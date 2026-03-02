特定非営利活動法人 日本NPOセンター

認定特定非営利活動法人日本NPOセンター（所在地：東京都千代田区、代表理事：大島誠、以下「日本NPOセンター」）は、さくらインターネット株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：田中邦裕、以下「さくらインターネット」）と、非営利法人向けのIT基盤強化を目的とした新たな連携を開始しました。

本連携では、日本NPOセンターが運営する「デジタルチャネル for Nonprofits」のプログラム「ITerrace（アイテラス）」を通じて、さくらインターネットの「さくらのレンタルサーバ」を共同で仲介・提供します。また、単なる製品提供にとどまらず、セミナーの開催や伴走型の支援を通じて、非営利法人が安心してデジタル活用を継続できる環境づくりを推進してまいります。

■ 連携の背景：非営利法人が直面する「IT活用の壁」

多くの非営利法人は、社会課題の解決に向けた活動に注力する一方で、情報発信や業務効率化の基盤となるIT運用において以下のような課題を抱えています。

- 専門人材の不足： 専任のIT担当者がおらず、サーバー選定や設定のノウハウが乏しい。- 運用の継続性への不安： セキュリティ対策や長期的な保守管理、コスト面での懸念がある。- 後回しになるインフラ整備： 日々の活動が優先され、Webサイトやメール環境の整備が遅れがちになる。

日本NPOセンターとさくらインターネットは、こうした「ITを導入・維持するハードル」を解消し、非営利法人が本来の活動に専念できる環境を構築するため、本連携に至りました。

■ 本連携による具体的な支援内容

「デジタルチャネル for Nonprofits」の「ITerrace（アイテラス）」における連携施策として、以下の取り組みを展開します。

- 「さくらのレンタルサーバ」の仲介・提供 非営利法人の活動を支えるインフラとして、「さくらのレンタルサーバ」をスムーズに導入できるよう仲介します。- 実務に即した「ITセミナー」の共同開催 さくらインターネットの社員を講師に迎え、サーバー選定の考え方やメール運用の基礎知識など、IT専門外のスタッフでも理解できる実践的な学習機会を提供します。デジタルチャネル for Nonprofits

デジタルチャネル for Nonprofitsは、日本NPOセンターによる非営利法人向けのデジタル支援登録プラットフォームです。

現在、非営利法人9,000団体が登録しています。支援を希望する団体は団体登録申請を行い、日本NPOセンターによる非営利資格審査を受けます。登録が認められた団体には、「企業が社会貢献活動として提供する製品・サービスの割引提供（ITerrace）」「デジタル活用に関する研修プログラム」「デジタル基盤強化のための助成金や伴走型支援」といった３つの支援が提供されます。

https://digi-channel-npo.net/

