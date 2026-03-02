その道のプロ達と共同開発、天然真鯛、九州産黒毛和牛100％の犬用CUBE型ごはん新発売

株式会社ウォータームーン

新シリーズ『極みCUBE』

犬のごはんブランド「ブルズごはん(https://bullsgohan.com/)」を展開する株式会社ウォータームーン（本社：福岡県久留米市天神町68-4天神亜依ビル2F、代表：松崎洋平）は、福岡県久留米市の食のプロ達と連携し、『天然真鯛』『黒毛和牛』で調理したドッグフード「天然真鯛とお野菜のCUBE」「九州産黒毛和牛とお野菜のCUBE」を2026年3月3日（火）からオンラインストア「ブルズごはん(https://bullsgohan.com/)」より新発売いたします。

同じ久留米市に根ざす企業同士が手を取り合い、地域の食の魅力を新たな形で届けます。

開発の背景：久留米から、新しい食の価値を

今回の新しいドッグフード開発は、「久留米からもっと魅力ある食と新たな価値を提供したい」という想いから始まりました。

ドックフードからワンちゃんのごはんという価値を提供するために、地元の企業が納入先となり、一般的に人用の高級食材として流通している「真鯛」や「黒毛和牛」を厳選し、ワンちゃん用ごはんへとなりました。

「天然真鯛」は市場直送・地元鮮魚店の全面協力の元、毎日の目利き、伝手を利用し、魚の質、体高、脂ノリなどを厳選し、ブルズごはんのために買い付けをします。九州の地の利を生かした豊かな漁場で育った天然真鯛は、高級魚としても知られています。

「九州産黒毛和牛」は和牛の仕入れから加工まで一元管理し、長年にわたり上質なお肉の仕入れ・加工に携わっている「お肉博士１級(全国食肉検定委員会認定)」の資格をもつ福田孝児氏の全面協力の元、２７年の経験で培った経験を生かして肉質と脂質にこだわりをテーマにワンちゃん専用のバランスのよい黒毛和牛の提供を実現しました。

一方、ブルズごはん(https://bullsgohan.com/)は「今日もたくさんのワンちゃんが美味しいご飯を食べれますように」という思いのもと、人が食べられる品質（ヒューマングレード）の犬用ごはんを追求してきました。

「地元の企業同士だからこそできることがあるのでは」--そんな対話から、今回のプロジェクトが実現しました。

「飲食店と同じ品質基準」の真鯛と和牛を、ワンちゃんの食卓へ

本商品に使用する真鯛と和牛は、私たち人が飲食店舗や高級店にて提供されているものと同じ品質基準で仕入れた正真正銘の食材です。

高級魚として知られる「真鯛」は、白身魚の王道です。高タンパク質、低脂質で疲労回復に優れたビタミンB1を豊富に含み、タウリン、DHA、EPAも含まれ、ワンちゃんに適した食材の一つです。

単に「ヒューマングレード(人と同じ)」と言えど、人にとって未利用の部位や基準外のものを用いれられるケースが多く、私たちの解決策は地元の鮮魚店との細やかな連携により、上質な「真鯛」を市場より、まるごと買付仕入れを行っていただきます。

「お刺身でも食べれる」贅沢な部位はもちろん、頭からワンちゃん専用の出汁を摂るなど余すことなく使用します。

世界が認める「和牛」には、ただの贅沢ではなく、厳しい品質管理に裏付けられた確かな答えがあります。肉の旨味と良質な脂身です。和牛特有の「和牛香」がワンちゃんの食欲を高めます。そして脂には「オレイン酸」を多く含み、毛並みや食の細いシニア犬の食欲もしっかりサポートします。また他の牛肉に比べて融点が低いため、体内で分解されやすく、皮膚や被毛の健康維持に最適です。

お肉博士１級の福田氏が培ってきた経験を活かし、選んだ部位は旨味が詰まった「モモ、肩、ロース」です。それらを贅沢に使用します。

・モモ肉 ：脂肪分を抑えつつ、筋肉の維持に欠かせない良質なたんぱく質を豊富に摂取

・肩肉 ：濃厚な旨味とエネルギー源となる栄養素が凝縮されたパワフルな部位

・ロース ：和牛特有の「甘み」と「とろけるような脂質」を含み、圧倒的な嗜好性

九州産黒毛和牛の「良いところ取り」をしたこの配合は、正にワンちゃんの満足度も満たしてくれます。こちらも真鯛同様、未利用部位(カットする過程で出る部位や硬い部分)は使用しません。人が食べる部位を贅沢に使用します。赤みの多いモモ肉、旨味の強い肩肉、ロースを使用し赤みと脂質のバランスにもこだわっています。

この二つの高級食材を用いて、弊社のこれまでのノウハウを活かし、栄養バランスの優れた、ワンちゃんが食べやすく飼主さんが使いやすいCUBE形状に仕上げました。人が安心して口にできる品質の食材で作ったごはんを、ワンちゃんにもそのまま届ける--それが「天然真鯛とお野菜のCUBE」「九州産黒毛和牛とお野菜のCUBE」です。

「真鯛」「黒毛和牛」とお野菜だけ、混ぜ物なしのシンプル設計

極み・天然真鯛とお野菜のCUBE極み・九州産和牛とお野菜のCUBE

ペットフード市場では「真鯛」や「和牛」と表示やデザインが掲載されていても、原料コスト調整のためや人が未利用の部位を使用し、他のお肉やお魚が混ざっているケースが少なくありません。

多くの顧客である飼主さんの目線から「混ざりものがない商品」を望む声が多く、ブルズごはんは、飼主さんが迷わず選べることを大切にしました。

第一に、原材料をシンプルに設計。

「素材と野菜だけ」で作り、素材の良さをそのまま活かします。

また、地域連携だからこそ実現できる仕入れ・加工体制により、品質と価格のバランスにも徹底してチャレンジをしています。仲卸業者を介さず、一元管理・自社加工を行う納入先との直接提携が、安定供給と納得感のある価格設計を支えています。

安全性と専門性へのこだわり

ブルズごはんは、獣医師・管理栄養士とワンチームでレシピ設計を行います。

一般的な手作りフードで不足しがちなビタミン・ミネラルにも向き合っています。栄養基準を満たすために、成分分析・成分保証がなされ、人間の安全基準・食品安全検査を高い基準でクリアしたビタミン11種、天然のカルシウム・ミネラルを必要最低限の使用に留め、不足を補います。

調理はHACCPの基準に基づく衛生管理が可能な自社キッチン(業務用厨房設備)で実施。

スチームコンベクションオーブン、ミネラルウォーター、浄水ろ過システムを用いた調理や素材の旨味を活かす低温調理で食材本来の風味を引き出します。全工程を人の手で作る「本物の手作りごはん」です。

さらに、－40℃での急速冷凍設備を導入し、品質を保ったままお届けします。

そのため、防腐剤、保存料、着色料などを一切使用しません。

これらの工程を自社で行うことで、厳選された食材を用いても、納得感のある価格設計を提供できています。

1個15gのCUBE型にすることで、与える際も簡単なごはんを実現しています。

素材の旨味や良さを活かしたごはんをワンちゃんたちにお届けしております。

使いやすいCUBE型ごはん

直接試食や手に取れる環境づくり

ブルズごはんでは、昨年よりペットフード卸を専門とする商社様と卸販売契約を結んでおります。これにより、各代理店様より、全国のペットサロン、ショップ様にて順次お取り扱いを進めており、新商品も順次店頭販売に向け準備を進めております。

また、２０２６年４月２日(木)～６日(日)に開催される第１５回インターペット東京(https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html)(開催場所：東京ビッグサイト)にも出展致します。会場では、ワンちゃん同伴での来場が可能で商品の試食も可能となります。

出展場所 東ホール E2-A052

代表コメント

株式会社ウォータームーン 代表 松崎洋平 「『家族であるワンちゃんにも本物を届けたい』という私たちの想いに、地元企業様が共感してくださったことが、この商品の出発点でした。久留米という同じ土地で、それぞれの専門性を活かしながら一緒にものづくりができる。食の連携を『人もワンちゃんも』という新しい形をつくりたいという本気のチャレンジです。ドックフードからワンちゃんのごはんという価値の変化を日本のスタンダードにーーこの地域連携の形を、これからも大切にしていきたいと思います。」

本件に関するお問い合わせ

株式会社ウォータームーン（ブルズごはん）

広報担当：松崎 洋平

メール：info@bullsgohan.com

電話：0942-36-6101

所在地：福岡県久留米市天神町68-4 天神亜依ビル2F