株式会社 添-SOU- ジャパンゴルフフェア2026に出展

株式会社 添

株式会社 添-SOU- （以下添-SOU-）は、2026年3月6日(金)～8日(日)パシフィコ横浜 展示ホールにて開催される、日本最大級のゴルフ総合展示会「ジャパンゴルフフェア2026」に出展いたします。(ブースNo.1-16)

添-SOU- は、インドアゴルフ施設や試打スペース、商業施設など、

ゴルフ関連施設の空間設計・デザイン・施工をワンストップで提供する会社です。

PXG（Parsons Xtreme Golf JAPAN）日本初旗艦店などの施工実績をはじめ、

施設運営者や事業者のニーズに応える空間構築を、多数手がけてきました。

本展示会では、ゴルフ施設の新規立ち上げや既存施設の改修を検討されている事業者様に向けて、

添-SOU-がこれまで培ってきた事例を紹介します。

新規事業の事業計画、システム構築、シミュレーション機器や弾道測定器の選定、設計、デザイン、施工まですべてご提案します。

また、個人宅向け室内ゴルフ空間のワンストップサービス「UCHI-GOLF」も紹介予定です。

「UCHI-GOLF」は、自宅で本格的なゴルフ練習環境を実現したい個人ユーザーに向け、“打ちたい、今すぐ！”を叶えます。

ゴルフ練習スタイルに合わせた全メーカーからの機器の選定、組み合せ提案、空間設計、デザイン、施工、機器設定までをワンストップで提供するサービスです。

さらに、当日ブースでは、

運動後のリカバリーやコンディショニング分野、熱中症対策でも注目されている「アイススラリー」の体験提供も実施します。

ゴルフ施設運営の現場や現場作業環境下における、熱中症対策の一例としてご体感いただけます。

ゴルフ関連事業者様、施設オーナー様、新規出店、改装ご検討中の皆様にとって、構想から完成までを具体的にご確認いただける、貴重な機会をご提供します。

展示会概要

展示会名：ジャパンゴルフフェア2026

開催期間：2026年3月6日(金)～8日(日)

開催場所：パシフィコ横浜 展示ホール ブースNo.1-16

公式サイト：https://www.japangolffair.com/

会社概要

会社名：株式会社 添-SOU-

所在地：愛知県名古屋市守山区脇田町307-102

担当： 杉本 昌也

TEL： 052-778-8138

問合先：sugimoto@sou-d.jp

事業内容：内装工事・設備施工・空間プロデュース

URL：https://sou-d.com/

UCHI-GOLF：https://uchi-golf.jp/