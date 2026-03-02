第36回全国水産加工品総合品質審査会にて 新たに「米国農務省アラスカシーフード賞」を新設

アラスカシーフードマーケティング協会 日本事務所

アラスカシーフードマーケティング協会（本部：米国アラスカ州ジュノー）は、全国水産加工業協同組合連合会が主催する「第36回全国水産加工品総合品質審査会」に協賛し、本年度より新たに「米国農務省アラスカシーフード賞」が新設されました。

本賞は、アラスカ産水産物を原料とした製品の中から、厳正な審査により選出された優秀な製品に対して贈呈されるものです。アラスカ産の水産物を日本の伝統的な技術で加工し消費者に広く親しまれる商品として普及に尽力するとともに、日本とアラスカ州の水産業の連携強化に貢献した製品を称えるものです。

初回となる本年は、審査会による厳正な審査を経て、有限会社進藤商店のアラスカ産銀だらを使用した「銀だらみりん」が選出されました。

（左）米国農務省アメリカ農産物貿易事務所 ライアン・ベットフォード 所長（中央左）有限会社進藤商店 代表取締役会長 進藤和夫 様（中央右）有限会社進藤商店 代表取締役社長 進藤光代 様（左）有限会社進藤商店 専務取締役 進藤美奈子 様

有限会社進藤商店の「銀だらみりん」には、アラスカの冷たく澄んだ海で育まれた天然でサステイナブルなアラスカ産銀だらが使用されています。アラスカ産の銀だらは、良質な脂のりとふっくらとした身質を兼ね備えた、アメリカを代表するプレミアムな水産物として広く知られています。進藤商店の長年にわたる匠の技により、天然のアラスカ産銀だらの旨みを最大限に引き出した「銀だらみりん」は、多くのお客様に愛され続けている逸品です。

表彰式当日に開催されたメディア関係者向けの取材会では、受賞の喜びとともに、アラスカ産原料へのこだわりや製品に込めた想いなどが語られました。

▽ 有限会社進藤商店 代表取締役会長 進藤和夫 様、代表取締役社長 進藤光代 様、専務取締役 進藤美奈子 様 コメント

「当社は長年、アラスカ産銀だらの品質は世界一だと確信し、アラスカ産原料だけを使い続けております。今回、このように評価されたことは大変うれしく思います。受賞した『銀だらみりん』は当社の人気商品で、多くのお客様に大変満足いただいております。それは、アラスカ産の銀だらがとても美味しく、その良質な原料のおかげだと本当に感謝しております。ありがとうございました！」

また、取材会には、米国農務省アメリカ農産物貿易事務所のライアン・ベットフォード所長も同席し、お祝いの言葉を述べました。

▽ 米国農務省アメリカ農産物貿易事務所 ライアン・ベットフォード所長 コメント

「受賞おめでとうございます。進藤商店様のブランドが、長年にわたりアラスカ産の原料に支えられてきたことを大変うれしく思います。また、今年はアメリカ建国250周年という特別な年です。このような記念すべき年に『米国農務省アラスカシーフード賞』を新設できましたことを光栄に存じます。」

受賞した進藤商店には、アラスカシーフードマーケティング協会より、受賞を記念した特製の盾と、副賞としてアラスカ産水産物の原料、またはそれに相当するアラスカ産原料製品の販促支援が贈られます。

全国水産加工品総合品質審査会とは

全国水産加工業協同組合連合会（全加工連）が主催し、水産加工品の品質向上と業界の活性化を目的として開催される国内最大規模の品評会。全国各地から寄せられた多種多様な水産加工品の中から、厳正な審査を経て、農林水産大臣賞をはじめとする各賞が選出されます。

有限会社進藤商店について

明治43年（1910年）創業。福岡県新宮町に拠点を置く、100年以上の歴史を誇る干物の老舗専門店。看板商品の「銀だらみりん」は、厳選された原料と門外不出の秘伝のタレ、そして独自の熟成技術により、全国の食通から高い支持を得ている。これまでに農林水産大臣賞を複数回受賞するなど、日本屈指の水産加工技術を持つ。

公式ウェブサイト：https://shindou-shouten.com/

Instagram： @shindou_shouten

アラスカシーフードマーケティング協会について

アラスカシーフードマーケティング協会（ASMI）は、「持続可能（サステイナブル）」な水産資源を活用した経済発展を促進するために設立された、アラスカ州とアラスカ水産業界の官民パートナーシップです。アラスカ産水産商品の価値を向上させることを目的に、一般消費者、業界関係者を対象とした様々な活動を世界各国で展開しています。詳しくは公式ウェブサイト、公式SNSをご覧ください。

公式ウェブサイト：https://japanese.wildalaskaseafood.com/

Instagram： @alaskaseafoodjapan(https://www.instagram.com/alaskaseafoodjapan/)

Facebook： https://www.facebook.com/ASMIJapan/