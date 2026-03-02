クラスメソッド、Anthropic社とリセラー契約を締結

クラスメソッド株式会社

クラスメソッド株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:横田 聡、以下 クラスメソッド)は、米国 Anthropic, PBC(以下 Anthropic)と、アマゾン ウェブ サービス(以下 AWS)再販プログラムにおけるAnthropic Authorized Reseller Program for Amazon Bedrockを締結したことをお知らせします。

クラスメソッドは2025年7月より、Claude, powered by Anthropic （以下、Claude） および Claude Code を活用した開発生産性向上やAIシステム導入を支援してまいりました。今回の契約締結により、Amazon Bedrock 経由での Claude 再販が可能となります。これにより、エンタープライズ企業が求める高度なセキュリティ環境下でのAI活用と、既存のAWS利用環境との統合、また調達の最適化を同時に実現します。

関連：クラスメソッド、Anthropicと提携：AI駆動型開発の成果を最大化するコンサルティングサービスを開始(https://classmethod.jp/news/20250725-anthropic/)

■クラスメソッドの専門性と取組み

クラスメソッドは、生成AI分野において各種認定の取得と実践的な取り組みを進めてきました。

2025年6月には AWS 生成AIコンピテンシーを取得(https://classmethod.jp/news/250619-generative-ai-competency/)、同年11月には AWS 生成AIイノベーションセンター パートナーイノベーションアライアンスに日本企業として初めて参画(https://classmethod.jp/news/251114-aws-genaiic/)しました。また、自社での Claude 活用により開発生産性を大幅に向上させた実績が評価され、Anthropic の公式カスタマーストーリー(https://claude.com/customers/classmethod)として紹介されています。

こうした認定に加え、社内でも積極的な取り組みを進めています。2025年10月には、Claude Code をはじめとする AI コーディングアシスタントの活用支援を専門に行う「AIDD Boost Team」(https://classmethod.jp/news/251001-aidd-boost-team/)を本格稼働させました。同月、お客様が実際に AI ツールを試しながら業務適用を検討できる体験型施設「Classmethod AI Experience Center」を設立(https://classmethod.jp/news/251003-ai-experience-center/)し、実践的な支援体制を整えています。

これらの実践を通じて得られた知見を、お客様支援に還元しています。

■クラスメソッドの提供サービス

今回の AWS 再販プログラムにおけるリセラー契約により、直接契約による開発支援と Amazon Bedrock 経由でのエンタープライズ活用支援の両面から、企業のAI駆動型開発を調達から実装、運用まで一気通貫で支援する体制が整いました。

Amazon Bedrock 経由での Claude 提供- エンタープライズグレードのセキュリティ環境での Claude 利用- 既存のAWS利用料との合算請求や、AWSガバナンス機能との統合を支援Claude Code による開発生産性向上支援- AI駆動型開発プロセスの構築- 開発ワークフローの最適化- 組織全体のAI活用能力強化包括的な導入・活用支援- アーキテクチャ設計・構築支援- PoC から本格実装までの段階的支援- 運用・最適化コンサルティング- 開発チームへの技術トレーニング

サービスに関する問合せはこちら https://classmethod.jp/inquiry/

■今後のセミナー開催

サービス提供開始に合わせ、導入検討から実践までをカバーする各種セミナーを開催します。特に「Claude Code セミナー」は、過去累計3,000名以上が参加した人気プログラムの最新版です。

【Claude Code セミナー】

開発プロセスの変革を、基礎から実践、ビジネス活用までステップアップ形式で解説します。

- 実践編｜Reactアプリ開発効率化(https://classmethod.jp/seminar/260313-claude-code-webinar/)開催日：2026年3月13日（金） / オンライン- ビジネス活用編｜コードを書かないClaude Code開催日：2026年3月24日（火） / オンライン

【その他 関連セミナー・ハンズオン】- Amazon Bedrockではじめる業務効率化 : ユースケースをもとにビジネス活用術を解説(https://classmethod.jp/seminar/260303-aws-bedrock-webinar/)開催日：2026年3月3日（火） / オンライン- Claude Code 実践ハンズオン：開発プロセス変革を体験（エンジニア向け）開催日：2026年3月25日（水） / オフライン

詳細は、クラスメソッドのコーポレートサイト(https://classmethod.jp/seminar/)および技術ブログ「DevelopersIO」(https://events.classmethod.jp/seminar/?_gl=1*1vz7tre*_gcl_au*OTQyNzM5MTY3LjE3NjUzNTUyMDA.*_ga*MTg2NDI4MzcyMi4xNzcwMDg0NzA3*_ga_5D40Y9CZ1M*czE3NzAxNzMyNjQkbzYkZzEkdDE3NzAxNzQxOTQkajU3JGwwJGgw)にて順次公開いたします。

■今後の展開

クラスメソッドは、Anthropic との多面的な協力体制と、AWS 生成 AI イノベーションセンターパートナーとしての知見を活かし、日本企業の生成 AI 活用をさらに加速させてまいります。開発現場での Claude Code 活用から、エンタープライズシステムにおける Amazon Bedrock 上の Claude 実装まで、お客様のニーズに応じた最適なソリューションを提供し、企業の DX 推進に貢献してまいります。

【クラスメソッドについて】

クラスメソッド株式会社は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）をはじめ、データ分析、モバイル、IoT、AI／機械学習など、クラウドネイティブな技術領域を中心に、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する技術パートナーです。

AWS支援では、2015年から継続して最上位パートナーに認定され、これまでに国内の最優秀パートナーを表彰する「AWSコンサルティングパートナー・オブ・ザ・イヤー」を4度受賞。2022年にはグローバル最優秀パートナーとして「SI Partner of the Year」を受賞、翌2023年にもファイナリストとなり、名実ともに世界トップクラスのAWSパートナーです。 これまでに支援してきた企業は約5,000社、管理・構築を支援したAWSアカウント数は累計35,000件以上にのぼります。エンジニアによる技術発信文化にも力を入れており、オウンドメディア「DevelopersIO」では5万本を超える技術記事を公開。また、技術者向けナレッジ共有プラットフォーム「Zenn」も運営し、技術コミュニティの発展にも貢献しています。 「すべての人々の創造活動に貢献し続ける」という理念のもと、お客様の事業価値向上につながる最適な技術を提案してまいります。

本社所在地：東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階

代表者 ：代表取締役社長 横田 聡

事業内容 ：クラウド導入支援、ビッグデータ基盤構築、モバイルアプリ開発、LINE技術支援、AI/機械学習技術支援

オフィシャルサイト ： https://classmethod.jp/

技術ブログ「DevelopersIO」： https://dev.classmethod.jp/

技術情報コミュニティ「Zenn」： https://zenn.dev/

Facebookページ ： https://www.facebook.com/classmethod/

公式YouTubeチャンネル ： https://www.youtube.com/c/classmethod-yt/

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。