東京タワーで開催される愛犬家向けイベント「Dog Peace Festa 2026」にミシュワンが協賛・出展！

株式会社ミシュワン

『ずっと寄り添うフードで「20歳を目指す」』をビジョンに掲げるプレミアムペットフードメーカー、株式会社ミシュワン（本社：東京都渋谷区、以下：ミシュワン）は、2026年3月28日（土）・29日（日）に東京タワーで開催される「Dog Peace Festa 2026」に協賛および出展いたします 。

当日はイベント限定のギフトセットや、新たなおやつの試作品を販売し、愛犬とともに健やかに暮らすヒントを感じていただけるブースをご用意します。

《出展背景》

これまでミシュワンがイベントに出展するたびに、多くの飼い主様から大変大きな反響と喜びの声をいただいてまいりました。私たちは、ミシュワンをご愛顧いただいている会員様と直接お会いし、愛犬のお悩みや日々の様子をお伺いできるリアルイベントでのコミュニケーションをとても大切にしています。

今回、東京のシンボルである「東京タワー」で開催される「Dog Peace Festa」は、犬と人が長く寄り添える社会をつくることを目指すイベントです 。

ミシュワンの「愛犬と長く、健康で幸せな時間を過ごしてほしい」という想いと深くリンクすることから、今回は出展にとどまらず「協賛」という形で本イベントをサポートさせていただくこととなりました。日々の“食”から愛犬の健康を支えるミシュワンの取り組みを、より多くの方に体感いただけるブースを展開します。

《出展概要》

1）イベント限定のお試しセット販売

イベントならではの特別価格で、ミシュワンの商品を気軽に試していただける「お試しセット」をご用意しました。普段なかなか手に取る機会がない方にも、愛犬への小さなご褒美として、またワンちゃんを飼っていない方にはご家族やご友人へのギフトとしてもおすすめです。

◼︎ 販売価格：1,000円（税込・イベント限定価格）

2）「国産無添加 さつまいもチップス」試作品販売

“おやつも健康的なものを”という声を受け、βカロテンが豊富な安納芋を使用した無添加おやつを試験販売いたします。ココナッツオイルで香ばしく仕上げたチップスは、オメガ3や中鎖脂肪酸（MCT）など、皮膚や体の内側の健やかさをサポートする成分をバランスよく配合。飼い主の方も一緒にお召し上がりいただける安心設計です。

◼︎ 販売価格：750円（税込・イベント限定価格）

※掲載画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※内容は予告なく変更となる場合があります。

《『Dog Peace Festa 2026』について》

流行ではなく“本物”を。

こだわりを持った企業が集まる今までにない特別な場所。

「Dog Peace Festa」は、犬好きが集まり、愛犬と飼い主、そして地域住民の絆を深めることを目的としたイベントです 。東京タワーという誰もが知るランドマークを舞台に 、犬の健康と幸福を第一に考える企業と飼い主がつながる場として開催されます 。

《イベント概要》

【イベント名】Dog Peace Festa 2026

【開催日程】2026年3月28日（土）・29日（日）11:00～19:00 【開催場所】東京タワー

【公式Instagram】https://www.instagram.com/dog_peace_fes/

《最後に》

株式会社ミシュワンが開発するプレミアムペットフードは、わんちゃん・ねこちゃんの健康を維持するために、体の負担になる可能性のある添加物は一切使用しておりません。

ミシュワンは、愛犬の健康を支えるだけでなく、飼い主様自身も心身ともに健やかでいられることを大切にしています。

そして、人生の後半をペットと共に前向きに楽しむ「セカンド“ワン”ライフ」という新しいライフスタイルを提案し、 愛犬と飼い主がより長く幸せな時間を共に過ごせる社会を目指しています。

皆様と、その大切な家族であるわんちゃん・ねこちゃんが、ミシュワンフードを通して幸せな時間を永く過ごしていただけるよう、今後も全力でサポートいたします。

https://mishone.co.jp/special/

株式会社ミシュワン社員。ミシュワン社員は皆ペットオーナーです。

【会社概要】

会社名：株式会社ミシュワン

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー37階

取締役 兼 創業者：岩井 直樹

設立 ：2019年12月26日

URL ：https://mishone.co.jp/

事業内容：ペット食品の製造・販売及び輸出入

ペット食品・用品のEコマースサイト

代表・岩井直樹と愛犬のモコ

【お客様からのお問い合わせ先】

《問い合わせ先》 TEL：0120-311-210（土・日・祝祭日・年末年始を除く平日10：00～17：00）

e-mail：support@mishone.jp

問い合わせフォーム：https://mishone.co.jp/contact/