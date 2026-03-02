【10万袋突破】＠cosme第2位の「にがりバスソルト」から夏限定品！国内シェア65％の技術でエアコン冷えを解消する『umiral フローラルミント』新発売

仁尾興産株式会社

umiralフローラルミント350gサイズumiarlフローラルミント30gサイズ

にがり（塩化マグネシウム）製造において国内トップシェア（全国シェア65％）を誇る仁尾興産株式会社（本社：香川県三豊市、代表取締役：高橋 寛栄）は、自社ライフスタイルブランド「umiral（ウミラル）」より、春夏限定の新商品『umiral バスソルト フローラルミント』を2026年3月2日より発売いたします 。発売からわずか2年で累計100,000袋を突破した本シリーズは、「ヒノキ」と「サボン」が「2025年＠cosme上半期新作ベストコスメ」において、それぞれカテゴリー2位・3位を受賞するなど、SNSや全国のバラエティショップでも大きな話題を呼んでいます。

■ 開発背景：暑い季節の「冷房だるさ」を救う“涼感温浴”とは

猛暑が続く日本の夏、20代～50代の幅広い女性を悩ませているのが、過剰なエアコン利用による「手足の末端冷え」や、蓄積する「夏のだるさ」です。自覚のないまま体が深部から冷えてしまう「隠れ冷え症」の兆候であり、放置すると自律神経やホルモンバランスの乱れを引き起こす要因にもなりかねません。

「体のために芯まで温まりたいけれど、夏に熱い湯船に浸かるのはお風呂上がりの汗が気になって敬遠してしまう」。そんな隠れ冷え症の悩みを解決するために誕生したのが、 “涼感温浴”です。

にがりの力で体の芯までじっくり温まる本格的な入浴を叶えながらも、肌表面の使用感は驚くほどすっきり、爽やかで爽快。暑い季節特有の「冷え」と「不快感」というジレンマを同時に解消し、乱れがちな心身のコンディションを健やかに整えます。

■ 「にがり」No.1メーカーが実現した、15分後も続く温浴効果

国内シェア65％を誇る、にがりメーカーだからこそ実現できた、高純度な天然にがり（塩化マグネシウム）を使用。創業107年、時代を通して「にがり」の研究を重ねてきた当社が、その機能性を最大限に引き出しました。古くから培ってきた製造技術を惜しみなく投入しています。

サーモグラフィを使用した自社試験の結果、にがり（塩化マグネシウム）入りの入浴では10分以降の保温効果に明らかな差が出ました。にがりの成分が肌表面に膜を作り、熱を逃さず体の芯まで温めるため、お風呂上がり15分経過しても手足の末端まで温かさを持続することができます。

今回の新商品ではミント成分を配合し、体の芯はポカポカと温まりながらも、肌表面はすーっと爽快な使い心地を実現しました。暑い季節のだるさや体の不調を、専門メーカーが提案する「にがり温浴」が解消します。

■安心、安全へのこだわり

にがりの有無による肌水分量変化サーモグラフィ結果

100年以上の歴史を誇る仁尾興産では、すべて国内の自社工場にて製造。食品基準の厳格な設備と管理体制のもと、最高品質の「にがり（塩化マグネシウム）」を一貫生産しています。徹底した品質管理を通じて、真心込めて製造した「にがり」をお届けします。

■ メディア掲載・受賞実績

＠cosme： 2025年上半期新作ベストコスメ 第2位（サボン）・第3位（ヒノキ）受賞。

販売実績： 発売から2年で通算100,000袋を販売。

■ 商品概要

商品名： umiral（ウミラル）バスソルト フローラルミント

価 格 ： 350gサイズ1,760円（税込）、30gサイズ385円（税込）

発売日： 2026年3月2日

開発者の思い：

「夏こそ、にがりの力を実感してほしい」。そんな強い想いから『フローラルミント』の開発は始まりました。猛暑の中、冷房による「隠れ冷え症」や蓄積した体の疲れに悩む方は少なくありません。私たちが提案する“涼感温浴”を通して、冷えからくるだるさをリセットし、心身ともにQOL（生活の質）を高めていただきたいと考えています。

「お風呂は暑いから」とシャワーで済ませていた方にこそ、この爽快な温熱体験を届けたい。夏のバスタイムを最高のセルフケア時間に変え、皆様が毎日をいきいきと過ごせるお手伝いができれば幸いです。

■ 仁尾興産株式会社について

江戸時代から続く塩田の歴史を受け継ぎ、にがり（塩化マグネシウム）製造で国内シェア65％を占めるトップメーカーです。長年、食品や工業用として日本の産業を支えてきた知見を活かし、現代人のウェルネスに貢献する製品開発を行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

仁尾興産株式会社 広報担当：岑永（みねなが）

電話：0875-82-3456

Email：support@umiral.jp

URL：https://www.umiral.jp