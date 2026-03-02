韓国※No.1バーガー&チキンブランド「マムズタッチ」、デリバリーでも高コスパを実現　3/1（日）～3/15（日）の2週間限定で、Uber Eatsにて対象メニュー5品を30％OFFで提供

Mom's Touch & Co.

株式会社MOM`S TOUCH TOKYO（本社：東京都渋谷区、以下：マムズタッチ）は、2026年3月1日（日）～3月15日（日）の期間、Uber Eatsにて対象メニュー5品を30％OFFで提供する「デリバリーキャンペーン」を実施します。あわせてRocket Nowでは、店頭販売価格とデリバリー価格を同一に設定する取り組みを継続し、「デリバリーでも店頭価格そのまま」を実現します。

※韓国国内における主要ハンバーガーフランチャイズの中で店舗数第1位（2026年1月時点の公開情報に基づく当社調べ）

■実施背景

近年、デリバリーでは配達料や各種手数料の影響により、「思ったより高い」と感じられる場面が増えています。また、市場全体で価格プロモーション競争が加速し、外食物価の上昇を背景に“コストパフォーマンス重視”の傾向が一層高まっています。

こうした状況を受け、マムズタッチでは、デリバリーでもよりお得にお楽しみいただける取り組みとして、割引キャンペーン及び店舗と同価格での販売を同時に実施いたします。

対象期間中は、指定メニューの割引に加え、デリバリーでも店頭と同じ価格でご提供。「デリバリーでも気軽に楽しめる」環境を整えます。

この機会にぜひ、より身近になったマムズタッチのデリバリーをご利用ください。

■実施概要

１.Uber Eats：デリバリーキャンペーン（対象メニュー5品が30％OFF）

・実施期間：2026年3月1日（日）～3月15日（日）

・対象店舗：全店舗

・内容：Uber Eatsにて、対象メニュー5品を30％OFFで提供

※店舗により対象商品が異なる場合がございます。

※対象メニューはUber Eatsの各店舗ページにてご確認ください。

２.Rocket Now：「お店と同価格」施策を継続

・対象店舗：全店舗

・内容：店頭販売価格とデリバリー価格を同一に設定

■マムズタッチについて

マムズタッチは、韓国内では最多店舗数となる1,480店舗を有する（2026年1月現在）、バーガー・チキンブランドです。 「新鮮で美味しく、品質の良い食品をリーズナブルな価格で提供する」という経営方針のもと、日常のハンバーガー 1食で得られるコスパ（Best quality, Best price）を重視しています。店内での手仕込み・手作り方式にこだわり、独自のスパイスを用いたチキンのマリネーションから、バッターや小麦粉に至るまで店内で仕込み・調理を実施。他には真似できないフライドチキンの味わいを、相性抜群のソースや黄金比を感じさせる素材とともに提供してきました。また近年は、店内だけでなくデリバリーでも“割高感”を抑えて楽しめる体験づくりを強化しています。今回の割引キャンペーン及び店舗と同価格での販売を通じて、デリバリーでもマムズタッチならではの高コスパをより多くの方にお届けしてまいります。

■会社概要

会社名：株式会社MOM`S TOUCH TOKYO

代表者名：辻井康晴

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1丁目14番11号 小林ビル4F

ホームページ：https://www.momstouch.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/momstouch.jp/

公式X：https://x.com/momstouch_jp