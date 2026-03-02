期間限定・早割タイムセール《スカイマーク公式ダイナミックパッケージ・たす旅》航空券＋ホテルがお得！8月～10月出発がセール価格でお得♪沖縄本島・北海道のほか、福岡・神戸・東京が今なら早めの予約でお得！

スカイパックツアーズ株式会社たす旅 「航空券＋ホテル」

《スカイパックツアーズ公式サイト》

《早割タイムセール・キャンペーンページ》

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』の沖縄・福岡・神戸・東京・北海道行き(8月～10月出発)がセール価格でご案内。

・予約対象期間：2026年3月2日(月)～3月23日(月)

・旅行対象期間：2026年8月1日出発～10月24日帰着

・対象フライト：那覇空港行き・札幌(新千歳)空港行き・羽田空港行き・神戸空港行き・福岡空港行き

【予約方法】通常の「たす旅」検索よりご予約いただけます。期間中、対象条件に該当するプランの旅行代金は「タイムセール価格適用済」の旅行代金となっております（当キャンペーンにはクーポンコードはありません）。

【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】

『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。

【パンフレット商品のお問い合わせ・お申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551