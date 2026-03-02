【新商品】リサ・ラーソンの春夏ホームコレクション2026｜北欧デザインのエプロン＆スリッパが登場。

株式会社トンカチ

株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表取締役：勝木悠香理）は、2026年3月、スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンの2026年春夏新作ホームコレクションを発表いたしました。

新作は、毎日の暮らしに取り入れやすいエプロンとスリッパを中心に展開。爽やかなカラーリングと遊び心あるデザインで、家事やリラックスタイムを楽しく彩ります。

現在、オンラインショップ「トンカチストア」（ https://shop.tonkachi.co.jp ）にて販売中です。

毎日の暮らしに、北欧の彩り

リサ・ラーソンの春夏ホームコレクション2026

リサ・ラーソンのスリッパとエプロン。2026年春の新作は、毎日を元気にする爽やかなラインナップが届きました。日々身につけるものだからこそ、ふと目に入った瞬間に気分が上がるものを選びたい。そんな願いに応えるコレクションです。

新しいスリッパとエプロンで生活を整えましょう。

特集サイトはこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/ll_apron_slipper_2026ss

新商品一覧はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll_slipper_apron_2026ss

⚫︎エプロン

エプロンの注目は、鳥を大胆にパターン化した「レトロバード」に、2019年コレクションの復刻デザインであるマイキーの総柄と、マイキー×ストライプのデザイン。

暮らしに元気を届けてくれるカラーバリエーションです。家事の時間はもちろん、陶芸やガーデニング、DIYといった趣味の時間のお供にもぴったり。

エプロン（レトロバード・キッチン）

価格：\6,930（税込）

素材：綿100％

カラー展開：

グリーン・ネイビー・アイボリー

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1984

エプロン（レトロバード・前結び）

価格：\6,380（税込）

素材：綿100％

カラー展開：

グリーン・ネイビー・アイボリー

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1983

エプロン（マイキー・フリークロス）

価格：\6,380（税込）

素材：綿100％

カラー展開：

ブルー・レッド・アイボリー

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1992

エプロン（マイキー・H型）

価格：\5,280（税込）

素材：綿100％

カラー展開：

ブルー・レッド・アイボリー

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1991

エプロン（スケッチねこたち・ラバー・キッチン）

価格：\7,480（税込）

素材：ポリエステル100％

カラー展開：

ブルー・グレー・アイボリー

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1987

H型タイプのエプロンはこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1986

エプロン（マイキーストライプ・前結び）

価格：\6,380（税込）

素材：綿100％

カラー展開：

ブルー・レッド・イエロー

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1981

脇ボタンタイプのエプロンはこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1982

エプロン（マイキー×ヒッコリー・H型）

価格：\6,380（税込）

素材：綿100％

カラー展開：

ブルー・レッド・アイボリー

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1978

脇ボタンタイプのエプロンはこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1979

エプロン一覧はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-apron(https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-apron)

⚫︎エプロンと同じデザインのミニトートバッグも販売中です！

ミニトートバッグ（レトロバード）

価格：\2,200（税込）

素材：綿100％

カラー展開：

グリーン・ネイビー・アイボリー

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1985

ミニトートバッグ（マイキー×ヒッコリー）

価格：\2,200（税込）

素材：綿100％

カラー展開：

ブルー・レッド・アイボリー

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ls1980

⚫︎スリッパ

2026年の新作スリッパは、太陽に、レモンに、スウェーデンの森をイメージ。

足元から開放的な気分を運んでくれます。カラーバリエーションやLサイズのご用意もありますので、ペアでご家族でお使いいただけますよ。

スリッパ（太陽とマイキー）

価格：\3,300（税込）

カラー展開：

オレンジ・ブルー・イエロー・グレー

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1972

スリッパ（スケッチねこたち）

価格：\2,970（税込）

カラー展開：

アイボリー・ピンク・ブラウン

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1977

スリッパ（森のはりねずみ3兄弟）

価格：\3,080（税込）

カラー展開：

ベージュ・ピンク・ブルー

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1976

スリッパ（レモンとはりねずみ）

価格：\2,640（税込）

カラー展開：

アイボリー・ピンク・グレー

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1975

スリッパ（スパイキービーチサンダル）

価格：\3,300（税込）

カラー展開：

アイボリー・ピンク

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1974

スリッパ（お散歩はりねずみ）

価格：\3,190（税込）

カラー展開：

ピンク・グリーン・グレー

商品はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/LS1973

スリッパ一覧はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-slipper(https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-slipper)

Lisa Larson （リサ・ラーソン）

1931年9月9日、スウェーデン南部に生まれる。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2000年代より株式会社トンカチ（日本）とのコラボレーションがスタートし世界的な再ブレークの契機となる。2022年スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与される。2024年3月11日没。

▽トンカチストア

https://shop.tonkachi.co.jp(https://shop.tonkachi.co.jp)

▽リサ・ラーソンオフィシャルサイト

https://lisalarson.jp(https://lisalarson.jp)