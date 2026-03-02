セブン‐イレブンのマルチコピー機から印刷をより便利に！Microsoft Copilotを活用したプリント支援機能の開発に着手

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：浜 直樹）は、全国のセブン‐イレブンに設置されているマルチコピー機の利便性向上を目的に、マイクロソフトが提供する生成AIアシスタント「Microsoft Copilot（以下Copilot）」を活用した新たなプリント支援機能の開発に着手しました。本機能は、マルチコピー機のネットプリント※1利用者がCopilotを活用して印刷準備をスムーズに進められるようサポートするもので、2026年度内の提供開始を目指しています。

本機能の開発により、利用者はパソコン※2やタブレット※2から、文字または音声で、「セブン‐イレブンのネットプリントで○○を印刷したい」といった指示をCopilotに入力することで、印刷したいデータの登録や、印刷設定の選択、プリントする際に必要なプリント予約番号やQRコードの取得まで行うことができるようになります。Copilotとの対話を通じて印刷準備が完結するため、ネットプリント専用サイトへのアクセスが不要になり、印刷したいファイルを登録する手間も軽減できるなど、ネットプリントの利用に必要なステップが短縮されます。

例えば、自宅にプリンターのない方が、自宅で作成した各種書類や申請書、資料、画像などを印刷したい場合や、外回りの営業担当者が外出先で資料を印刷する必要が生じた場合もCopilotを利用するだけでスムーズに印刷できます。さらに近年では、マルチコピー機のプリント品質の高さを生かし、「推し活」をはじめとした個人の創作・表現活動において、画像やデザインデータを印刷して楽しむ利用も広がっています。こうした多様な用途においても、本機能を幅広くご活用いただけることを想定しています。

当社のマルチコピー機は、全国のセブン‐イレブン約21,000店に設置され、コピーやFAXに加え、ネットプリントや行政証明書の交付など、機能拡充を重ねることで、日常生活を支える存在へと進化してきました。今後も、AIをはじめとするデジタル技術の活用を通じて、提供サービスの拡充に向けた取り組みを進めてまいります。

※1 インターネット上にアップロードした文書や写真などのデータを全国のセブン‐イレブンに設置されたマルチコピー機で印刷できるサービス。

ネットプリント : プリント : コンビニでのサービス : ソリューション : 富士フイルムビジネスイノベーション(https://www.fujifilm.com/fb/solution/multicopy/print/netprint.html)

※2 Windows OSを搭載したデバイスが対象。

