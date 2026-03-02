神戸市、市立小中学校など全253校で授業支援クラウド「スクールタクト」の活用を開始

株式会社コードタクト

株式会社コードタクト（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：後藤 正樹）の授業支援クラウド「スクールタクト」は、兵庫県神戸市のGIGAスクール対象校となる全市立小中学校および特別支援学校（小中学部）に採用され、2026年3月より各校での本格的な活用が始まりました。

神戸市は、GIGAスクール対象校市内計253校（分校含む。小学校162校、中学校84校、義務教育学校2校、特別支援学校5校）を設置し、約10.2万人の児童生徒と約8千人の教員を擁する大規模自治体です。

同市におけるICT教育の基盤強化に向け、既存の学習eポータル「まなびポケット」（提供：NTTドコモビジネス株式会社）との親和性や、大規模環境においても安定した授業運営を支えるスムーズなレスポンス性などを総合的に勘案し、「スクールタクト」の採用が決定。GIGAスクール対象校となる全市立小中学校および特別支援学校（小中学部）において、本格的な活用が開始されています。



今後も、神戸市教育委員会との連携を深め、文部科学省が提唱する「主体的・対話的で深い学び」および、神戸市の教育目標の実現に向けて歩みを進めていきます。

スクールタクトの主な特長

「スクールタクト」について

- 授業のテンポを崩さない安定した授業運営大規模での運用を前提に、スクールタクトに備わる高いレスポンス性は、授業の進行を妨げることなく、教員はより安心して授業運営を行うことができます。- 教科や校種に偏らない活用学齢に応じた設計と、数式入力や縦書きなど教科固有で求められる表現にも対応する機能を備え、多様な授業でのさらなる活用が期待できます。- 自由度の高い課題作成・編集授業のねらいや児童生徒の学習状況に合わせて、教員が課題の内容を柔軟に調整できます。テンプレートを使うだけでなく、課題を柔軟に調整できることで、授業改善への工夫の幅を広げます。

「スクールタクト」は、AIとスタディログを活用し、リアルタイムに学び合いを可視化することで先生をサポートするオンリーワンの授業支援クラウドです。

低速インターネットでも快適に動き、児童生徒の学びと成長に寄り添う機能開発と、専門スタッフによるきめ細かなサポートで、先生の負荷を軽減しながら、どんな授業にも学び合いを生み出します。



これまで文部科学省、総務省、内閣府などのICT教育の実証事業に採択されており、国公私立問わず2,500校を超える小学校から大学、学習塾に導入されています。

URL：https://schooltakt.com/

会社概要

当社は、『「学び」を革新し、誰もが自由に生きる世界を創る』をミッションに、『個の力をみんなで高め合う「学びの場」を創る』をビジョンに掲げ、最先端のICTを通じて協働学習を支援することを目指しています。



会社名 ：株式会社コードタクト

所在地 ：東京都渋谷区円山町28-4 大場ビルA館2階b室

設立 ：2015年1月

代表者 ：代表取締役CEO 後藤正樹

事業内容 ：授業支援クラウド「スクールタクト」およびリフレクション・マネジメントシステム「チームタクト」の提供

URL ：https://codetakt.com/



