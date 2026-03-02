注目高まる歌舞伎を、羽田空港で体感。「歌舞伎座 in 羽田エアポートガーデン」開催

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本 直人）が運営する、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設「羽田エアポートガーデン」（所在地：東京都大田区）にて、2026年3月13日（金）から3月19日（木）までの期間、「歌舞伎座 in 羽田エアポートガーデン」を開催いたします。

近年、映像作品などを背景に歌舞伎への関心が高まっています。日本の玄関口である「羽田エアポートガーデン」では、日本文化発信の取り組みとして、演目披露や歌舞伎の衣裳展示を通じて歌舞伎の魅力の一端をご紹介。伝統芸能への関心を育む機会を創出します。

■3月15日（日）限定 スペシャルステージ

グランドホワイエ

歌舞伎俳優・中村鷹之資氏と日本舞踊家・芳澤 壱ろは氏をお迎えし、演目「五条橋」の舞いを披露いただきます。間近で本格的な歌舞伎をご体験いただける貴重な機会です。あわせてトークショーも開催し、歌舞伎の魅力や裏話などをお話しいただく予定です。

開催日時：2026年3月15日（日）11:00～／15:00～

開催場所：羽田エアポートガーデン 1F グランドホワイエ

内容：演目「五条橋」、トークショー（各回約40分）

出演：中村鷹之資、芳澤壱ろは

中村 鷹之資芳澤 壱ろは

中村鷹之資（ナカムラ タカノスケ）

1999年4月11日生まれ。歌舞伎俳優。人間国宝五世中村富十郎の長男。2001年に『石橋』で文珠菩薩を勤め僅か2歳で初舞台。今年2月に第47回松尾芸能賞新人賞受賞。4月からは欧州公演を控えている。

芳澤壱ろは（ヨシザワ イロハ）

2003年8月3日生まれ。日本舞踊家。人間国宝五世中村富十郎の長女。『日本舞踊 芳澤流』を2024年9月に立ち上げた。

＜観覧について＞

事前申込不要・無料の「立見エリア」と、事前WEB申込制の「優先エリア」を設けます。優先エリアは着座（自由席）にてご観覧いただけます。

座席数：各回100席（入替制）

観覧料金：税込1,000円（館内で使えるお買物券1,000円分付き）

申込方法：事前WEB申込制（先着順）

申込開始日：2026年3月9日（月）予定

制限枚数：1回のお申し込みにつき2枚まで

優先エリアのお申込はこちら（3/3公開） :https://tiget.net/users/1789460

※当日現地でのお支払いとなります（現金不可・キャッシュレス決済のみ）。※着座観覧はお一人様1枚チケットが必要です。※席によっては見えにくい場合がございます。※立ち見（無料）での観覧も可能です。※混雑状況により、入場制限やご移動をお願いする場合がございます。

■歌舞伎の衣裳展示

歌舞伎を舞台にした話題の映画に登場した演目衣裳を特別展示いたします。普段間近で見ることのできない貴重な衣裳を、じっくりとご覧いただけます。

展示期間：2026年3月13日（金）～3月19日（木）

時間：10:00～20:00

※3月13日（金）は13:00～20:00

※3月19日（木）は10:00～18:00

場所：羽田エアポートガーデン 2F 吹き抜け渡り廊下

料金：無料

展示衣裳：

・曽根崎心中（お初／徳兵衛）

・道成寺

・藤娘

衣裳協力：松竹衣裳株式会社

■出張歌舞伎座幕間市

歌舞伎座で人気の商品が勢ぞろい。定番の歌舞伎揚げや柿もなか、山むすびなどを販売いたします。さらに、中村鷹之資氏のグッズも販売予定です。

開催期間：2026年3月14日（土）・15日（日）

時間：10:00～19:00

場所：羽田エアポートガーデン 1F グランドホワイエ

出店：歌舞伎座サービス株式会社

■お買物キャンペーン

期間中、羽田エアポートガーデン対象店舗にて税込5,000円以上（期間中合算可）お買い上げのお客様に、歌舞伎座限定「べっこう梅飴」を先着でプレゼントいたします。

開催期間：2026年3月13日（金）～3月19日（木）

配布場所：羽田エアポートガーデン 2F おもてなしセンター

配布数：先着500個

※期間中の館内レシート合算可（5,000円税込以上）。

※レシート裏面に済印を押印いたします。押印済レシートは再利用不可。

※電子レシート不可。

※「出張歌舞伎座幕間市」のレシートは対象外。

※一部対象外店舗・レシートがございます。

▼詳細はこちら

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/event/detail/2925/

■【限定10室】ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港 特典付き宿泊プラン

「歌舞伎座 in 羽田エアポートガーデン」の開催を記念し、ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港では、2026年3月14日（土）1日限定・10室限定の特別宿泊プランを販売いたします。

本プランでは、3月15日（日）に出演される歌舞伎俳優・中村鷹之資氏の控室訪問やサイン入りグッズの進呈など、限られたお客様のみがご体験いただける特別なひとときをご用意しております。

ロビーデラックスツイン天然温泉 泉天空の湯 羽田空港

■宿泊概要

宿泊日：2026年3月14日（土）

販売室数：限定10室

客室タイプ：デラックスツイン または デラックスキング

ホテル12階「天然温泉 泉天空の湯 羽田空港」入浴券付き

■特典内容

１. 3月15日（日）限定 スペシャルステージ 優先席確約

２. 特典グッズ（1室につき1セット）

・中村鷹之資氏 直筆サイン入り扇子／扇子立て

・ホテル ヴィラフォンテーヌ オリジナルノート

・歌舞伎座てぬぐい

３. 控室特別訪問＋記念撮影

本プランご宿泊のお客様全員で、3月15日（日）の中村鷹之資氏の控室を特別訪問いただきます（約30分）。あわせて記念撮影も実施いたします。

▼詳細はこちら

https://www.hvf.jp/hanedaairport-premier/news/detail_2683.html

■LINE新規登録キャンペーン

羽田エアポートガーデン公式LINEアカウントの新規友だち登録で、抽選20名様に「泉天空の湯 羽田空港」で使える温浴券が当たります。

▼詳細はこちら

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/event/detail/2928/（3/9公開予定）

羽田エアポートガーデンについて

「羽田エアポートガーデン」は、世界のハブ空港にふさわしいホスピタリティと機能性を兼ね備えた、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設です。

全1,691室のエアポートホテルをはじめ、MICE対応のイベントホール・会議室、天然温泉、ショッピングモール、バスターミナルを備えています。

