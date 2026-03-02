ビジネスマッチングサービス「レディクル」、ITreview Grid Award 2026にて「Leader」を受賞！顧客満足度と認知度の両面で高評価。

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋政裕、以下「当社」）は、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」において、顧客満足度の高い製品に贈られる「ITreview Grid Award 2026 Winter」のビジネスマッチングサイト部門で「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

獲得したLeaderバッジ

【Ready Crewの受賞カテゴリ-】

ビジネスマッチングサイト(https://www.itreview.jp/categories/business-matching-site)

ITreview Grid Award 2026 Winter(https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html)

レディクルリーダーバッジ(https://www.itreview.jp/award/2026_winter/business-matching-site.html)

ITreview Grid Awardとは？

ITreviewでは、ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスについて集まったユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

本アワードでは、2025年12月までに集まったレビューをもとに、同一カテゴリーの中で満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」に、満足度が優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジを発行しています。



レビューページ(https://www.itreview.jp/products/readycrew/reviews)

受賞の背景・ユーザーからの評価

■ 背景：AI×「人の介在価値」による最適なマッチングの追求

昨今のDX推進や外注ニーズの多様化に伴い、企業には「自社に最適な発注先を効率よく、かつ確実に選定したい」という課題が常に存在します。レディクルでは、AIやデータベースだけに頼るのではなく、経験豊富なコンシェルジュが企業の潜在的な課題までを言語化し、相性の良い企業を厳選してご紹介する「人の介在価値」を大切にしてまいりました。

今回の「ITreview Grid Award」における受賞は、こうした一つひとつのマッチングに対する誠実な向き合い方と、それによって生まれた高い成約精度が、多くのユーザー様から「実用性の高いサービス」として評価された結果であると捉えています。

■ ITreview上で寄せられた「3つの評価ポイント」

1.企業選定プロセスの効率化とリソースの最適化

自力でのパートナー探しにかかる膨大な工数を大幅に削減。浮いた時間を本来注力すべきコア業務へ充てられる点が高く評価されています。

2.難易度の高い要件への対応とマッチング精度

新規事業の立ち上げから既存事業の課題解決まで、幅広いフェーズに対応。独自の条件や限られた予算感など、一見マッチングが難しいケースにおいても、コンシェルジュの知見を活かした的確な提案が支持されています。

3.専門コンシェルジュによる伴走支援

単なる情報提供に留まらず、企業の事情に深く寄り添うサポート体制が安心感に繋がっています。「頼りになる相談相手」として、多くの発注担当者様から信頼を寄せていただいております。



今回の受賞を励みに、レディクルは今後もマッチング精度のさらなる向上に努めてまいります。

Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、上場企業2,800社以上の利用実績と、年間1,100億円の案件を取り扱う国内最大級のビジネスマッチングエージェントです。

高い傾聴力と提案力を備えたコンシェルジュが、システム開発やプロモーションなど、あらゆる発注業務の課題を丁寧にヒアリング。独自のネットワークとシステムを活用し、最適な外注先（パートナー企業）を無料でご紹介します。

レディクルご活用事例：https://readycrew.jp/results/ (https://readycrew.jp/results/)

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階・15階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

LinkedIn ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

