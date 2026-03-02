【令和8年度試験対策】この一冊で合格へ！ 『2級電気工事施工管理第一次・第二次検定問題解説集2026年版』発売！

一般財団法人地域開発研究所

B5判約700ページに過去10回の第一次検定と第二次検定の問題と解説を掲載！

一般財団法人 地域開発研究所（東京・文京区／理事長：青柳一郎）は、2026年3月17日（火）に

『2級電気工事施工管理第一次・第二次検定問題解説集2026年版』を発売します。1977年から48年間、施工管理技士の受検講習会を開催し累計約99万人の受講者をサポートしてきた実績をもち、受検者・合格者から高く評価されているロングセラーの過去問題集最新版で、令和8年度の2級電気工事施工管理技術検定を受検する方必携の一冊です。

■豊富な図解で理解しやすい

書籍のご購入はこちら（地域開発研究所） :https://www.ias.or.jp/shuppan/shuppan.php?mode=detail&gkb=4&bid=B0221書籍のご購入はこちら（Amazon） :https://www.amazon.co.jp/2%E7%B4%9A%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E7%AE%A1%E7%90%86-%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E3%83%BB%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E9%9B%862026%E5%B9%B4%E7%89%88-%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80/dp/4886154646/ref=sr_1_8?crid=2I9JD704R7SXX&dib=eyJ2IjoiMSJ9.sqi8dZPjrId0MNWzugT8PLjZA5fbw-jGkz8TirIhdlXjpJrgjOf9Rj0BmePcRj97eZ5HU_P6Z-Zr0EcuLyNs9bH8SJxY0-U8jsaHcokb1NGT3H4ziJslV8fdyJsm9SCD55XXAqEvBDreXvDjStrQECtlFkMXXf-x_jyQdYCRt1A3Qzy2O4--a8sBhf6NcT9sa84ALABcE9F9Q4JtXyI0CZV_kQV_-mm9svwLbR51SPReL_29PfA0_eWgu4aNfgR2spGV4_sr0iigCV_P7Wd7VkCgu4BPKaNAVc8pBdZGiwQ.olsmeQgVwv1ZQems4ZG8Hdey1YuiSxCAlHb0QkAKhsQ&dib_tag=se&keywords=2%E7%B4%9A%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%8A%80%E5%A3%AB&qid=1772178289&sprefix=2%E7%B4%9A%2Caps%2C251&sr=8-8

文章だけでは理解しにくい問題でも、図表や写真と一緒に考えると理解・整理しやすいということがよくありますが、本書では、文章による丁寧な説明と図表を組み合わせ、さまざまな角度から理解できるように工夫しています。

また、2級電気工事施工管理技術検定では、過去に出題された問題と類似の問題が出題されたり、正答肢を入れ替えて再度出題されたりするケースがよくあります。本書では過去の出題内容を一覧にまとめていますので、出題傾向を把握し、苦手な分野などを徹底的に対策することが効果的です。

■すべての選択肢を詳しく解説

豊富な図表により解説が一段と理解しやすい第一次検定の問題と解説は、令和7年度後期から令和3年度前期までの5年10回分を掲載

第一次検定はマークシート方式で、その大半は、4～5つの選択肢から「適当でないもの」や「誤っているもの」を選ぶ問題です。たとえば、「誤っているもの」を選ばせる問題の場合、正答肢以外の残りの選択肢はすべて正しい文章であり、そのまま知識として覚えておけば、1問解くごとにさまざまな知識が身につき、学習効率は通常の4～5倍にもなります。そのため、本書では正答肢とその理由を解説するだけでなく、正答肢以外の選択肢についても詳しく解説しています。

■第二次検定の最重要ポイント「施工経験記述問題」を徹底対策

正答肢以外の選択肢についても解説があり、1問解くごとにさまざまな知識が身につく

後半の第2編では、第二次検定の過去問題とその対策について指南している。とくに、第二次検定合格に向けて最重要ポイントともいえる施工経験記述問題については、どのようなことに注意し記述すればよいか、よい記述例・よくない記述例を具体的に示しながら詳細に解説している。

第ニ次検定は10年分の問題と解説を掲載。施工経験記述対策ではよくない記述例と改善ポイントについて解説している■商品概要

『2級電気工事施工管理第一次・第二次検定問題解説集 2026年版』

価格：4,180円（本体3,800円＋税10％）

発売日：2026年3月17日（火）

判型：B5判／704ページ

ISBN：978-4-88615-464-4

一般財団法人 地域開発研究所 Webサイト

URL：https://www.ias.or.jp/

名称： 一般財団法人 地域開発研究所

理事長 ： 青柳一郎

設立 ： 1965年4月8日

所在地： 〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル

事業内容 ： 建設技術者の育成、調査研究等に関する業務

