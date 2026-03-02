《金網の茶室》国内最大級の店舗総合見本市「JAPAN SHOP 2026」で新作発表。世界的メディア「designboom」掲載・「日経デザイン」表紙作品の新展開

株式会社 落合守征デザインプロジェクト国内最大級の店舗総合見本市「JAPAN SHOP 2025」展示風景 (photo:daisuke shima)

建築・空間・プロダクト・ブランドデザインを統合的に手がける(株)落合守征デザインプロジェクト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：落合守征）は、東大阪の金網メーカーである共和鋼業(株)（代表取締役：森永耕治）と共同で、新作《金網の茶室／金網の庭》を、2026年3月3日（火）～6日（金）に国内最大級の店舗総合見本市 JAPAN SHOP 2026（会場：東京ビッグサイト）にて発表致します。

本シリーズは、2025年「JAPAN SHOP 2025 : NIPPON プレミアム デザイン」展や、国内最大級のデザイン＆アートフェスティバル「DESIGNART TOKYO 2025」で発表され、人々の感性を解き放つ新しい空間装置として大きな反響を呼びました。

イタリア・ミラノを拠点とし建築・デザイン・カルチャーに強い影響力を持つ世界的デザインメディア「designboom」に掲載、「日経デザイン」表紙および特集記事掲載をはじめ、国内外で高い評価を受けてきました。今回の展示では、その思想と技術をさらに進化させた新作を発表致します。

「日経デザイン」 2025年7月号の表紙掲載、特集記事 ／ 世界的デザインメディア「designboom」掲載国内最大級の店舗総合見本市「JAPAN SHOP 2025」展示風景 (photo:daisuke shima)

【工業用金網を、文化装置へ】

- 再定義の技術 / 新しい市場やニーズを開拓 -

高度経済成長期、日本の都市インフラを支えてきた東大阪の工業用金網。主に屋外でフェンスなどとして「守る」「仕切る」 ものとして、人々の安心安全を守るために使用されてきたひし形金網。私たちはその構造に潜む、線と空隙が生む「間（MA）」の美、心地良さを生み出す機能に着目しました。

ひし形金網は、線径・網目・色彩の組み合わせによって、透過・反射・重なり・揺らぎといった多層的な現象を生み出します。それは単なる素材ではなく、光と風を編み込む空間構造体です。

《金網の茶室／金網の庭》は、この工業素材を用い、茶室という日本的空間原理を再解釈し、現代都市における「開かれた小宇宙」として再構築する試みです。守る・仕切るものとしての金網が、都市と自然、人と人、企業と社会をつなぐ文化的メディアへと転換される瞬間を提示します。

国内最大級の店舗総合見本市「JAPAN SHOP 2025」展示風景 (photo:daisuke shima)

【地域産業のブランディング + 企業価値の再定義 + 日本的美意識の再構築 】

- 産業そのものを文化価値へ -

本プロジェクトは、町工場の高度な金網製造技術と、デザインによる再編集の融合から生まれました。

工業技術をデザイン／アート作品へ昇華することに加えて、産業そのものを文化価値へ転換すること。

これは単なるプロダクト開発ではなく、地域産業のブランディング、企業価値の再定義、そして日本的美意識の再構築へと接続する取り組みです。

国内最大級の店舗総合見本市「JAPAN SHOP 2025」展示風景 (photo:daisuke shima)

国内最大級の店舗総合見本市「JAPAN SHOP 2025」展示風景 (photo:daisuke shima)

【開発ストーリー】

- 町工場の技術力を、デザインの「感性」へつなぐプロセス -

本プロジェクトは、長年、道路のフェンス等のひし形金網を製造してきた共和鋼業の代表 森永耕治と、建築家/デザイナーの落合守征の出会いから始まりました。

かつて、ひし形金網は「安心・安全」を守るための資材として重宝されながらも、工業用製品というイメージが拭えない素材でした。しかし、金網が持つ「線と空隙」が織りなす繊細な構成、そして鉄線の太さや色彩によって無限の表情を生み出せる点に、落合はデザインの素材としての大きな可能性を見出しました。

森永耕治自身、自社の製品がデザイン/アートの領域で評価される日が来るとは想像もしていなかったといいます。

国内最大級のデザイン＆アートフェスティバル「DESIGNART TOKYO 2025」展示風景 (photo:daisuke shima)

開発の舞台は、東大阪の製造工場。 落合守征と森永耕治、そして職人たちは、幾度も工場で素材に直接触れ、試作を繰り返しました。ネットフェンスよりも細い線径、メタリックな特殊色彩、そして網目の密度。それらを幾重にも重ねることで、一つ一つが有機的に絡み合い、しなやかさと強度を兼ね備える。視覚的干渉である「モアレ」を発生させ、静謐さと躍動感が共存する「光の霧」の空間へと再構築していきました。

国内最大級のデザイン＆アートフェスティバルDESIGNART TOKYO 2025 展示 (photo:daisuke shima)国内最大級のデザイン＆アートフェスティバル DESIGNART TOKYO 2025 展示 (photo:daisuke shima)

【文化性と事業性を両立するデザイン戦略】

- 私たちが目指すもの -

(株）落合守征デザインプロジェクトは、建築／空間／プロダクト／ブランドデザインを統合し、文化性と事業性を両立するデザイン戦略を推進しています。これまで、世界最高峰のデザイン賞である 「iF Design Award 最高位金賞」をはじめ、80タイトルを超える国際的デザイン賞を受賞。

社会や市場環境の変化を的確に分析し、企業・地域・施設が持つ潜在価値を可視化し、コンセプト開発から設計、ブランディングまでを一貫して推進し、事業性と文化性を両立した建築／空間価値のあるプロジェクトを多数展開しています。

《金網の茶室／金網の庭》は、その思想を象徴するプロジェクトのひとつです。

国内最大級のデザイン＆アートフェスティバルDESIGNART TOKYO 2025 展示 (photo:daisuke shima)

【様々な試みを展開した金網の間（MA）プロジェクトの新作を現地で体感】

2025年、東京ビッグサイトの「NIPPON プレミアム デザイン」展や「DESIGNART TOKYO 2025」で発表した「金網の茶室」は、人々の感性を解き放つ新しい空間装置として大きな反響を呼びました。今回のJAPAN SHOP 2026は、これらが進化した作品が体感できる貴重な機会です。ぜひ共和鋼業の展示空間へお立ち寄りください。

【2026年開催概要】

【 金網の茶室/ 金網の庭 】金網の間(MA)プロジェクト

主に屋外でフェンスなどとして「守る」「仕切る」 ものとして使用されている「ひし形金網」を用いて、茶室空間と庭を再構築し、その潜在的な空間性を再定義する試みを行った。

ひし形金網は、線と空隙が織りなす絶妙な構成によって成立し、線種・線径・網目さらには色彩までが無限の組み合わせを持ち、一つ一つが有機的に絡み合い、しなやかさと強度を兼ね備える。

茶室という空間は、元々「囲い」としての閉じられた小宇宙から出発した。その原初的な概念を継承しつつ、庭とを融合させた「金網の間」として、静寂と動的な視覚体験を共存させ、人々の創造性と感性を解き放つ空間装置として構想した。

展示会場：JAPANSHOP2026

開催期間：2026.3.3(火)～3.6(金)10:00～17:00

開催場所：東京国際展示場[東京ビッグサイト]西ホール 共和鋼業展示エリア

【 本シリーズの過去の展示・メディア掲載実績 】

■展示：第54回 店舗総合見本市「JAPAN SHOP 2025 : NIPPON プレミアム デザイン展」

開催時期：2025年3月4日～7日 会場：東京ビッグサイト

■展示：DESIGNART TOKYO 2025

開催時期：2025年10月31日～11月9日 会場：渋谷西武

（HP）https://www.designart.jp/designarttokyo2025/exhibitions/10843/

■メディア掲載：イタリア・ミラノ発の世界的デザインメディア：「designboom」

「luminous layers of colored wire mesh weave tea ceremony house」

（HP）https://www.designboom.com/art/luminous-layers-colored-wire-mesh-tea-ceremony-house-moriyuki-ochiai-01-06-2026/

■メディア掲載：日経デザイン 2025年7月号

特集「再定義の技術」にて、表紙および特集記事として掲載。

（HP）https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01173/00006/

【 株式会社 落合守征デザインプロジェクト 】

建築・空間・プロダクト・ブランドデザインを総合的に手がけるデザインファーム。

社会や企業活動の変化を的確に捉え、場所や事業が持つ潜在価値を可視化しながら、文化性と事業性を両立した空間・体験価値を創出しています。

コンセプト開発から設計、ブランディングまでを一貫して推進し、これまでの活動は80タイトルを超える主要な国際デザイン賞の受賞として国際的評価を獲得。

独自の美意識と戦略性を融合したデザインにより、人と社会、過去と未来の間に新たな関係を紡ぎ、持続的な価値ある風景を創出し続けています。

主な受賞歴： iF Design Award 最高位金賞(ドイツ)、Red Dot Design Award(ドイツ)、Architecture Master Prize (アメリカ）、German Design Award(ドイツ）、A ' Design Award(イタリア）、ニューヨークINTEROR DESIGN誌 Best of Year Award 部門最優秀賞、 Restaurant & Bar Design Award(イギリス) 部門最優秀賞、SBID Design Award 商環境最優秀賞(イギリス）、ニューヨークMUSE Design Award 金賞 他、80タイトル受賞

▼お問い合わせ | 落合守征デザインプロジェクト

https://moriyukiochiai.com/contact

Email :info@moriyukiochiai.com

▼ HP | 落合守征デザインプロジェクト

https://moriyukiochiai.com

▼ WORKS紹介 | 落合守征デザインプロジェクト

https://moriyukiochiai.com/works/

【会社概要】

社名：株式会社落合守征デザインプロジェクト

代表取締役：落合守征

所在地：東京都渋谷区代官山町9-10 SodaCCo5F

HP：https://moriyukiochiai.com

Email : info@moriyukiochiai.com

代表取締役 落合守征

【共和鋼業 株式会社】

- 可能性は無限 -

共和鋼業株式会社は、昭和43年の創業以来、一貫してひし形金網を専門に製造してきました。 ネットフェンスや落石防止など、主に人々の安心安全を守るために使用されてきたひし形金網ですが、今や用途は守ることだけにとどまりません。 しなやかで強いひし形金網は、線の種類や太さ、網目の大きさを変えることで、その可能性は無限に広がります。

共和鋼業株式会社は、「ひし形を編み、心地よい毎日をつくる」をビジョンに掲げ、10mmという細かい網目や非常に硬い高強度なひし形金網をつくる技術力を活用しながら、新しい可能性をカタチにして発信し続けています。私たちのビジョンや取り組みに共感していただける方と共に、共和鋼業株式会社は、「心地よい毎日」をつくっていきます。

【会社概要】

社名：共和鋼業株式会社

代表取締役：森永 耕治

所在地：〒578-0921 大阪府東大阪市水走5-8-1

TEL： 072-966-8331/ FAX： 072-966-8338

HP：http://www.kyowakogyo.net/

https://kk-x-lab.net/

https://amuumu.com/

代表取締役：森永 耕治