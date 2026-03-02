【新商品】リサ・ラーソンの春夏ホームコレクション2026｜北欧デザインのエプロン＆スリッパが登場。

株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表取締役：勝木悠香理）は、2026年3月、スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンの2026年春夏新作ホームコレクションを発表いたしました。


新作は、毎日の暮らしに取り入れやすいエプロンとスリッパを中心に展開。爽やかなカラーリングと遊び心あるデザインで、家事やリラックスタイムを楽しく彩ります。


現在、オンラインショップ「トンカチストア」（ https://shop.tonkachi.co.jp ）にて販売中です。




毎日の暮らしに、北欧の彩り


リサ・ラーソンの春夏ホームコレクション2026



リサ・ラーソンのスリッパとエプロン。2026年春の新作は、毎日を元気にする爽やかなラインナップが届きました。日々身につけるものだからこそ、ふと目に入った瞬間に気分が上がるものを選びたい。そんな願いに応えるコレクションです。
新しいスリッパとエプロンで生活を整えましょう。



特集サイトはこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/ll_apron_slipper_2026ss



新商品一覧はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll_slipper_apron_2026ss



⚫︎エプロン


エプロンの注目は、鳥を大胆にパターン化した「レトロバード」に、2019年コレクションの復刻デザインであるマイキーの総柄と、マイキー×ストライプのデザイン。


暮らしに元気を届けてくれるカラーバリエーションです。家事の時間はもちろん、陶芸やガーデニング、DIYといった趣味の時間のお供にもぴったり。



エプロン（レトロバード・キッチン）

価格：\6,930（税込）


素材：綿100％


カラー展開：


グリーン・ネイビー・アイボリー



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1984







エプロン（レトロバード・前結び）

価格：\6,380（税込）


素材：綿100％


カラー展開：


グリーン・ネイビー・アイボリー



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1983







エプロン（マイキー・フリークロス）

価格：\6,380（税込）


素材：綿100％


カラー展開：


ブルー・レッド・アイボリー



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1992






エプロン（マイキー・H型）

価格：\5,280（税込）


素材：綿100％


カラー展開：


ブルー・レッド・アイボリー



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1991






エプロン（スケッチねこたち・ラバー・キッチン）

価格：\7,480（税込）


素材：ポリエステル100％


カラー展開：


ブルー・グレー・アイボリー



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1987


H型タイプのエプロンはこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1986






エプロン（マイキーストライプ・前結び）

価格：\6,380（税込）


素材：綿100％


カラー展開：


ブルー・レッド・イエロー



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1981


脇ボタンタイプのエプロンはこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1982






エプロン（マイキー×ヒッコリー・H型）

価格：\6,380（税込）


素材：綿100％


カラー展開：


ブルー・レッド・アイボリー



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1978


脇ボタンタイプのエプロンはこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1979





エプロン一覧はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-apron(https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-apron)






⚫︎エプロンと同じデザインのミニトートバッグも販売中です！



ミニトートバッグ（レトロバード）

価格：\2,200（税込）


素材：綿100％


カラー展開：


グリーン・ネイビー・アイボリー



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1985








ミニトートバッグ（マイキー×ヒッコリー）

価格：\2,200（税込）


素材：綿100％


カラー展開：


ブルー・レッド・アイボリー



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/ls1980







⚫︎スリッパ




2026年の新作スリッパは、太陽に、レモンに、スウェーデンの森をイメージ。


足元から開放的な気分を運んでくれます。カラーバリエーションやLサイズのご用意もありますので、ペアでご家族でお使いいただけますよ。



スリッパ（太陽とマイキー）

価格：\3,300（税込）


カラー展開：


オレンジ・ブルー・イエロー・グレー



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1972






スリッパ（スケッチねこたち）

価格：\2,970（税込）


カラー展開：


アイボリー・ピンク・ブラウン



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1977






スリッパ（森のはりねずみ3兄弟）

価格：\3,080（税込）


カラー展開：


ベージュ・ピンク・ブルー



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1976






スリッパ（レモンとはりねずみ）

価格：\2,640（税込）


カラー展開：


アイボリー・ピンク・グレー



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1975






スリッパ（スパイキービーチサンダル）

価格：\3,300（税込）



カラー展開：


アイボリー・ピンク



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1974






スリッパ（お散歩はりねずみ）

価格：\3,190（税込）


カラー展開：


ピンク・グリーン・グレー



商品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1973






スリッパ一覧はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-slipper(https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-slipper)




Lisa Larson （リサ・ラーソン）




1931年9月9日、スウェーデン南部に生まれる。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2000年代より株式会社トンカチ（日本）とのコラボレーションがスタートし世界的な再ブレークの契機となる。2022年スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与される。2024年3月11日没。



▽トンカチストア


https://shop.tonkachi.co.jp(https://shop.tonkachi.co.jp)



▽リサ・ラーソンオフィシャルサイト


https://lisalarson.jp(https://lisalarson.jp)