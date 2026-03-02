ガラス型ペロブスカイト太陽電池をパナソニックHD 技術部門「西門真新棟」の窓部へ実装、長期実証実験を開始

パナソニックグループ

パナソニック ホールディングス株式会社（以下、パナソニックHD）は、ガラス型ペロブスカイト太陽電池の製品化に向けた実装段階の実証として、パナソニックHD 技術部門「西門真新棟」窓部において実証実験を開始します。「西門真新棟」は2026年4月に本格稼働を予定しており、ガラス型ペロブスカイト太陽電池の実証実験は、新棟の稼働開始を見据えた先行的な取り組みとして位置づけられています。本実証では、建材としての取り付け方法や、太陽電池としての配線方法等実装段階における技術検証を進めるとともに、意匠や透過性の異なる複数サンプルを用いて外観や性能の比較検証を行います。

■実証実験の概要

設置場所：

大阪府門真市大字門真1006番地

パナソニックHD 技術部門「西門真新棟」8階（一般公開はしておりません）

ガラス型ペロブスカイト太陽電池の仕様：

6 mm+6 mmの合わせガラス構成とし、サイズ・グラフィックパターン・透過性の異なる5枚を設置。意匠性と発電性能の比較検証を行うサンプル。

サイズ、パターンの詳細（単位：mm）：

（1）W 1,673 x H 1,000：1枚（リーフパターン）

（2）W 670 x H 1,392：2枚（グラデーション）

（3）W 670 x H 1,392：2枚（透過性比較用サンプル）

施工方法：

既設サッシを残した状態でガラスのみを撤去し、配線対応の新規サッシを後施工で増設。その内側にガラス型ペロブスカイト太陽電池を組み込み。

実証項目：

・建築物に合わせたミリ単位のサイズ調整の検証

・透過性・意匠性の違いによる外観（野外／室内）と発電特性の比較

・後施工での追加サッシ設置における施工性・配線処理方法の評価

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]ガラス型ペロブスカイト太陽電池を

パナソニックHD 技術部門「西門真新棟」の窓部へ実装、

長期実証実験を開始（2026年3月2日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260302-1

＜関連情報＞

・グリーンイノベーション基金

https://green-innovation.nedo.go.jp/

・ガラス型ペロブスカイト太陽電池 特設ウェブサイト

https://perovskite-pv.panasonic.com/ja/