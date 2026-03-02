新生活シーズンにあわせ、スマート家電のDreameが大規模セールを開催。人気のロボット掃除機や水拭き掃除機、速乾ヘアドライヤーなど、多彩なラインアップが最大70％OFF

Dreame Technology Japan株式会社

高速デジタルモーター技術で世界トップクラスの性能を誇るスマート家電ブランド、Dreame Technology Japan株式会社（ドリーミーテクノロジージャパン、本社：東京都港区）は、2026年3月の新生活シーズンにあわせ、Amazon、Dreame公式サイト、楽天市場の各オンラインストアにて大規模セールを開催いたします。

新生活のスタートをより快適に、よりスマートにサポートするため、人気のロボット掃除機や水拭き掃除機、速乾ヘアドライヤーなど、多彩なラインアップを特別価格でご提供いたします。春の新たな暮らしにふさわしい、高性能かつ革新的な製品をお得にお求めいただける絶好の機会となっております。



まず、【2026年3月3日（火）0:00から3月9日（月）23:59】まで、Amazon.co.jpにて開催される「新生活セール」に参加し、Dreame日本公式Amazonストアにて特別セールを実施いたします。

さらに、Dreame日本公式サイトでは【3月6日（金）0:00～3月20日（金）23:59】の期間中、「新生活促進キャンペーン」を開催。楽天市場においても、【3月4日（水）20:00～3月11日（水）01:59】に実施される「楽天スーパーSALE」に参加し、各チャネルにて魅力的な特典とともに展開いたします。

■セール概要

【Amazon 新生活セール】

開催期間：2026年3月3日（火）0:00～3月9日（月）23:59

開催会場：Dreame日本公式Amazonストア https://bit.ly/4cR9qtJ

【楽天スーパーSALE】

開催期間：2026年3月4日（水）20:00～3月11日（水）01:59

開催会場：Dreame公式楽天市場店 https://bit.ly/4b9jn4t

【Dreame公式サイト 新生活キャンペーン】

開催期間：2026年3月6日（金）0:00～3月20日（金）23:59

開催会場：Dreame日本公式サイト https://bit.ly/4qYl0qs

■セール対象製品

【ロボット掃除機 Dreame L40s Pro Ultra】

当社通常販売価格：199,800円（税込）

セール価格：99,800円（税込）

アマゾン：https://bit.ly/4qh7CgK

楽天：https://bit.ly/45YPktm

公式サイト：https://bit.ly/474RQPd

【製品特徴】

・最大19,000Paの強力吸引力で微細なホコリまでしっかり吸引

・最大40mmの段差を乗り越えられる走行性能で、敷居やラグもスムーズに移動

・モップ＆ブラシ伸長機能（SideReach）により、壁際や家具の脚周りまできめ細かく清掃

・汚水タンクに消臭モジュール＆抗菌消臭剤を搭載し、不快なニオイを中和

Dreame L40s Pro Ultra【ロボット掃除機 Dreame L10s Ultra Gen2】

当社通常販売価格：159,800円 （税込）

セール価格：55,800円（税込）

アマゾン：https://bit.ly/4013WVw

楽天：https://bit.ly/4s3TIjx

公式サイト：https://bit.ly/4s9u1Of

【製品特徴】

・10,000Paの強力吸引で、フローリングからカーペットまでパワフルに清掃

・吸引・水拭き・モップ洗浄・乾燥・ごみ自動収集・給水・洗剤自動投入に対応する5way全自動ベースステーション搭載

・トライカットブラシで髪の毛やペットの毛が絡みにくく、お手入れが簡単

・MopExtend RoboSwing機能により、壁際や家具の隅まで徹底清掃

Dreame L10s Ultra Gen2【ロボット掃除機 Dreame D20 Ultra】

当社通常販売価格：99,800円（税込）

セール価格：49,800円（税込）

アマゾン：https://bit.ly/4kdfNJw

楽天：https://bit.ly/4krugBD

公式サイト：https://bit.ly/4l1qL5t

【製品特徴】

・13,000Paの超強力吸引と長時間駆動で、広いフロアもまとめて清掃

・DuoScrub水拭き＆高速回転モップで、床の皮脂汚れやこびりつき汚れにも対応

・完全自動ゴミ収集＆大容量ダストボックスで、こまめなゴミ捨ての手間を軽減

Dreame D20 Ultra【ロボット掃除機 Dreame L40 Ultra CE 】

当社通常販売価格：89,800円（税込）

セール価格：61,500円（税込）

アマゾンのみ：https://bit.ly/4cklJ1k

【製品特徴】

・毛絡み防止設計で、毛髪も絡まずスムーズに吸引

・2種類ブラシ×最適化気流で、カーペットの奥や床のすき間のゴミまでしっかりかき出す

・13,000Paの超強力吸引＆最大285分の長時間駆動で、広いフロアもまとめて清掃

・最長150日分の自動ゴミ収集で、ゴミ捨ての手間を大幅に軽減

Dreame L40 Ultra CE【ロボット掃除機 Dreame D20 Plus 】

当社通常販売価格：59,800円（税込）

セール価格：49,800円（税込）

アマゾンのみ：https://bit.ly/4qNXH2F

【製品特徴】

・2種類のブラシ×最適化した気流設計で、毛髪の絡まりを抑えながらしっかり吸引

・カーペットの奥やフローリングのすき間のゴミまで持ち上げて、取り逃さない

・5,200mAhの大容量バッテリーで、最大285分連続清掃

Dreame D20 Plus【ロボット掃除機 Dreame F10 Plus 】

当社通常販売価格：52,800円（税込）

セール価格：28,800円（税込）

アマゾン：https://bit.ly/3Mc3Dnx

楽天：https://bit.ly/4042guu

公式サイト：https://bit.ly/3N8AfPD

【製品特徴】

・13,000Paの強力吸引で、さまざまなゴミや取り除きにくいホコリまでしっかり吸い取ります。

・水分量を簡単に調整でき、乾いたゴミからこびりつき汚れまで幅広く対応。大容量ダストボックスがゴミを密閉し、ニオイの発生を抑えます。

・90日間、ゴミ捨て不要

DualBoost 2.0テクノロジー搭載。自動ゴミ収集で、ゴミ捨ての手間を大幅に軽減します。

Dreame F10 Plus【コードレス掃除機 Dreame Z10 Station】

当社通常販売価格：89,800円（税込）

セール価格：19,800円（税込）

アマゾン：https://bit.ly/4rqsD9B

公式サイト：https://bit.ly/472KQ5n

楽天：なし

【製品特徴】

・充電ドック一体型のダストリムーバルハブ搭載。高性能フィルターでホコリを密閉し、ゴミ漏れを防ぎます。

・2.5L大容量で最長90日ゴミ捨て不要

・ マルチサーフェス＆ソフトローラーで、カーペットの奥からフローリングの微細なホコリまで対応。

・LEDライト＆強力バッテリーで隅々まで清掃

Dreame Z10 Station【コードレス掃除機 Dreame R10 Pure】

当社通常販売価格：39,800円（税込）

セール価格：16,800円（税込）

アマゾン：https://bit.ly/4roHUrw

公式サイト：https://bit.ly/4rPijIX

【製品特徴】

・ 毎分120,000回転の高性能モーターで、カーペットも硬い床もホコリ・ゴミ・ペットの毛までパワフルに吸引。

・5層ろ過で99.9%キャッチで微細なホコリや粒子をしっかり捕集し、排気もクリーン。ワンタッチでダストカップを簡単にゴミ捨て。*試験条件による

・ライト搭載ソフトローラーブラシ

暗い場所のホコリも見やすく、壁際7mm*までしっかりClean-to-Edge清掃。*測定方法による

Dreame R10 Pure【水拭き掃除機 Dreame H12 Pro FlexReach】

当社通常販売価格：69,800円（税込）

セール価格：29,800円（税込）

アマゾン：https://bit.ly/4a88cHy

楽天：https://bit.ly/4r92YCx

公式サイト：https://bit.ly/46ZOAEK

【製品特徴】

・最大23,000Paの吸引力で、乾いたゴミも液体汚れも一気に吸引

・水拭き／乾湿両用など6-in-1機能で多彩な床掃除に対応

・180°フラットデザインで家具下の掃除もスムーズ

Dreame H12 Pro FlexReach【水拭き掃除機 Dreame H15S】

当社通常販売価格：79,800円（税込）

セール価格：49,800円（税込）

アマゾン：https://bit.ly/3MpqLz7

楽天：https://bit.ly/3M3dFaP

公式サイト：https://bit.ly/4kWikbz

【製品特徴】

・AI DescendReachロボットアームが下降し、壁際や家具の下まで徹底清掃

・21,000Paのパワフル吸引と大容量バッテリーで、静音モード時最長約60分の連続運転が可能

・約90℃の温水洗浄と高速エアフロー乾燥によるセルフクリーニング機能で、ブラシを清潔に保ちニオイやカビの発生を抑制

Dreame H15S【速乾ヘアドライヤー Dreame Gleam ヘアドライヤー】

当社通常販売価格：16,800円（税込）

セール価格：4,980円（税込）

アマゾン：https://bit.ly/4bfGzhm

楽天：https://bit.ly/4rKHKLQ

公式サイト：https://bit.ly/4sjZ4Hu

【製品特徴】

・毎分11万回転の高速モーターで風速70m/sの強風を生み出し、肩くらいの髪なら約2分で素早く乾かせます。

・ 4つの温度設定と2つの風量設定に加え、57°C恒温モードなどで好みに合わせたヘアドライが可能です。

・本体は345gの軽量コンパクト設計で、LED表示により直感的に操作できます。

・58dB未満の低騒音設計により、夜間や早朝でも安心して使用できます

■企業Dreame Technologyについて

Dreame Gleam ヘアドライヤー

Dreame Technologyは、デジタルモーター、流体力学、SLAMアルゴリズムなどの先端技術を核に、ロボット掃除機、水拭き掃除機、スティック型コードレス掃除機、ドライヤーなどのスマート家電を展開しています。2017年の創業以来、「夢を駆動する、次世代テクノロジー」を掲げ、世界100以上の国と地域で事業を拡大しています。

社員の7割以上が研究開発に従事し、年間売上の約7％を研究開発に投資。出願済特許は累計約10,000件（2025年6月時点）に達しています。

これからもDreameは、テクノロジーで日常をより快適に、より楽しく。小さな不便を解消し、毎日の暮らしに寄り添うスマート家電を届けてまいります。

■公式サイト・公式ストア・SNS

公式日本語サイト：https://www.dreametech.jp/

公式LINE：https://lin.ee/dHVByPZ

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dreamejapan

公式Instagram：https://www.instagram.com/dreametech_japanAmazon

公式ストア：https://amzn.to/4fMv9l6

Dreame楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/dreame-shop/

Dreame公式ヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/

【Dreameアフターサービス】

●窓口：Dreameサポートセンター

●電話番号：050-5050-8170（フリーダイヤル）

●受付時間：9:00～18:00(年中無休)

●メール：support.jp@dreame.tech ※お問い合わせ内容は順次対応いたします。返信にお時間をいただく場合がございます。