方々もお気軽にご参加ください。

＜見学・体験会 概要＞

日時：令和8年（2026年）3月20日（金・祝）

第1部：10時～11時30分

第2部：13時～14時30分

場所：ONEGAME名古屋昭和

参加費：無料

お申し込み方法：別途ポスターのQRコードまたは以下からお願いいたします。

お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffwn9E1vwgOYbl4wApGlt6jPtuKl-f4mkTUHmozJ63ygc6Yw/viewform?usp=headerGoogleフォームへジャンプします。3月20日（金・祝）開催 体験見学会概要

ただ「通う」だけでなく、福祉の専門的なケアのもとで「自信」と「稼ぐ力」を身につける場所として、地域の皆様に貢献してまいります。

■ 施設概要

事業所名：ONEGAME名古屋昭和

所在地：〒466-0842 愛知県名古屋市昭和区檀渓通1丁目27

電話：052-838-9511

アクセス：名古屋市営地下鉄鶴舞線「川名駅」徒歩1分

対象者：18歳以上の障がい（精神・知的・身体）をお持ちの方

提供サービス：就労継続支援B型

詳細URL：https://onelife-inc.com/facility/onegame-nagoyashowa/(https://onelife-inc.com/facility/onegame-nagoyashowa/)