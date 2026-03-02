【新商品】リサ・ラーソンの春夏ホームコレクション2026｜北欧デザインのエプロン＆スリッパが登場。
株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表取締役：勝木悠香理）は、2026年3月、スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンの2026年春夏新作ホームコレクションを発表いたしました。
新作は、毎日の暮らしに取り入れやすいエプロンとスリッパを中心に展開。爽やかなカラーリングと遊び心あるデザインで、家事やリラックスタイムを楽しく彩ります。
現在、オンラインショップ「トンカチストア」（ https://shop.tonkachi.co.jp ）にて販売中です。
毎日の暮らしに、北欧の彩り
リサ・ラーソンの春夏ホームコレクション2026
リサ・ラーソンのスリッパとエプロン。2026年春の新作は、毎日を元気にする爽やかなラインナップが届きました。日々身につけるものだからこそ、ふと目に入った瞬間に気分が上がるものを選びたい。そんな願いに応えるコレクションです。
新しいスリッパとエプロンで生活を整えましょう。
特集サイトはこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/ll_apron_slipper_2026ss
新商品一覧はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll_slipper_apron_2026ss
⚫︎エプロン
エプロンの注目は、鳥を大胆にパターン化した「レトロバード」に、2019年コレクションの復刻デザインであるマイキーの総柄と、マイキー×ストライプのデザイン。
暮らしに元気を届けてくれるカラーバリエーションです。家事の時間はもちろん、陶芸やガーデニング、DIYといった趣味の時間のお供にもぴったり。
エプロン（レトロバード・キッチン）
価格：\6,930（税込）
素材：綿100％
カラー展開：
グリーン・ネイビー・アイボリー
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1984
エプロン（レトロバード・前結び）
価格：\6,380（税込）
素材：綿100％
カラー展開：
グリーン・ネイビー・アイボリー
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1983
エプロン（マイキー・フリークロス）
価格：\6,380（税込）
素材：綿100％
カラー展開：
ブルー・レッド・アイボリー
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1992
エプロン（マイキー・H型）
価格：\5,280（税込）
素材：綿100％
カラー展開：
ブルー・レッド・アイボリー
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1991
エプロン（スケッチねこたち・ラバー・キッチン）
価格：\7,480（税込）
素材：ポリエステル100％
カラー展開：
ブルー・グレー・アイボリー
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1987
H型タイプのエプロンはこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1986
エプロン（マイキーストライプ・前結び）
価格：\6,380（税込）
素材：綿100％
カラー展開：
ブルー・レッド・イエロー
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1981
脇ボタンタイプのエプロンはこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1982
エプロン（マイキー×ヒッコリー・H型）
価格：\6,380（税込）
素材：綿100％
カラー展開：
ブルー・レッド・アイボリー
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1978
脇ボタンタイプのエプロンはこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1979
エプロン一覧はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-apron(https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-apron)
⚫︎エプロンと同じデザインのミニトートバッグも販売中です！
ミニトートバッグ（レトロバード）
価格：\2,200（税込）
素材：綿100％
カラー展開：
グリーン・ネイビー・アイボリー
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1985
ミニトートバッグ（マイキー×ヒッコリー）
価格：\2,200（税込）
素材：綿100％
カラー展開：
ブルー・レッド・アイボリー
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ls1980
⚫︎スリッパ
2026年の新作スリッパは、太陽に、レモンに、スウェーデンの森をイメージ。
足元から開放的な気分を運んでくれます。カラーバリエーションやLサイズのご用意もありますので、ペアでご家族でお使いいただけますよ。
スリッパ（太陽とマイキー）
価格：\3,300（税込）
カラー展開：
オレンジ・ブルー・イエロー・グレー
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1972
スリッパ（スケッチねこたち）
価格：\2,970（税込）
カラー展開：
アイボリー・ピンク・ブラウン
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1977
スリッパ（森のはりねずみ3兄弟）
価格：\3,080（税込）
カラー展開：
ベージュ・ピンク・ブルー
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1976
スリッパ（レモンとはりねずみ）
価格：\2,640（税込）
カラー展開：
アイボリー・ピンク・グレー
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1975
スリッパ（スパイキービーチサンダル）
価格：\3,300（税込）
カラー展開：
アイボリー・ピンク
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1974
スリッパ（お散歩はりねずみ）
価格：\3,190（税込）
カラー展開：
ピンク・グリーン・グレー
商品はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1973
スリッパ一覧はこちら：
https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-slipper(https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-slipper)
スリッパ（森のはりねずみ3兄弟）
スリッパ（森のはりねずみ3兄弟）
スリッパ（太陽とマイキー）
スリッパ（スケッチねこたち）
スリッパ（スパイキービーチサンダル）
スリッパ（スパイキービーチサンダル）
Lisa Larson （リサ・ラーソン）
1931年9月9日、スウェーデン南部に生まれる。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2000年代より株式会社トンカチ（日本）とのコラボレーションがスタートし世界的な再ブレークの契機となる。2022年スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与される。2024年3月11日没。
▽トンカチストア
https://shop.tonkachi.co.jp(https://shop.tonkachi.co.jp)
▽リサ・ラーソンオフィシャルサイト
https://lisalarson.jp(https://lisalarson.jp)