グッチ ビューティより、春の新作ファンデが登場・ひと塗りで、思い通りのマット肌へ。

コティジャパン合同会社グッチ エテルニテ ドゥ ボーテ クッション ファンデーション

グッチ ビューティから、新たにマットタイプのクッション ファンデーション「グッチ エテルニテ ドゥ ボーテ クッション ファンデーション」が登場します。ひと塗りで優れたカバー力とロングラスティング効果を発揮して、自然なツヤ感を含んだマットな仕上がりへ。暑さや湿気、汗、水に崩れにくく、テカリを抑えながら毛穴や色ムラをふんわりとカバーし、なめらかな肌づくりを叶えます。フローラル パターンをあしらったブラックのコンパクトに収められたこのファンデーションは、タイムレスでありながら洗練された表情へと導くエッセンシャル アイテムです。

フォーミュラ

ベースメイクアップとスキンケアの効果を併せ持ち、肌の美しさを新たな次元へと導きます。

ひと塗りで思い通りの仕上がり:

- なめらかで均一な肌:毛穴や色ムラをしっかりカバー- ロングラスティング:汗・水・湿気・暑さ・摩擦で崩れにくい- デイリープロテクション:SPF35 PA++++で紫外線から肌を守る- 第 2 の肌のような快適さ:軽やかなテクスチャーで通気性があり、肌に心地よくフィット- スキンケア成分*1 87%:肌の水分・油分を保ち、うるおい、艶肌へ導く

キー成分＆テクノロジー:

- Gucci Matte テクノロジー:肌の動きにフィットし、軽やかさと心地よいフィット感を保ちながらつけたての美しさを⾧時間キープ。- バンブーパウダー*2:余分な皮脂とテカリを抑え、瞬時にマットな仕上がりへ- マルチウェイト ヒアルロン酸*3:分子量の異なるヒアルロン酸を採用することで、すばやくうるおいが届き、さらにふっくら感が⾧時間持続。- ブラックローズオイル*4:心地よいうるおいをもたらすグッチ ビューティのシグネチャー保湿成分

※「グッチ エテルニテ ドゥ ボーテ クッション ファンデーション」は、皮膚科医テスト済み、ノンコメドジェニック処方、全ての肌タイプに対応しています。

1 スキンケア成分とは、着色成分を除くファンデーションベースを指します。

2 バンブサアルンジナセア茎エキス

（整肌成分）

3 ヒアルロン酸、ヒアルロン酸 Na（保湿成分）

4 ハイブリッドローズ花エキス（保湿成分）

※すべての方にアレルギーまたはコメド（ニキビのもと）が起こらないということではありません

パッケージ

ブラックのコンパクトに、グッチを象徴するフローラル パターンとゴールドカラーのロゴをあしらったエレガントなデザイン。コンパクトはレフィル対応で、内部にはミラーと、全顔にも部分使いにも適した先端の尖ったスポンジ付き。スポンジはファンデーションを肌へ効率よく吸収・密着させるよう設計され、塗りムラのない自然な仕上がりを叶えます。

カラーバリエーション

明るめからミディアムディープまでの全 6 色展開。クール、ニュートラル、ウォームのスキントーンに対応しています。

0202.50303.50406

グッチ ビューティのマットな肌づくり

1. まず「グッチ セラム ドゥ ボーテ フリュイド ソワイユ」で肌を整え、自然なツヤのあるベースをつくります。

2. 「グッチ エテルニテ ドゥ ボーテ クッション ファンデーション」をひと塗りして、瞬時にマットな仕上がりが完成

3. よりマットに仕上げたい場合は、「グッチ マット パウダー」を軽く重ねて。パウダーが肌に溶け込むようになじんで、ふんわりとした仕上がりに。

4. 仕上げに「グッチ ブラッシュ ドゥ ボーテ チーク アンド アイ」でマットな血色感をプラス、または「グッチ グロウ ハイライター」で輝きを添えて。

広告キャンペーン

グッチ ビューティの最新広告キャンペーンでは、新製品「グッチ エテルニテ ドゥ ボーテ クッション ファンデーション」とタイムレスな GG パターンの魅力をエレガントに表現。スキンケア発想のクッション ファンデーションとルミナスマットな肌の仕上がりをコンテポラリーなポートレートで描き出します。また、リキッド ファンデーションと組み合わせたヴィジュアルも展開し、「グッチ エテルニテ ドゥ ボーテ ファンデーション」がもたらす 2 つの美しさを紹介します。

広告キャンペーン クレジット

Art Direction: Lolita Jacobs & Jean-Baptiste Talbourdet-Napoleone

Photographer: Ezra Petronio

Still Life Images Photographer: Charles Negre, Bart Oomes

Model: Yanan Wan

Makeup Artist: Thomas de Kluyver

製品名称・価格

グッチ エテルニテ ドゥ ボーテ クッション ファンデーション 14g 11,110 円（税込）

SPF35 PA++++

カラー展開:6 色

展開予定2026 年３月４日より、全国のグッチ ビューティ カウンターおよびグッチ ビューティ 取り扱いオンラインショップにて発売予定。