期間限定・早割タイムセール《スカイマーク公式ダイナミックパッケージ・たす旅》航空券＋ホテルがお得！8月～10月出発がセール価格でお得♪沖縄本島・北海道のほか、福岡・神戸・東京が今なら早めの予約でお得！

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』の沖縄・福岡・神戸・東京・北海道行き(8月～10月出発)がセール価格でご案内。



・予約対象期間：2026年3月2日(月)～3月23日(月)
・旅行対象期間：2026年8月1日出発～10月24日帰着
・対象フライト：那覇空港行き・札幌(新千歳)空港行き・羽田空港行き・神戸空港行き・福岡空港行き


【予約方法】通常の「たす旅」検索よりご予約いただけます。期間中、対象条件に該当するプランの旅行代金は「タイムセール価格適用済」の旅行代金となっております（当キャンペーンにはクーポンコードはありません）。



【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】


『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。





